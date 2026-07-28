CP-Reifen für Wohnmobile: Pflicht oder nicht? – Was Sie wissen müssen

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, weiß: Es ist mehr als nur ein Fahrzeug – es ist Ihr zweites Zuhause auf Rädern. Doch während Sie sich über die perfekte Ausstattung oder die schönste Route Gedanken machen, wird ein Thema oft unterschätzt: die Reifen.

Denn die entscheiden nicht nur über Komfort, sondern vor allem über Sicherheit. Die Frage, die viele Camper umtreibt: Braucht mein Wohnmobil unbedingt CP-Reifen – oder reichen auch C-Reifen? Die Antwort ist überraschend einfach – und gleichzeitig voller Nuancen.

CP oder C: Was ist der Unterschied? Auf den ersten Blick sehen beide Reifentypen ähnlich aus. Doch der Teufel steckt im Detail – und in der Gummimischung.

C-Reifen (Commercial) sind die Klassiker für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge. Sie sind robust, langlebig und für den Dauereinsatz gemacht.

(Commercial) sind die Klassiker für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge. Sie sind robust, langlebig und für den Dauereinsatz gemacht. CP-Reifen (Camping) hingegen sind die Spezialisten für Wohnmobile. Sie haben eine spezielle Gummimischung und eine höhere Überlastreserve. CP-Reifen federn Unebenheiten besser ab, schonen das Material bei langen Standphasen – und verzeihen auch mal eine Überladung. Der Nachteil? Sie nutzen sich schneller ab als C-Reifen und sind oft teurer.

Was sagt das Gesetz? Hier kommt die gute Nachricht: CP-Reifen sind nicht Pflicht. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die Sie zwingt, CP-Reifen zu montieren.

Entscheidend ist allein der Lastindex (LI). Dieser Wert gibt an, wie viel Gewicht ein Reifen tragen kann – und er muss zur zulässigen Achslast Ihres Wohnmobils passen. Ob der Reifen nun ein "C" oder ein "CP" auf der Flanke trägt, ist für den Gesetzgeber zweitrangig.

Wann lohnen sich CP-Reifen – und wann reichen C-Reifen? Die Wahl hängt von Ihrem Fahrverhalten und Ihrem Wohnmobil ab:

CP-Reifen sind die bessere Wahl, wenn…

Ihr Wohnmobil oft voll beladen oder hecklastig ist.

Sie lange Standzeiten haben (z. B. Winterpause oder Saisonbetrieb).

Sie Wert auf Komfort und eine weichere Federung legen. C-Reifen reichen aus, wenn…

Ihr Wohnmobil leicht ist oder Sie selten voll beladen fahren.

Sie viel unterwegs sind und Wert auf Langlebigkeit legen.

Sie im Winter mit C- oder XL-Winterreifen fahren. Das Reifenlabel: Mehr als nur bunte Aufkleber Seit einigen Jahren müssen Reifen ein EU-Label tragen – ähnlich wie bei Haushaltsgeräten. Doch was bedeuten die Angaben wirklich?

Rollwiderstand (A bis G): Ein Reifen der Klasse A spart bis zu 7,5 % Kraftstoff gegenüber Klasse G. Für Vielfahrer ein entscheidender Faktor.

Ein Reifen der Klasse A spart bis zu 7,5 % Kraftstoff gegenüber Klasse G. Für Vielfahrer ein entscheidender Faktor. Nasshaftung (A bis F): Hier geht es um Sicherheit. Ein Reifen der Klasse A bremst bei 80 km/h bis zu 6 Meter kürzer als einer der Klasse F. Bei Nässe kann das den Unterschied zwischen einem Beinahe-Unfall und einer Vollbremsung machen.

Hier geht es um Sicherheit. Ein Reifen der Klasse A bremst bei 80 km/h bis zu als einer der Klasse F. Bei Nässe kann das den Unterschied zwischen einem Beinahe-Unfall und einer Vollbremsung machen. Abrollgeräusch (1 bis 3 Balken): Je weniger Balken, desto leiser der Reifen. Besonders für Camper, die viel auf Campingplätzen unterwegs sind, ein Komfortplus. Sicherheit: Was Sie über alte Reifen und Luftdruck wissen müssen Reifen altern – auch wenn das Profil noch gut aussieht. Nach 6 bis 10 Jahren sollten Sie sie austauschen, selbst wenn sie kaum gefahren wurden. Besonders bei Wohnmobilen, die oft monatelang stehen, können sich Risse in der Gummimischung bilden. CP-Reifen sind hier im Vorteil, weil sie für Standzeiten optimiert sind.

Ein weiterer kritischer Punkt: der Luftdruck. Zu niedriger Druck führt zu Überhitzung, höherem Verschleiß und im schlimmsten Fall zu einem Reifenplatzer. Passen Sie den Druck immer an die tatsächliche Beladung an – nicht nur an die Herstellerangabe. Hier erfahren Sie alles über den optimales Reifendruck für Wohnmobile.