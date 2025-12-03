Wintercamping im Van: Ihre Tipps und Erfahrungen gesucht

Der Campingbus-Boom hält an: Laut dem Camping-Industrieverband Deutschland stieg der Anteil der Neuzulassungen von Campingbussen von 50% im Jahr 2020 auf über 60% im Jahr 2024. Doch wie meistern diese Vans die kalte Jahreszeit? Bei Minusgraden und Schnee trennt nur eine dünne Blechwand und wenig Isolierung die Camper von der Kälte. Wie schaffen Sie es, im Winter komfortabel zu campen?

