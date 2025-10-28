Leuchtende Sturmleinen für Markisen: Schluss mit Stolperfallen auf dem Campingplatz

Nachts auf dem Campingplatz lauert die Gefahr zwischen Zelten und Markisen. Im Dunkeln sind unbeleuchtete Abspannleinen, Heringe und Sturmleinen eine häufige Stolperfalle. Mithilfe von LEDs lässt sich das ändern: Entweder mit einer LED-Schnur, die Campende entlang von Markisengestängen oder Sturmbändern wickeln, oder gleich mit Zeltleinen, in die die kleinen Leuchtdioden eingewebt sind. Was sich wie eine Bastelei anhört, ist gerade in der Camping-Zubehör-Branche angekommen. Zwei kleine Start-ups verkaufen Lösungen, die für Markisen und Vorzelte an Wohnmobilen und Wohnwagen optimiert sind. promobil stellt beide vor und hat eine davon schon getestet.

Welche der beiden Lösungen Campende besser finden, ist im Grunde egal. Wichtig ist die Wirkung der leuchtenden Sturmbänder oder Zeltleinen: Sie sind bei Dunkelheit gut erkennbar, was Campende davor schützt, zu stolpern und sich zu verletzen. Nebenbei bringen sie ein wenig Licht ins Wohnzimmer vor dem Wohnwagen oder Wohnmobil.

Camperflower Solar Markisen Lichterkette Die zehn Meter lange Lichterkette für die Markise mit 100 LEDs soll mit zwei AA-Akkus über 12 h Leuchtdauer erreichen und wird von einer kleinen Solarzelle aufgeladen. promobil konnte sie bereits testen.

Philipp Heise Die zehn Meter lange Markisen Lichterkette von Camperflower konnte promobil bereits testen.

Kann die Spannleinen und Sturmnbänder der Markise illuminieren und somit die Stolpergefahr minimieren. Dafür wird die recht dünne Lichterkette einfach um die Spannleinen geschlungen und im Bereich der Markise mit den drei beiliegenden Acryl-Markisenhaken an der Kederleiste befestigt. Das Aufladen der Akkus übernimmt ein kompaktes, IP44-wettergeschütztes Solarpanel mit 0,5 Watt Leistung. Durch die Aufteilung der beiden Leuchtschnüre von sieben zu drei Metern kann das Solarpanel mit einer Klemme an einer Markisenseite befestigt werden. Im Praxisversuch überzeugte die Lichterkette mit einem angenehm warmweißen Licht, das sich in vier Stufen dimmen lässt. Per Knopfdruck aktiviert, schaltet ein Helligkeitssensor die Kette ein, sobald kein Licht mehr auf das Solarpanel fällt. Die Lebensdauer der Lichterkette gibt der Hersteller mit 10 000 Stunden an.

Philipp Heise Das kleine Solarmodul der Lichterkette lädt den Akku nach.

Kann nicht manuell eingeschaltet werden, wenn noch Tageslicht auf den Sensor im Solarpanel fällt. Mit den Knöpfen auf der Panel-Rückseite lässt sich lediglich die Dimmstufe festlegen oder die Lichterkette ausschalten.

Philipp Heise Solarmodul, kleiner Akku und Lichterkette sind im Paket enthalten.

Hier kaufen: Camperflower Solarlichterkette bei Camping Wagner, Preis 30 Euro Sunnyside Leuchttau und Lichterkette

Sunnyside Sunnyside stellt sowhl Lichterketten als auch leuchtende Zeltleinenen her, in die LED eingewoben sind.

Sunnyside hat in sein Leuchttau LEDs eingewoben und somit eine leuchtende Abspannleine geschaffen. Wer mit seiner eigenen Abspannung noch zufrieden ist, kann einfach die Sunnyside-Lichterkette darumwickeln. Wir stellen beide Konzepte vor.

Leuchttau Afterglow und Hellweiß

Sunnyside Sunnyside webt die LEDs direkt in die Leuchttaue ein. Es gibt die Farben Hellweiß und Orange (Afterglow).

Statt klassischer Abspannseile setzt das "Leuchttau" von Sunnyside auf doppelte Funktion: Mit 3,5 Metern Länge und bis zu 150 kg Belastbarkeit hält es Markise oder Zelt sicher in Position – und spendet dank der eingewobenen LED gleichzeitig dimmbares Licht. Die Stromversorgung läuft per USB‑C für Powerbanks oder den Bordanschluss im Camper. In der rot‑orangen Afterglow-Variante sorgt es nicht nur für Atmosphäre, sondern reduziert laut Hersteller die Insektenanziehung um bis zu 90 %. Sunnyside verkauft verschiedene Verlängerungsstücke, um den Anschluss ins Mobil zu verlegen, und ein Verbindungsstück, das zwei Leinen aneinanderkoppelt. Letzteres ist im Leuchttau Abspannset mit zwei Leinen gleich dabei. Eine Powerbank oder einen Akku liefert der Hersteller nicht mit, dafür aber einen wasserdichten Sack, in dem sich beides verstauen lässt.

Hier kaufen: Sunnyside Leuchttau Afterglow, Preis 45 Euro, und Sunnyside Leuchttau Hellweiß, 50 Euro Sunnyside Camplight – USB-Lichterkette Die Camplight USB-Lichterkette von Sunnyside bringt mit 100 LEDs auf 10 Metern Länge stimmungsvolles Licht ans Wohnmobil. Dank USB‑C‑Anschluss läuft sie problemlos über Powerbank oder Bordstrom und verbraucht nur 3 Watt. Der biegsame Kupferdraht lässt sich einfach um Abspannleinen oder Zeltstangen wickeln – perfekt für flexible Outdoor-Beleuchtung beim Camping. Eine Powerbank wird nicht mitgeliefert, aber ein Sack, um sie zu verstauen. Die Afterglow-Variante ist zweifarbig und vertreibt mit ihrem orangfarbenen Licht laut Hersteller Insekten.