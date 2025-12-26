7 wichtige Fragen zum Camping-Zubehör: Was halten Sie von Chenille-Vorhängen?

Beim Camping gibt es so einige Themen, über die man sich mit erstaunlicher Leidenschaft streiten kann. Ob beim Gang zum Sanitärhaus oder an der Kasse des Zubehörshops – überall tauchen sie auf, diese kleinen, aber heiklen Fragen, bei denen es kein Richtig oder Falsch gibt. Wir haben ein paar davon gesammelt und möchten wissen, wie Sie dazu stehen.

Und das Beste: Nach dem Abstimmen sehen auch Sie, wie andere Leserinnen und Leser abgestimmt haben.

Chenille: praktisch oder unnötig? Ein Beispiel gefällig? Chenille-Vorhänge. Wer öfter über Campingplätze schlendert, erkennt sie sofort: diese bunten, bauschigen Streifen in den Wohnwagentüren. Eine Mischung aus Federboa und Pfeifenputzer, die Fliegen fernhält, Privatsphäre schafft und überhaupt allerlei Wunder vollbringt.

Nur: Kaum ein Campingaccessoire spaltet die Lager so sehr. Die einen finden sie schlicht furchtbar. Die anderen sind der Grund, warum man die farbenfrohen Pfeifenputzer-Vorhänge noch immer in fast jedem Fritz-Berger-Markt kaufen kann. Wie stehen Sie zu Chenille-Vorhängen?

Stimmen Sie ab:

Lichterketten: Romantik oder Lichtflut?

Westend61 via Getty Images Lichterketten sind gern ein fester Bestandteil der Womo- oder Wohnwagen-Deko.

Manch ein Wohnmobil oder Wohnwagen erstrahlt am Abend wie ein amerikanischer Vorort zur Weihnachtszeit. Andere setzen auf minimalistische, tragbare Solar-LED-Lampen oder schlicht auf das Außenlicht des Wohnmobils. Welche Variante bevorzugen Sie: stimmungsvolle Lichterkette oder pragmatische Beleuchtung?

Haben Sie schonmal probiert die Abspannleinen für die Markise oder das Vorzelt zu beleuchten? Das sieht nicht nur schick aus, sondern kann auch Stolperfallen vermeiden.

Dekorieren: ja oder nein?

Andreas Becker Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Die einen mögen’s kitschig ausstaffiert, die anderen schlicht. Wie halte Sie es mit der Deko?

Manche Camperinnen und Camper lieben es, ihr Wohnmobil oder ihr Vorzelt in eine kleine Wohlfühloase zu verwandeln – Teppiche, bunte Kissen, kleine Figuren, ja sogar Gartenzwerge. Für andere ist das reine Zeit- und Geldverschwendung: Die Sachen stehen nur herum, sammeln Staub und müssen dann beim Abbau wieder verstaut werden.

Wie ist Ihre Meinung: Deko-Fan oder Minimalist?

Campinggeschirr: Bunt vs. Fine Dining

Fritz Berger Welche Rolle die ästhetik beim Camping-Geschirr spielt, entscheidet meist die Person, die mehr Wert darauf legt. Doch wie geht es Ihnen damit?

Campinggeschirr soll leicht, robust, vielleicht sogar spülmaschinenfest sein. Doch auch das Aussehen zählt! Oder nicht? Wie wählen Sie ihr Geschirr für den Camper aus? Sind Sie jemand, der oder die im Camping-Urlaub gerne goldenes Besteck und bunte Schüsseln möchte? Oder soll ihr Geschirr vorrangig neutral und zeitlos sein?

Und natürlich stellt sich die Frage des Materials beim Campinggeschirr: Melamin oder Emaille?

Wasser kochen ohne Landstrom: Spezial-Gadget oder Teekessel?

CARAVANING Camping bringt allerlei "Spezial-Gadgets" hervor. Nicht jedes davon ist sinnvoll, oft ist es aber Geschmackssache.

Manche Dinge scheint die Campingindustrie extra zu erfinden – wie den 12‑V-Faltwasserkocher. Dabei hatte schon meine Großmutter eine Lösung hierfür parat: Der gute alte Teekessel auf dem Gasherd liefert zuverlässig heißes Wasser. Und zur Not tut es auch ein Topf.

Würden Sie einen Faltwasserkocher für den 12-V-Betrieb kaufen?