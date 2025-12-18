Neue Fahrradträger für schwere E-Bikes und Co. für den praktischen Transport am Wohnmobil

Wer mit dem Wohnmobil oder Campingbus unterwegs ist, will das Fahrrad oft gleich mitnehmen – als tägliches Verkehrsmittel, als Sportgerät oder einfach für spontane Erkundungstouren. Doch beim Fahrradtransport am Wohnmobil stoßen klassische Trägersysteme bei schweren E-Bikes oder Mountainbikes schnell an ihre Grenzen. Neue Lösungen versprechen mehr Komfort, höhere Traglasten und bessere Integration in den Fahrzeugalltag – gerade bei Kastenwagen, wo der Zugang zum Heck entscheidend bleibt.

Zur Saison 2026 zeigt sich: Der Markt ist in Bewegung. Schon zwischen Caravan Salon und CMT tauchen auf den Hausmessen der Großhändler spannende Neuentwicklungen auf – vom elektrischen Liftsystem bis zum schwenkbaren Modulsystem fürs Fahrzeugheck. Dabei lassen sich die aktuellen Neuheiten grob in drei Kategorien einteilen:

Elektrische Bikelifte: Wer Rücken und Nerven schonen will, setzt auf Träger mit elektrischer Hubeinheit. Der Tecklift und der Bike Lift von BR-Systems in neuer Off Road Edition heben schwere E-Bikes automatisch vom Boden auf Transporthöhe. Kupplungsträger: Der Uebler H21Z sitzt auf der Anhängerkupplung und lässt sich um 90 Grad abkippen. So bleiben die Hecktüren frei zugänglich – trotz montierter Fahrräder. Das System trägt bis zu 60 kg und funktioniert ohne klassischen Spannhebe . Träger für Hecktüren: Das VanBike -System gibt es angepasst für verschiedene Transporter. Durch seitliches Ausschwenken ermöglicht es den vollen Zugang zum Heck. Über das modulare System lassen sich zudem Zubehörträger anbringen. Tecklift – Fahrradlift

Simon Ribnitzky Der Tecklift hebt mit seinem Motor sogar schwer E-Bikes vom Boden auf Transporthöhe.

Mit dem Tecklift, dessen neuer Eigentümer nun Ten Haaft ist, gibt es ein elektrisches Liftsystem mit Linearantrieb, das E-Bikes rückenschonend vom Boden auf Transporthöhe hebt. Die Hebevorrichtung wird direkt an den vorhandenen Heckträgerhaltern montiert und ersetzt in der Ausführung Carry den herkömmlichen Träger durch eine Lift-und-Träger-Kombination für zwei E-Bikes.

Wer bereits einen Heckträger besitzt, kann das Connect-Modell nutzen, an dem sich alle gängigen Trägerformate anbringen lassen. Highlights sind laut Anbieter der leise Antrieb, das kompakte Design und die Erweiterbarkeit mit gängigen Trägern. Preis: ab ca. 1200 Euro.

Uebler H21 Z – Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Philipp Heise Nur wenige Fahrradträger für die Anhängekupplung schwenken weit genug ab, um große Türen und Heckklappen von Campingbussen komplett öffnen zu können. Der Uebler H21 Z gehört dazu.

Durch ein 90 Grad tiefes Abkippen schafft der Uebler H21Z Platz für die Hecktüren von Kastenwagen. Konzipiert für die Anhängerkupplung, baut der hebellose Verriegelungsmechanismus besonders flach. Bei einem Eigengewicht von 18 kg verträgt der H21Z bis zu 60 kg Zuladung und ist damit E-Bike-tauglich.

Hier können sie den Uebler H21 Z kaufen – Preis 1100 Euro.

VanBike- schwenkbarer Fahrradträger für die Hecktür

Van Bike Der Van Bike ist mehr als ein schwenkbarer Fahrradträger für die Heckklappe von Campingbussen. Seine modularer Aufbau erlaubt mit den passenden Adaptern den Transport von Surfbrettern oder Kanistern und mehr.

Der VanBike-Fahrradträger überzeugt durch seine robuste Bauweise, praktische Schwenkfunktion und die passgenaue Anpassung an gängige Kastenwagen. Egal ob zwei E-Bikes oder klassische Fahrräder: Die Träger halten sicher, lassen sich einfach beladen und ermöglichen den freien Zugang zu den Hecktüren – selbst im beladenen Zustand. An dem modularen System lassen sich auch Trägermodule für Surfbretter, Kanister, Transportwanne und Auffahrkeile oder eine Leiter anbringen. Das dürften vor allem Campende schätzen, die auf Reisen flexibel bleiben wollen. Modelle gibt es passend für den Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit, Mercedes Sprinter, VW Crafter und weitere Transporter.

BR-Systems – Bikelift Off Road Edition für schwere Bikes

Dominic Vierneisel Robuster, flexibler und Edler: Off Road Black Edtion heißt der Name des neuen Bike Lift Modells von BS Systems, das für den Einsatz im Gelände und den Transport schwerer E-Bikes gemacht ist.

Der Bike Lift Off Road Black Edition ist das neue Schwerlastmodell unter den elektrischen Fahrradträgern von BR‑Systems – speziell ausgelegt für E‑Mountainbikes, schwere E‑Bikes und Fatbikes. Zwei extrabreite Schienen (8,7 cm) mit verstellbaren Ratschenriemen halten auch breite Reifenformate zuverlässig in Position. Der integrierte 12‑Volt‑Motor hebt und senkt die Plattform elektrisch auf bis zu 110 cm Hubhöhe – die unterste Position liegt fast auf Bodenniveau, was das Aufladen spürbar erleichtert. Die neue Oberfläche in matter Schwarzoptik ist kratzunempfindlich und wurde für den Einsatz auf Offroad-Strecken optimiert. Optional erhältlich: eine Fernbedienung, mit der sich der Hubvorgang auch aus einigen Metern Entfernung steuern lässt.

Die Standard-Modelle des Bike Lifts von BS Systems gibt es bei Fritz Berger schon zu kaufen. Auf der Homepage finden Sie auch Einbaupartner.