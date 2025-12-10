Familien im Campingbus – Wunsch oder Wahnsinn?

Fünf Leute. Ein Campingbus. Und sechs Quadratmeter Wohnfläche – klingt nach Abenteuer, oder nach Familienchaos? Hersteller wie Chausson zeigen sich optimistisch: Der Family Sport Van soll sogar mit fünf Schlafplätzen auf nur 5,99 Metern Länge auskommen. Im Robeta Ares sogar auf einer Fahrzeuglänge von 5,41 Metern. Und auch unser Überblick zu Campingbussen für Familien versammelt gleich mehrere Kandidaten für das Reisen mit Kind und Kegel.

Wie gut funktioniert Camping mit 5 Personen im Bus wirklich? Ein langjähriger promobil-Leser, Werner Graßhof, selbst seit über 40 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs, meldet sich mit klarer Kritik zu Wort. Seine Einschätzung: Die Realität im Campingbus-Alltag mit Kindern sieht deutlich beengter aus, als es die Hochglanzbilder der Hersteller vermuten lassen. In seinem Leserbrief beschreibt er pointiert, warum aus seiner Sicht der Familienurlaub im kompakten Van zur logistischen und nervlichen Herausforderung wird – und stellt die Grundkonzepte dieser Fahrzeuge generell infrage.

Mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern in einem Campingbus zu verreisen, halte ich schlicht für ein Unding. Egal ob das Fahrzeug eine Länge von 5,41 m, 5,99 m oder 6,36 m hat. Diese Fahrzeuge sind meiner Meinung nach 2-Personen-Fahrzeuge, eventuell noch für 2 Erwachsene und 1 Kind. Eine Reise mit mehr Personen an Bord dürfte für keine dieser Personen ein erholsamer Urlaub werden. Da sind schlechte Laune und Streit schon vorprogrammiert.

Keine Bewegung ohne Absprache

Wenn eine Person sich im Fahrzeug an eine andere Stelle bewegen will, dann muss das mit den anderen 4 Mitreisenden abgestimmt werden. Es wird zum Tetris-Spiel für alle. Auch für die nötige Ausrüstung wie Lebensmittel, Getränke, Geschirr, Töpfe, Kleidung, Schuhe und Hygieneartikel ist der dafür notwendige Stauraum gar nicht vorhanden.

Die Bordtechnik setzt auch schnell Grenzen. Ein Frischwassertank mit 85 L und eine 5-kg- bzw. nur 2,75-kg-Gasflasche unterbricht das zweifelhafte "Reisevergnügen" nach kurzer Zeit immer wieder für die notwendige Ver- und Entsorgung. Sind im Kaufpreis solcher Fahrzeuge die Kosten für ein Scheidungsverfahren nach dem Urlaub schon inbegriffen?

Fragwürdiges Design

Wozu in einem Fahrzeug mit einer Länge von 5,99 m mit einem 85-L-Frischwasser- und 90-L-Abwassertank eine separate Dusche verbaut wird, entzieht sich mir vollkommen. Die Tanks dürften für das einmalige Duschen von 5 Personen gerade reichen, wenn im Idealfall vorher der Frischwassertank voll und der Abwassertank leer waren.

Ingolf Pompe In Familien-Campingbussen wie dem Forster Flip 599 entstehen dank Stockbetten im Heck fünf Schlafplätze. Unser Leser dagegen hält das für unpraktikabel.

Die Hersteller verkünsteln sich mit immer absurderen Grundrissen, die niemand braucht. Wir sind seit 40 Jahren mit verschiedenen Reisemobilen zu zweit unterwegs, auch ein Campingbus war dabei, haben aber noch nie eine 5-Personen-Besatzung im Campingbus angetroffen.

promobil-Leser Werner Graßhof

Was ist Ihre Meinung? Campingbus mit Kindern – Traum oder täglicher Kompromiss? Können Sie die Meinung von Werner Graßhof bestätigen? Oder haben Sie es schon ein und mehrmals ganz anders erlebt – und können Sie Campingbusse für Familien sogar empfehlen? Eng war’s, aber schön? Oder doch eher Chaos auf Rädern? Erzählen Sie uns Ihre Camping-Geschichte!

Außerdem wollen wir von Ihnen wissen: Würden Sie mit fünf Personen ein anderes Campingfahrzeug wählen? Welches wäre das? Und: Welche Tipps und Tricks können Sie Familien mitgeben, die Campingurlaub machen möchten?

Teilen Sie Ihre Erlebnisse, Tipps oder Kritik mit uns!

Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 17. Janaur 2026 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir eines unserer aktuellen promobil-Sonderhefte nach Wunsch und Verfügbarkeit.

Bitte fügen Sie Ihrer Einsendung möglichst ein Porträtfoto von sich bei, das wir zusammen mit Ihrem Meinungsbeitrag in promobil veröffentlichen dürfen; Ihre Chance auf Veröffentlichung erhöht sich dadurch.

