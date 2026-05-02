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So komfortabel kann ein Offroad-Wohnmobil sein: Dethleffs Globebus Performance 4x4 im Test

Dethleffs Globebus Performance 4x4 im Test
Komfortabler Offroad-TI von Dethleffs

Mit dem Globebus Performance hat Dethleffs einen attraktiven Allrad-Teilintegrierten auf die Stollenräder gestellt – außen martialisch, innen gemütlich. Wie bewährt er sich im Test?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.05.2026
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Sitzgruppe, Dethleffs Globebus Performance 4x4 T 46, Offroad, Wohnmobil, Allrad
Toilette, Dethleffs Globebus Performance 4x4 T 46, Offroad, Wohnmobil, Allrad
Küche, Dethleffs Globebus Performance 4x4 T 46, Offroad, Wohnmobil, Allrad
29Bilder
Dusche, Dethleffs Globebus Performance 4x4 T 46, Offroad, Wohnmobil, Allrad

Teilintegrierte mit Offroad-Ambitionen basieren zum überwiegenden Teil auf dem Sprinter 4x4. Mercedes macht den Aufbauherstellern die Wahl recht einfach, denn mit dem Allradantrieb ist stets eine Höherlegung und damit mehr Bodenfreiheit verbunden.

Dethleffs wählt einen anderen Weg und baut auf den VW Crafter, der den 4motion genannten Allrad ganz dezent integriert. Wer hier dem Käufer Schlechtwegetauglichkeit – und Spektakel – bieten möchte, so wie Dethleffs, muss nacharbeiten. Zusammen mit den Spezialisten von Delta wurde ein wirkungsvolles Fahrwerkskit für den Crafter entworfen. Mit einer Höherlegung um 50 Millimeter, einer verstärkten Vorderachse und Luftfederung hinten sowie den Delta-Alufelgen und AT-Reifen im Format 255/55 R 18 bekommt ...

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