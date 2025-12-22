Wohnmobil-Möbel: Schön anzusehen, aber ein Albtraum im Campingalltag?

Erst die Einrichtung macht das Wohnmobil wohnlich und zu einem behaglichen Zuhause auf Zeit. Doch nicht nur die Optik ist bei den Möbeln im Camper entscheidend: Funktionalität, Stabilität und Langlebigkeit sind beim Möbelbau gefragt. Doch daran scheint es in vielen Fällen zu hapern: In der promobil-Leserumfrage 2025 gaben 64 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie im vergangenen Jahr Probleme mit ihrem Wohnmobil hatten – bei 21 Prozent davon war der Möbelbau die Ursache.

Jetzt wollen wir Genaueres wissen. Nehmen Sie an unserer Umfrage des Monats teil und beantworten Sie mindestens eine der folgenden Fragen und senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 16. Februar 2026 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de.

Mit welchen Möbelteilen hatten Sie Probleme? Doch welche Bauteile bereiten die meisten Schwierigkeiten? Sind es die Scharniere an Schrankklappen oder -türen, die nicht halten, schwergängig sind oder laute Geräusche beim Schließen verursachen? Oder machen Ihnen die Verschlüsse von Schubladen, Klappen und Türen zu schaffen – vielleicht Pushlocks, die plötzlich nicht mehr einrasten oder nur dann, wenn die Temperatur im Wohnmobil stimmt? Oder haben Sie Ärger mit den Schubladenschienen, weil etwa die Schienen ausbrechen oder die Softclose-Funktion nicht reibungslos funktioniert?

Auch Umleimer an den Möbelkanten können sich lösen, besonders an stark beanspruchten Stellen. Und wie sieht es mit den Verriegelungen aus, die während der Fahrt ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern sollen – halten diese, was sie versprechen, oder hatten Sie es während der Fahrt schon mit herumfliegenden Utensilien im Wohnmobil zu tun?

Ingolf Pompe Verriegelungen und Scharniere können oft Probleme machen.

Haben Sie die Probleme selbst behoben oder mussten Sie in die Werkstatt? Vielleicht haben Sie auch andere Schwachstellen an Ihren Möbeln im Wohnmobil entdeckt, die wir hier noch gar nicht angesprochen haben? Und wie sind Sie mit den Problemen umgegangen: Konnten Sie selbst Hand anlegen und die Möbel reparieren, oder mussten Sie in die Werkstatt?

Gibt es bestimmte Systeme, mit denen Sie besonders viel Ärger hatten oder die sich im Gegenteil als besonders robust erwiesen haben? Und hat sich die Qualität aus Ihrer Erfahrung im Laufe der Jahre verändert?

Ihre Erfahrungen interessieren uns! Welche Probleme mit dem Möbelbau im Wohnmobil sind Ihnen begegnet, und wie haben Sie diese gelöst?

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 16. Februar 2026 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.