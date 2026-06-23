Solartaschen fürs Wohnmobil: So holen Camper mehr Energie aus ihrem mobilen Solarpanel

Solartaschen liefern unterwegs kostenlosen Strom – doch viele Camper verschenken Ertrag, weil sie das Modul einfach flach hinlegen und nicht mehr umstellen. Wer sein Panel mehrmals täglich neu ausrichtet, kann bei Sonnenschein bis zu 30 Prozent mehr Energie ernten.

Mobile Solarpanel haben wichtige Vorteile

Ein mobiles Solarpanel oder eine Solartaschen stellt auf unkomplizierte Art den Energienachschub auf Reisen sicher. Sie laden Bordbatterie oder Powerstation mit kostenloser Sonnenenergie und tragen spürbar zu mehr Unabhängigkeit beim Campen bei. Brauchbare Module gibt es schon ab rund 250 Euro – deutlich günstiger als eine fest installierte Dachanlage, zumal die aufwendige Montage entfällt. Wie gut sie funktionieren, hat promobil erst kürzlich ...