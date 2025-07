Umfrage des Monats: Welches Bad brauchen Sie im Wohnmobil?

Für viele Reisemobilisten ist das gut ausgestattete Bad ein wichtiges Kaufkriterium. Denn: Eine vollständige Nasszelle mit Waschbecken, Dusche und Toilette macht Wohnmobilreisende autark. Der Luxus, eine Toilette und ein Waschbecken dabeizuhaben, gehört für die meisten zum Wohnmobilurlaub dazu.

Doch schon bei der Dusche scheiden sich die Geister. Die einen sehen sie als Platzverschwendung, andere dagegen genießen die Freiheit, die sich durch ein vollständiges Bad im Wohnmobil bietet.

Welches Bad hat Ihr Wohnmobil und wie nutzen Sie es? Wirklich bequem duschen lässt sich nicht in jedem Wohnmobil. Oft ist die Nasszelle in einem Raum auf der Fahrerseite zwischen Sitzgruppe und Bett positioniert. Darin ist die Duschtasse gleichzeitig der Boden. Häufig wird so der ganze Raum zur Dusche, mit einer Faltwand oder einem Duschvorhang als Spritzschutz.

Eine clevere Lösung für mehr Platz beim Duschen bietet das Schwenkbad: Darin wird meist das an einer Wand montierte Waschbecken zum Duschen seitlich über die Toilette geschoben. An der Rückseite der Wand befindet sich die Duscharmatur, und sie dient gleichzeitig als Duschabtrennung. Ergänzend gibt es häufig noch eine Klappwand oder einen Duschvorhang, der die übrigen Wände und die Badtür vor Feuchtigkeit schützt.

Ingolf Pompe Die Schwenkwand im Eura Mobil Xtura mit Waschbecken und Spiegelwand wird über die Banktoilette geschwenkt, wodurch eine passable Duschkabine entsteht.



Deutlich mehr Komfort bieten Wohnmobile mit einer abgetrennten Duschkabine im Bad oder separat, etwa auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite. Luxuriös sind Raumbäder mit eigenem Toilettenraum und Duschkabine. Oft haben diese einen direkten Zugang zum Schlafzimmer.

Neben den genannten Varianten gibt es unzählige weitere Badlösungen im Wohnmobil: vom platzsparenden Kompaktbad mit Duscherweiterung in den Flur hinein bis zum Heckbad über die gesamte Fahrzeugbreite. Wie nutzen Sie das Bad in Ihrem Wohnmobil? Dienen Waschbecken, Toilette und Dusche nur als Backup, nutzen Sie nur einzelne Einrichtungen oder ausschließlich die eigene Nasszelle?

Mehr zu den Badvarianten in Wohnmobilen lesen Sie hier: Bäder im Wohnmobil.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Bad in Ihrem Wohnmobil? Das Waschbecken ist zu klein, der Duschvorhang klebt am Körper und auf dem Klo baumeln die Beine. Was für den einen Camper wie gemacht ist, sorgt beim anderen für Verdruss. Meist erkennt man die Schwachstellen im Wohnmobilbad erst dann, wenn man zum ersten Mal mit dem zu kurzen Duschschlauch kämpft oder sich vom Thron aus zur Klopapierrolle verrenkt.

Auch fehlende Handtuchhaken und Lüftungsöffnungen, knapper Stauraum oder windige Armaturen können für Unmut im Wohnmobilbad sorgen. Was nervt Sie am Bad in Ihrem Wohnmobil? Haben Sie Dinge selbst optimiert oder war alles von Anfang an in Ordnung für Ihren Anspruch?

Andreas Becker Eine Klappwand wie im Sunliving S 72 DL schützt die übrige Badeinrichtung beim Duschen vor Nässe.



Für welches Bad würden Sie sich beim Neukauf entscheiden? Bei der Entscheidung für ein neues Wohnmobil spielt die Frage nach dem Bad und seiner Größe eine maßgebliche Rolle. Erfahrenen Campern fällt die Auswahl deutlich leichter als Neueinsteigern ohne einschlägige Erfahrungen. Doch auch wer sich schon zu den alten Hasen zählt, sollte seine aktuellen Bedürfnisse reflektieren und gleichzeitig an die Zukunft denken: Reisegewohnheiten können sich ändern und damit kann auch das Bad einen neuen Stellenwert bekommen.

Wer etwa irgendwann von der Hauptsaison auf die Nebensaison umschwenkt, kann in manchen Regionen schon Mitte September vor verschlossenen Campingplatztüren stehen und ist plötzlich mit Stellplätzen ohne Sanitärinfrastruktur konfrontiert. Oder man entdeckt Städtereisen mit dem Wohnmobil für sich und übernachtet gern mitten im Zentrum auf einfachen Stellplätzen.

promobil will herausfinden: Welchen Stellenwert hatte das Bad für Sie bei der Auswahl Ihres Wohnmobils? Für welche Badlösung würden Sie sich heute beim Kauf eines Wohnmobils entscheiden?

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 21. Juli 2025 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.