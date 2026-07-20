Autarkie-Check des kompakten I-Wohnmobils: Frankia I 640 SD Final Edition

Der Frankia I 640 SD basiert auf dem Fiat Ducato Maxi mit einem Alko-Chassis. Mit einer Länge von 6,45 Metern und einem Radstand von 3,98 Metern ist er äußerst kompakt für einen Vollintegrierten. Diese Maße machen ihn nicht nur wendig, sondern ideal für enge Straßen oder kleinere Stellplätze. Der 180-PS-Turbodiesel sorgt in Kombination mit der Achtgang-Automatik für eine kraftvolle und gleichzeitig komfortable Fahrt. Die straffe Federung des Alko-Chassis trägt zu einem stabilen Fahrverhalten bei, ohne dabei unangenehm hart zu wirken.

Durchdachter Grundriss mit Fokus auf Wohnraum Im Inneren verzichtet Frankia auf ein festes Bett im Erdgeschoss zugunsten eines elektrisch absenkbaren Hubbetts im Bug. Dieses misst in der Standardausführung 1,90 x 1,40 Meter und kann optional auf großzügige 2 x 1,90 Meter erweitert werden. Die Sitzgruppe ist als Face-to-Face-Anordnung gestaltet und bietet durch hochwertige Polsterungen einen hohen Komfort. Dank der cleveren Raumnutzung bleibt der Durchgang nach vorne auch bei abgesenktem Bett nutzbar.

Das Badezimmer beeindruckt durch seine Größe: Mit einer Stehhöhe von 2,03 Metern und einer separaten Dusche mit Glasflügeltüren bietet es mehr Komfort als viele größere Modelle. Praktische Details wie ein dreiflügeliger Spiegelschrank und mehrere Ablagen runden das Konzept ab.

Autarkiepaket: Freiheit ohne Kompromisse Ein Highlight der Final Edition ist das umfangreiche Autarkiepaket: Eine Lithiumbatterie mit einer Kapazität von 320 Ah sowie zwei Solarmodule à 110 Watt ermöglichen längere Aufenthalte ohne Landstromanschluss. Ein Wechselrichter sorgt dafür, dass alle Steckdosen im Fahrzeug autark genutzt werden können.

Des Weiteren bringt der Frankia Final Eiditon einen Frischwassertank von 150 Liter mit und einen Abwassertank mit 130. Die Gas-Warmwasserheizung sorgt für Wärme in kühlen Jahreszeiten. Dank PU-Verstärkungen im Wohnraum-Aufbau und 7 Jahren Dichtigkeitsgarantie setzt Frankia auch hier ein Statement.

Diese Ausstattung macht den I 640 SD besonders attraktiv für Camper, die unabhängig reisen möchten – sei es auf abgelegenen Stellplätzen oder beim Wintercamping.

Technische Daten und Preis: Frankia I 640 DF Final Edition Basisfahrzeuge: Fiat Ducato, 180 PS, Automatik

Fiat Ducato, 180 PS, Automatik Sitz-/Schlafplätze: 2/2

2/2 Zul. Gesamtgewicht: 4,5 t

4,5 t Länge/Breite/Höhe: 6,45/2,30/3,11 m

6,45/2,30/3,11 m Grundpreis ab: 139.990 Euro Welche Abstriche muss man bei dem Fahrzeug und Grundriss in Kauf nehmen? Hier geht es zum vollständigen Test des Frankia I 640 SD.