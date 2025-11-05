Umfrage: Wie lange fahren Sie maximal mit dem Wohnmobil?

Die Urlaubsziele sind so vielfältig wie die Art und Weise, wie Wohnmobilisten dorthin gelangen. Während die einen am liebsten kurze, entspannte Etappen fahren, legen andere 500, 600 oder mehr Kilometer an einem Tag zurück. Doch wie planen Sie Ihre Tagesetappen? Welche Strecke trauen Sie sich bequem zu und nach welchen Kriterien richten Sie sich?

So schnell wie möglich ans Ziel Viele Camper möchten möglichst zügig an ihr eigentliches Urlaubsziel gelangen. Gerade wenn die freien Tage begrenzt sind oder das Ziel weit entfernt liegt, zählt jeder Tag am Stellplatz. Lange Etappen von 500, 600 oder sogar noch mehr Kilometern sind dann keine Seltenheit. Doch wie viele Kilometer am Steuer sind für Sie noch entspannt? Ab wann wird die Fahrt zur Belastung? Und welche Rolle spielen dabei Faktoren wie Streckenführung und Verkehrsdichte? Planen Sie Ihre Etappen im Voraus oder entscheiden Sie spontan, wie weit Sie an einem Tag kommen?

Auch die Tageszeit spielt eine Rolle: Starten Sie lieber früh morgens, um dem Berufsverkehr zu entgehen, oder fahren Sie entspannt am späten Vormittag los? Legen Sie feste Zwischenstopps ein oder fahren Sie durch, bis Sie müde werden? Und wie sieht es mit Übernachtungen auf der Anreise aus – nutzen Sie Stellplätze möglichst direkt an der Reiseroute oder weichen Sie bewusst auf ruhigere Plätze abseits der Hauptrouten aus?

Der Weg ist mein Ziel Für manche Reisemobilisten beginnt der Urlaub bereits bei der Abfahrt. Sie legen bewusst kurze Etappen zurück und nehmen sich Zeit für Zwischenstopps. Ein Bummel durch eine kleine Stadt, ein Picknick an einem schönen Aussichtspunkt oder ein spontaner Abstecher zu einer Sehenswürdigkeit – all das gehört für diese Camper zur Reise dazu. Statt Kilometer zu fressen, genießen sie die Fahrt und machen die Anreise selbst zum Erlebnis.

Wie planen Sie Ihre Etappen? Suchen Sie sich gezielt interessante Stopps entlang der Route heraus oder lassen Sie sich treiben und halten dort an, wo es Ihnen gefällt? Bevorzugen Sie die Landstraße statt der Autobahn, um mehr von der Landschaft zu sehen? Und wie viele Kilometer sind für Sie eine angenehme Tagesetappe, wenn Sie entspannt reisen möchten – 200, 300 oder mehr Kilometer?

Auch die Frage nach dem Reiserhythmus ist spannend: Fahren Sie jeden Tag ein Stück weiter oder bleiben Sie auch mal zwei, drei Tage an einem Ort? Planen Sie Ihre Route detailliert im Voraus oder entscheiden Sie von Tag zu Tag neu, wohin die Reise geht?

Wie handhaben Sie Ihre Tagesetappen im Reisemobil? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, und was hat sich im Laufe der Jahre vielleicht verändert? Schreiben Sie uns – wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 17. November 2025 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.