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Üppige Ausstattung zum attraktiven Preis: 10 Wohnmobile von Rapido mit Sonderausstattung

Rapido Optimum Line Sondermodelle (2027)
Günstige Franzosen mit viel Autarkie

Vom Campingbus bis zum Vollintegrieren: Für 2027 bringt Rapido zehn Modelle als Optimum Line mit toller Serienausstattung zu attraktiven Preisen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.07.2026
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Front, Rapido C66 Optimum Line, Sondermodell, Teilintegriert, Wohnmobil
Foto: Simon Ribnitzky

Editionsmodelle mit Preisvorteil sind für die Hersteller ein bewährtes Rezept, um neue Kunden anzulocken. Der französische Anbieter Rapido hat für 2027 zehn Modelle ausgewählt, die ausschließlich als Optimum Line mit umfangreicher Serienausstattung angeboten werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Komfort und Autarkie. Zwei Campingbusse, vier Teilintegrierte und vier Integrierte stehen zur Auswahl.

Die Ausstattung kann sich in der Tat sehen lassen. Neben speziellen Optimum Line Polstern und Beklebungen kommen die Modelle auf Fiat Ducato mit Automatikgetriebe, Alufelgen, elektrischer Parkbremse und 9-Zoll-Multimediasystem mit Rückfahrkamera. Unabhängigkeit vom Landstrom sichern eine Lithium-Batterie mit 150 Ah, ein 150-Watt-Solarpanel und ein 2000-Watt-Wechselrichter.

Attraktives Paket

Sitzbänke, Rapido C66 Optimum Line, Sondermodell, Teilintegriert, Wohnmobil
Simon Ribnitzky

Die Face-to-Face-Sitzgruppe vorn integriert auch die Fahrerhaussitze.

Die Campingbusse sowie die schmalen Integrierten und Teilintegrierten bekommen zudem eine Markise. Bei den normal breiten Teil- und Vollintegrierten fehlt diese – aus Gewichtsgründen, wie der Hersteller argumentiert. Alle Modelle sind mit Kompressor-Kühlschrank und Dieselheizung ausgestattet.

Die Preise der Optimum Line Sondermodelle beginnen bei 74.100 Euro für den Sechs-Meter-Kastenwagen V55 und reichen bis 99.900 Euro für den großen Integrierten 896F.

Die zehn Rapido Optimum Line Sondermodelle im Detail

Campingbusse:

  • Rapido V55 Optimum Line: 599er-Ducato mit Querbett und Raumbad, 74.100 Euro
  • Rapido V62 Optimum Line: 636er-Ducato mit französischem Längsbett, 76.100 Euro

Besonders schmale Modelle:

  • Rapido C66 Optimum Line: schmaler Teilintegrierter, 6,99 Meter lang, mit Einzelbetten und Raumbad, 85.100 Euro
  • Rapido C86 Optimum Line: schmaler Teilintegrierter, 6,99 Meter lang, mit Queensbett und Raumbad, 87.000 Euro
  • Rapido C66i Optimum Line: schmaler Integrierter, 6,99 Meter lang, mit Einzelbetten und Raumbad, 97.200 Euro
  • Rapido C86i Optimum Line: schmaler Integrierter, 6,99 Meter lang, mit Queensbett und Raumbad, 98.100 Euro

Teil- und Vollintegrierte Wohnmobile:

  • Rapido 666F Optimum Line: Teilintegrierter, 7,49 Meter lang, mit elektrisch höhenverstellbaren Einzelbetten und Raumbad, 88.200 Euro
  • Rapido 696F Optimum Line: Teilintegrierter, 7,49 lang, mit Queensbett und Raumbad, 89.100 Euro
  • Rapido 866F Optimum Line: Integrierter, 7,49 Meter lang, mit Einzelbetten und Raumbad, 99.200 Euro
  • Rapido 896F Optimum Line: Integrierter, 7,49 Meter lang, mit Queensbett und Raumbad, 99.900 Euro

Gut für Käufer: Die Transportkosten nach Deutschland sind im Grundpreis bereits enthalten, es kommen nur 170 Euro für die Zulassung hinzu.

Fazit

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