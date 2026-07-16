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Faires Angebot statt Mogelpackung: Neue Preise beim Billig-Campingbus Bürstner Papillon

Billig-Campingbus Bürstner Papillon (2027)
Aus der Mogelpackung wird ein faires Angebot

Billig-Versprechen, teure Realität: Bürstner zieht Konsequenzen und stellt die Preispolitik beim Papillon um.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Kühlbox, Küche, Campingbus
Foto: Marcel Kästner

Bürstner hat mit dem Papillon für heftige Diskussionen gesorgt. Eingeführt 2026 als vermeintlicher Billig‑Van unter 40.000 Euro, entpuppte sich das schnelle Preisversprechen bald als fragiles Gebilde: Pflicht‑Pakete und schlüssig verpackte Extras hoben den Endpreis rasch in Bereiche von 65.000 bis 70.000 Euro. Das war zu viel der Überraschung und hob sich nicht wirklich von den günstigeren Campingbussen anderer Hersteller ab. Zu Recht verzeichnete die Bürstner Kritik.

Bürstner ändert Preispolitik beim Papillon

Bürstner reagiert auf die Kritik. Die Strategie beruht auf zwei einfachen Schritten: Erstens aufgewertete Serienausstattung. Drehbare Captain‑Chairs, eine 100‑Ah‑Lithium‑Batterie, Dieselheizung, der Auszug für eine Kühlbox und die Vorbereitung für einen Gaskocher gehören künftig zum Basisumfang. Sie ergänzen die bisherige Serienausstattung, zu der neben der Dieselheizung ein elektrisches Induktionskochfeld und ein 80-Liter-Frsichwassertank gehören. Zweitens: Optionen sind einzeln buchbar. Die großen, teils subventionierten Pakete entfallen als quasi obligatorische Optionen. Ergebnis: Konfigurieren lässt sich der Papillon nun stückweise. Am Ende kann der Zettel tatsächlich günstiger aussehen. Das ist nicht glamouröser, aber ehrlicher.

Kühlbox, Küche, Campingbus
Marcel Kästner

Das Schubfach für die Kühlbox und das Klappfach für den Gaskocher waren bisher nicht serienmäßig in den Küchenblock integriert. Ab der kommenden Saison baut Bürstner sie direkt in den Papilon ein.

Der Grundpreis klettert dadurch auf knapp 44.000 Euro, inklusive der GSR2-konformen Fahrerassistenzsysteme, 90‑Liter‑Dieseltank, Fahrerhausverdunkelung und manueller Klimaanlage. Basis bleibt der Citroën Jumper; 120 PS sind Serie, 140 PS kosten knapp 2.000 Euro extra. Die Preispolitik ist damit realistischer und transparenter. Sensations‑Rabatte gibt es nicht. Faire Kalkulation schon eher.

Gleiches Konzept, aufgewertete Ausstattung

Am Aufbau ändert sich wenig. Es gibt nur einen Grundriss, den Papillon PC 6.0. Sechs Meter Länge, Querbett im Heck: 1,90 Meter lang, 1,40 bis 1,50 Meter breit. Küche und Bad stehen sich mittig gegenüber. Die Rückbank ist als wohnliches Ecksofa gestaltet. Zusätzliche Gurtplätze sind vorhanden; das Aufstelldach mit zusätzlichem Doppelbett kostet extra. Die Ausstattung bleibt bewusst minimalistisch: Gaskocher, Kühlbox, Mobiltoilette sind nach wie vor nicht serienmäßig und müssen je nach Bedarf ergänzt werden, ab Werk oder aus dem Zubehörmarkt. Wer solche Teile ohnehin besitzt, spart durch Bürstners Konzept aber Geld.

Bett Hochdach, Hochdach, Matratze, Campingbus
Marcel Kästner

Unten sind zwei Schlafplätze im Querbett, das zusätzliche Bett im Aufstelldach ist optional.

Die aufgewertete Serienausstattung trifft einen Kernwunsch vieler Käufer: weniger Überraschungen beim Preis. Das Einzeln‑Buchen reduziert Fehlkäufe und Zwangsausgaben. Gleichzeitig bleibt der Papillon ein sparsamer, minimalistischer Ausbau mit klarer Limitierung: kein Luxus, kein üppiger Komfort, aber auch keine versteckten Kostenfallen mehr. Für Käufer, die mit schrittweiser Nachrüstung leben können, ist das ein valider Ansatz. Für alle, die vollausgestattet und komfortabel unterwegs sein wollen, bleibt der Bedarf an Aufpreis groß.

Fazit

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