Umfrage: Wie sieht Ihr perfekter Campingtag aus? Mitmachen und gewinnen

Beim Campen ist kein Tag wie der andere und für jeden wird er in einer anderen Art und Weise zum perfekten Campingtag: entspannt und gemütlich, sportlich und abenteuerlich, kulturell bereichernd oder minimalistisch. Was gehört für Sie zu einem perfekten Campingtag? An welche Erlebnisse und Begegnungen an einem solchen Tag denken Sie besonders gerne zurück?

Schwimmen und paddeln im Wasser oder chillen am Strand? Campingplätze am Wasser sind perfekt, um Erholung und Aktivitäten im Wasser miteinander zu kombinieren. Ob direkt am Meer, an einem idyllischen See oder am Fluss: Die Nähe zum Wasser lädt zu Wassersportaktivitäten einerseits und zur Entspannung andererseits ein. Springen Sie morgens als eine der Ersten ins Wasser oder sind Sie die letzte, die ihr Strandtuch ausbreitet? Genießen Sie den Sonnenuntergang beim Stand-up-paddeln oder setzen Sie am Surfbrett die Segel, sobald der Wind weht? Oder verbringen Sie am liebsten den Tag in der Sonnenliege mit einem guten Buch und einer gelegentlichen Erfrischung im Wasser? Wie sieht Ihr perfekter Tag beim Camping am Meer, See oder Fluss aus?

Bergtour, Mountainbikerunde oder Kletterwand? Camping in den Bergen verspricht das Gefühl von Freiheit inmitten unberührter Natur. Zwischen schroffen Gipfeln, blühenden Almwiesen und kristallklaren Bergseen gibt es zahlreiche Möglichkeiten einen Urlaubstag zu gestalten. Suchen Sie im Campingurlaub die sportliche Herausforderung? Oder brechen Sie lieber zu einer entspannten und einfachen Wandertour mit gemütlichem Picknick auf? Suchen Sie die Herausforderung beim Klettern? Wie sieht Ihr perfekter Campingtag in den Bergen aus?

Stadtführung, Museumsbesuch oder kulinarische Entdeckungsreise? Wer im Campingurlaub historische Gebäude, Museen, Parks und Plätze in der Stadt entdecken will, findet in vielen europäischen Städten Campingplätze oder Stellplätze am Stadtrand oder mittendrin. Sie sind der perfekte Ausgangspunkt, um lebendige Stadtviertel zu entdecken, auf quirligen Märkten einzukaufen und gute Restaurants zu besuchen. Gehört für Sie zu Ihrem perfekten Campingtag der Besuch einer lebendigen Stadt dazu? Lassen Sie sich in der Stadt einfach treiben oder sind sie lieber mit einem professionellen Gästeführer unterwegs? Fahren Sie mit dem Fahrrad, dem Segway oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt oder bewältigen Sie die Besichtigung zu Fuß?

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Wie sieht Ihr perfekter Campingtag aus? Führt er Sie ans Wasser, in die Berge oder in sehenswerte Städte? Oder an einen ganz anderen Ort? Was darf an einem perfekten Campingtag auf keinen Fall fehlen? Skizzieren Sie in ein paar Sätzen, was für Sie einen Campingtag perfekt macht!

Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 25. August 2025 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.