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Viel Platz fürs Gepäck, nicht so viel zum Duschen: Hubbett-Campingbus Etrusco CV 640 PB+

Etrusco CV 640 + (2027)
Hubbett-Camper mit Stil und viel Laderaum

Für 2027 legt Etrusco den Campingbus CV 640 PB+ auf: mit Panoramadach, Variobad und längerem Hubbett im Heck.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.07.2026
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Küchenblock mit großer verhältnismäßig großer Arbeitsplatte im Etrusco CV 640 PB+
Dunke und edel wirkt der Etrusco CV 640 PB+ auf Basis des Fiat Ducato.
Viel Staurraum bietete sich im Heck unter dem Hubbett des Etrusco CV 640 PB+.
9Bilder
Per Druckknopf fährt das Hubbett des Etrusco Campingbusses nach oben.

Etrusco traut sich was: Für das Modelljahr 2027 stellen die Italiener einen Campingbus auf die Räder, der nicht nur flexibel, sondern auch richtig schick sein will. Der CV 640 PB+ rollt auf Fiat-Ducato-Basis vor, misst 6,36 Meter und trägt ein elektrisches Hubbett im Heck. Was ihn vom bereits bekannten CV 640 PB abhebt? Ein serienmäßiges Panorama-Dachfenster und ein kompakteres Variobad, das dem Bett wertvolle Zentimeter in der Länge schenkt. Los geht es ab 61.999 Euro Grundpreis. promobil konnte schon einen ersten Blick auf die 84.838 Euro teure Iconic-Line-Version werfen, die zudem viel Sonderausstattung mitbekommen hat.

Der CV 640 PB+ schlüpft noch durch enge Altstadtgassen, bietet aber spürbar mehr Wohnraum als die ganz kurzen Sechs-Meter-Busse. Etrusco hat ihn in der Basisvariante klar als Zweipersonenfahrzeug konzipiert, mit zwei Schlafplätzen im Heck. Wer die vier Gurtplätze für die Fahrt komplett besetzen will, muss das optionale Aufstelldach mit zusätzlichen Betten dazu bestellen. Unter der Haube arbeitet serienmäßig der 140-PS-Turbodiesel von Fiat, im Testmuster ist ein 180 PS starker Motor mit Automatikgetriebe. Bei 3.500 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht bleibt der Bus im Rahmen des normalen Pkw-Führerscheins.

Iconic Line: Wohnwelt Monza in Schwarz-Weiß

Schon beim Einsteigen wird klar: Die Wohnwelt Monza meint es ernst. Schwarze Ledersitze, weiße Möbelklappen, dezente Grautöne – der Kontrast zieht sich konsequent durch den gesamten Innenraum. Selbst der Kühlschrank und die Glasabdeckungen in der Küche spielen farblich mit. Das hätte düster wirken können, tut es aber nicht. Im Gegenteil: Der Innenraum fühlt sich überraschend hell und luftig an. Das Panorama-Dachfenster, bei allen Plus-Modellen von Etrusco serienmäßig dabei, flutet den Wohnraum mit Tageslicht. Wer es abends gemütlicher mag, zieht es einfach zu.

Die Sitzgruppe bietet Platz für locker vier Personen, wenn die Cockpit-Sitze eingedreht sind.
Philip Teleu

Durch die hellen Möbelblenden und das Panoramafenster im Dach wirkt der Innenraum des Entrsuco CV 640 PB+ sehr hell und geräumig.

Kochen im Campingbus ist oft eine Übung in Minimalismus. Nicht so im CV 640 PB+. Die Küchenzeile auf der rechten Seite überrascht mit einer Arbeitsfläche, auf der man tatsächlich vernünftig schneiden, schälen und vorbereiten kann. Vorn kühlt ein Kompressorkühlschrank mit circa 80 Litern Kühlfach-Volumen und circa 6-Liter-Gefrierfach. Bei geöffneter Schiebetür lässt er sich auch von außen öffnen. Dahinter reihen sich ein Zweiflammkocher und eine Spüle auf. Besteckschublade, Unterschränke für Töpfe und Proviant, Hängeschränke für Geschirr – alles da, alles sinnvoll angeordnet. Für ein Paar reicht das mehr als locker.

Variobad: Kompakt, aber clever gelöst

Gegenüber der Küche wartet das Variobad. Eine drehbare Wand trennt Toilette und Waschbecken von der Dusche. Die Duschfläche bietet genug Raum, um sich vernünftig zu bewegen, und auf der Toilette sitzt man bequem. Einen Haken gibt es allerdings: Wer größer ist als 1,85 Meter, stößt beim Duschen oben spürbar an die Grenzen – wortwörtlich.

Elektrisches Hubbett und großer Heckstauraum

Herzstück des Grundrisses ist das Push-up-Bett im Heck. Per Schalterwippe am Bettrahmen – je eine vorn und hinten – fährt es stufenlos in die gewünschte Höhe. Dank des kompakteren Variobads fällt die Liegefläche etwas länger aus als beim Standard-CV 640 PB. Die Breite? Fast zwei Meter. Ausgestreckt schlafen klappt auch auf der rechten Seite. Sehr große Camper dürften sich trotzdem ein paar Zentimeter mehr in der Länge wünschen. Verstellbare LED-Spots taugen als Leselampen, die Hängeschränke über dem Bett schlucken Kleidung – klassenüblich klein, aber sie erfüllen ihren Zweck. Ein Praxistipp: Die seitlichen Bettteile unbedingt vor dem Herunterfahren entfernen und erst danach einstecken. Sonst stoppt das Bett zu früh.

Im Heckstauraum des Campingbusses sind viele Staufächer, natürlich auch für die beiden 11-Liter-Gasflaschen.
Philip Teleu

Der Stauraum ist großzügig und auch mit vielen Fächern ausgestattet - nicht nur für die Gasflaschen und das Fahrzeugequipment (Fächer auf dem Bild).

Richtig punkten kann der CV 640 PB+ beim Stauraum. Fährt das Bett nach oben, öffnet sich darunter ein Heckstauraum mit den Maßen 73 × 111 × 180 Zentimeter. Zwei Fahrräder passen rein, wenn man sie geschickt sichert. Seitlich verstecken sich weitere Fächer für die Wasserversorgung, die Bordelektrik und – in der hier gezeigten Ausstattung – eine optionale Lithium-Batterie. Zwei 11-Kilo-Gasflaschen finden ebenfalls Platz. Schönes Detail: Das Licht im Stauraum hat einen eigenen Schalter.

Technik und optionale Extras

Unter der Sitzbank sitzt gut erreichbar eine Truma Combi-Luftheizung mit integriertem 10-Liter-Boiler – bewährt und zuverlässig. 100 Liter Frischwasser und 90 Liter Abwasser sind für ein Paar großzügig bemessen. Wer den CV 640 PB+ richtig aufrüsten will, greift wie beim Testmuster zum Complete-Selection-Paket: Multimedia Paket Compact, Rahmenfenster, Markise sowie Vorbereitungen für Dachklimaanlage, Solaranlage und Rückfahrkamera – eine solide Basis für 3.999 Euro. Darüber hinaus lockt die Optionsliste mit einer Lithium-Batterie (104 Ah), einer Solaranlage mit 2 × 110 Watt, Full-LED-Scheinwerfern, Parksensoren hinten, matt-schwarzer Lackierung, dem Safety Paket Light und Isofix-Befestigungspunkten an der Rückbank. Da kommt einiges zusammen.

Preise: Ab 61.999 Euro

61.999 Euro für den Einstieg – das ist für einen Campingbus dieser Größe und Machart ein fairer Preis. Die Iconic Line mit der Wohnwelt Monza schlägt mit gerade mal 1.199 Euro Aufpreis zu Buche und liefert dafür einen erstaunlichen optischen Mehrwert. Wer allerdings so zugreift, wie Etrusco beim Testmuster vormacht – mit Lithium-Batterie, Solaranlage, Full-LED-Scheinwerfern, matt-schwarzer Lackierung und dem vollen Extras-Programm – landet bei 84.838 Euro. Ein ordentlicher Sprung, aber das Gebotene rechtfertigt ihn.

Etrusco CV 640 PB+: Daten und Preise

  • Basisfahrzeug: Fiat Ducato, Vorderradantrieb
  • Motor: Grundausstattung 140 Multijet, 103 kW/140 PS (gezeigt; 180-PS-Motor und Automatik optional)
  • Länge × Breite × Höhe: 6.363 × 2.050 × 2.700 mm
  • Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg
  • Basispreis: 61.999 €
  • Iconic Line (Aufpreis): 1.199 €
  • Preis wie gezeigt: 84.838 €

Fazit

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