Wintercamping im Van: Ihre Tipps und Erfahrungen gesucht

Campingbusse sind kompakt, flexibel und bieten Freiheit – doch wie gut schlagen sie sich, wenn der Winter Einzug hält? Wir möchten wissen:
Wie überstehen Sie den Winter im Campingbus?
Der Campingbus-Boom hält an: Laut dem Camping-Industrieverband Deutschland stieg der Anteil der Neuzulassungen von Campingbussen von 50% im Jahr 2020 auf über 60% im Jahr 2024. Doch wie meistern diese Vans die kalte Jahreszeit? Bei Minusgraden und Schnee trennt nur eine dünne Blechwand und wenig Isolierung die Camper von der Kälte. Wie schaffen Sie es, im Winter komfortabel zu campen?
Ihre Wintercamping-Erfahrungen:
- Wie heizen Sie in Ihrem Van? Setzen Sie auf Diesel-, Gas- oder Elektroheizungen?
- Welche Temperaturen haben Sie im Wintercamping erlebt? Wie war das Klima in Ihrem Bus?
- Welche Tipps haben Sie für andere Wintercamper? Wie vermeiden Sie Frostprobleme mit Abwasser oder Kondenswasser?
- Warum geht Wintercamping für Sie nicht? Ist die Heizung nicht leistungsstark genug, fehlt der Platz für die Winterausrüstung oder ist der Campingbus einfach nicht wintertauglich?
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit!
Schreiben Sie uns bis zum 8. Dezember 2025 an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Sonderheft von promobil – je nach Wunsch und Verfügbarkeit.
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.
