8 Glaubensfragen zum Wohnwagen- und Wohnmobil-Grundriss

Beim Camping geht es nicht nur darum, wo man steht – sondern auch, wie man wohnt. Kaum ein Thema wird unter Camperinnen und Campern so leidenschaftlich diskutiert wie der perfekte Grundriss. Offen, gemütlich, funktional, luxuriös – jeder hat seine ganz eigene Vorstellung davon, wie sich das mobile Zuhause anfühlen soll. Wir haben einige dieser Fragen gesammelt und möchten wissen, wie Sie dazu stehen.

Wohnwagen oder Wohnmobil? Die alles entscheidende Grundsatzfrage. Wohnmobil-Fans schätzen das Gefühl, jederzeit losfahren zu können, ohne groß umzubauen. Wohnwagen-Liebhaber hingegen genießen den festen Platz auf dem Campingplatz und das Auto als Mobilmacher. Und Sie? Team Wohnwagen oder Team Wohnmobil?

Stimmen Sie ab:

In diesem Artikel preisen wir fünf Vorteile des Wohnwagens gegenüber dem Wohnmobil an.

Blickachse: offen oder lieber getrennte Räume?

Knaus Häufig ist das Badezimmer in der Mitte des Fahrzeugs ein Raumtrenner. Aber auch raumhohe Kühlschränke blockieren die Sicht nach hinten. Gut oder schlecht?

Ein offener Grundriss lässt das Innere größer wirken, bringt Licht und Weite – perfekt für alle, die sich nicht eingeengt fühlen möchten. Andere bevorzugen klare Raumtrennungen: mehr Struktur, mehr Privatsphäre, weniger Chaos auf einen Blick. Oder wie ein Leser uns einmal schrieb: "Ich will doch beim Frühstücken nicht das ungemachte Bett sehen!"

In unseren Wohnmobil- und Wohnwagen-Tests legen wir Wert auf eine offene Blickachse. Doch ihre Meinung zählt: Wie wichtig ist Ihnen eine freie Blickachse?

Fenster oder Stauraum in der T-Haube?

Ahorn Camp Ein großes Fenster in der T-Haube spendet Licht, doch manch einer vermisst hier den Stauraum.

Die T-Haube über dem Fahrerhaus ist ein unterschätzter Streitpunkt. Ein großes Fenster bringt Licht und Weite in die Sitzgruppe – perfekt für alle, die morgens gern mit Sonne frühstücken. Andere verzichten lieber auf den Ausblick und nutzen den zusätzlichen Stauraum. Wie halten Sie’s: lieber Stauraum oder lieber mehr Licht?

Einzelbetten oder zusammen schlafen?

Mobilvetta Einzelbetten sind auf so engem Raum schon fast verschwenderisch, dennoch sind sie in den letzten Jahren die beliebteste Bettenform.

Nirgendwo sind Einzelbetten so beliebt wie bei Deutschlands Camperinnen und Campern. Woran das wohl liegt? Geht es allein um den Deckenklau? Um das Schnarchen? Oder kuscheln die Deutschen nur nicht so gern?

Wie möchten Sie ihren Schlafplatz im Wohnmobil oder Wohnwagen: getrennt oder gemeinsam?

Mehr Raum zum Schlafen oder mehr Platz im Sitzbereich?

Weinsberg Mehr Platz zum Sitzen oder mehr Platz zum Schlafen? Keine leichte Entscheidung. Mehr von beidem findet man im Wohnwagen.

Bei gleichem Fahrzeugmaß ist Wohnraum vs. Schlafplatz immer ein Kompromiss. Wer gern ausschläft und sich ausbreitet, investiert in ein großzügiges Bett. Wer den Tag lieber bei Kaffee und Kartenspiel im Sitzbereich verbringt, gönnt sich dort mehr Fläche.

Wie würden Sie planen: Bett oder Wohnzimmer?

Wie wichtig ist ein Badezimmer im Camper?

Samira Matschinsky In einem Campingbus zu duschen, ist meist kein Vergnügen. Trotzdem kann es praktisch sein, ein Bad an Bord zu haben.

Oder vielleicht doch mehr Platz im Bad? Nicht wenige Camperinnen und Camper geben an, dass sie gut auf ein festes Bad im Camper verzichten könnten. Die Sanitäranlagen auf dem Campingplatz bieten ihnen ausreichend Komfort.

Wie wichtig ist Ihnen ein vollwertiges Bad im Camper?

Badezimmertür: Flügeltür oder Lamellen-Rollo?

Ingolf Pompe Ein Lamellenrollo statt einer festen Tür spart Platz. Wer Dusche und Klo getrennt hat, kann die Tür meist nutzen um ein Raumbad zu erschaffen oder den hinteren Bereich des Womos abzutrennen.

Die Flügeltür wirkt hochwertig und solide – schließt aber oft den halben Gang mit ein. Das Lamellen-Rollo spart Platz, kann aber klappern und hängt gern im unpassendsten Moment.

Womit fühlen Sie sich wohler?

Waschbecken: aufgesetzt oder integriert?

Andreas Becker Waschtische mit aufgesetzten Waschschüsseln liegen im Trend.

Aufgesetzte Waschbecken sind gerade der "heiße Scheiß". Sie wirken elegant und modern, sind jedoch nicht immer leicht zu reinigen. Integrierte Becken hingegen nutzen den Platz optimal und vermeiden Schmutzkanten – praktisch, aber oft etwas weniger elegant.

Welches Design spricht Sie an?