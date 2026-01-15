Neues Campingzubehör: Spannende und innovative Neuheiten auf der CMT 2026

Wenn die CMT 2026 in Stuttgart ihre Tore öffnet, verwandelt sich das Messegelände wieder in ein Paradies für Campingfans. Zwischen neuen und spektakulären Wohnmobilen, Campingbussen oder Wohnwagen können neugierige Camperinnen und Camper wieder jede Menge neues Camping-Zubehör oder neue Ausstattungs-Komponenten entdecken. promobil hat sich schon vorab einen Überblick verschafft und verrät, welche Neuheiten aus den genannten Bereichen für Gesprächsstoff sorgen dürften. Natürlich ist das nur ein kleiner Vorgeschmack – viele Neuheiten bleiben noch unter Verschluss und warten darauf, auf der Messe zum ersten Mal live präsentiert zu werden.

GOK präsentiert mit dem Caramatic GasControl einen elektronischen Gasfernschalter. Der Gang zum Gaskasten bleibt aus, weil sich der Gasfluss bequem aus dem Innenraum steuern lässt. Leitertec sorgt dagegen für mehr Bewegungsfreiheit rund ums Fahrzeug: Die neue Saugnapf-Leiter haftet stabil auf glatten Flächen und lässt sich ohne Bohren befestigen. Wer zusätzlichen Stauraum am Heck seines Campers sucht, dürfte beim Heckträgersystem von Moro fündig werden, das es auch für kompakte Campingbusse auf VW- und Ford-Basis gibt.

Die CMT ist eine Innovations-Show für Campingzubehör Das sind nur einige der Innovationen, die Camperinnen und Camper erstmals auf der CMT 2026 entdecken können. Zwischen großen Techniktrends, nachhaltigen Ideen und praktischen Alltagslösungen zeigt sich einmal mehr, wie vielseitig und kreativ die Campingwelt geworden ist. Wer das neueste Campingzubehör selbst erleben möchte, sollte den Besuch in der CMT Zubehör-Halle 10 fest einplanen – denn nichts ersetzt das Gefühl, Neuheiten live zu sehen, auszuprobieren und mit anderen Campingbegeisterten ins Gespräch zu kommen. Während der Messe wird im Rahmen des Innovationswettbewerbs Campfire der Idee zudem wieder das beste neue Campingzubehör präsentiert.

GOK: Gasfernschalter Caramatic GasControl

Mit dem Gasfernschalter Caramatic GasControl von GOK können Campende die Gaszufuhr aus Flaschen sicher aus der Ferne an- und abschalten. Der elektronische Schalter unterbricht bei Gasalarm den Gasfluss automatisch, wenn er mit einem Gaswarner verbunden ist. Die Caramatic GasControl besteht aus dem gleichnamigen Magnetventil, einem Bedienelement mit LED-Statusanzeige und einem zehn Meter langen Verbindungskabel und lässt sich einfach installieren. Camperinnen und Camper, die ihre Gasanlage aus dem Wohnmobil oder Wohnwagen steuern wollen, können das System selbst nachrüsten.

Stand: Halle 10, E83

Leitertec: Saugnapf-Leiter

Leitertec Die Saugnäpfe der Leitertec Leiter halten fest an den Außenwänden von Wohnmobilen.

Die Saugnapf-Leiter von Leitertec hilft beim sicheren Besteigen von Wohnmobil- oder Campingbusdächern. Der innovative Saugnapfmechanismus hält zuverlässig an den glatten Flächen der Fahrzeugwände, sodass Campende die Leiter schnell und ohne Bohren befestigen können. Unterwegs lässt sich die Teleskopleiter auf Koffergröße zusammenschieben und platzsparend in der Heckgarage verstauen. Leitertect verkauft drei Modelle mit je 2,6 m, 2,9m oder 3,8 m Länge. Das größte Modell wiegt dabei etwas mehr als 15 kg und kostet 370 Euro.

Stand: Halle 1, H54

Linnepe: Heckträger Slideport Black Edition

Linnepe In der Black Edition wirkt der Slideport von Linnepe deutlich schicker. Seine Funktionen als Heckträger, der sich zur Seite schieben lässt, um die Türen am Campingbus öffnen zu können, behält er bei.

Der Slideport Heckträger von Linneppe ist auf der CMT 2026 erstmals in der Black Edition zu sehen. Der Lastenträger aus eloxiertem Aluminium, wurde für das Heck von Campingbussen auf Basis von Fiat Ducato, Citroën oder Peugeot oder Mercedes Sprinter entwickelt. Er trägt bis zu 170 kg und lässt sich zur Seite schieben – so bleibt die rechte Hecktür frei zugänglich. Mit rund 1900 × 650 mm ist die Plattform groß genug für Roller, Fahrräder oder Transportboxen.

Stand: Halle 10, H11

Moro Heckträgersystem für VW Transporter

Moro Der schwenkbare Heckträger von Moro trägt sogar Motorräder. Montieren lässt sich das System auch an kompakten Campingbusse.

Das Heckträgersystem von Moro wurde speziell für kompakte Campingbusse auf Basis von VW T6, New Transporter oder Ford Transit Custom entwickelt. Der stabile und flexible Heckträger lässt sich zur Seite schwenken, damit die Heckklappe geöffnet werden kann. Dank modularem System kann er Fahrräder, Lasten oder andere Geräte transportieren. Der Träger ist einfach zu montieren und überzeugt durch seine hohe Tragfähigkeit sowie seine Robustheit. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den Träger bei Bedarf schnell zu entfernen und platzsparend zu verstauen. Moro bietet mit diesem System eine durchdachte Lösung für Camper und Van-Liebhaber.

Stand: Halle 8, B34 (bei Nägle Campervans)

Perfect Van Mobile Trenntoilette Indie-TTT

Perfect Van Perfect Van stellt mit der Indie-TTT auf der CMT seine erste mobile Trenntoilette für Campingbusse und Wohnmobile vor.

Mit der neuen mobilen Trenntoilette Indie-TTT bietet Perfect Van eine komfortable Lösung für alle, die auf Van- oder Selbstausbauten unterwegs sind. Die Trockentrenntoilette benötigt keine Entleerung über die Serviceklappe und lässt sich sowohl im Fahrzeug als auch praktischer Hocker verwenden. Sie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität und sorgt für hygienische Entsorgung. Diese mobile Variante ist die perfekte Lösung für flexible Camper, die Wert auf Komfort und Platzersparnis legen. Auf der CMT zeigt Perfect Van die Indie-TTT erstmals der breiten Öffentlichkeit.

Stand: Halle 10, H12

Setrenlo – Premium-Trenntoilette

Setrenlo Die Premium-Trenntoilette von Setrenlo lässt sich fest in selbstausgebaute Campingbusse einbauen.

Die neue Premium-Trenntoilette von Setrenlo setzt Maßstäbe im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Komfort. Sie kombiniert hochwertige Materialien wie Corian mit intelligenter Sensorik und einem SoftClose-Mechanismus, der für ein echtes Badezimmergefühl sorgt. Ohne Chemie oder Streu funktioniert das System nachhaltig und autark – ideal für umweltbewusste Camperinnen und Camper. Die langlebige Konstruktion garantiert jahrelange Nutzung, während die DIY-Komponenten auch Selbstausbauern eine flexible Anpassung ermöglichen.

Stand: Halle 1 Galerie, G71

Tigerexped – Boiler für Selbstausbauer

Für Selbstausbauer bietet Tigerexped eine neue Serie von Warmwasserboilern, die speziell für Fahrzeuge mit begrenztem Platz konzipiert wurde. Die Varianten monoBoil und duoBoil nutzen vorhandene Energiequellen optimal, um den Wasserverbrauch unterwegs zu minimieren. Beide Modelle lassen sich flexibel in unterschiedlichste Fahrzeugtypen integrieren und sind auch bei beengten Platzverhältnissen eine praktikable Lösung. Wer unterwegs nicht auf eine warme Dusche verzichten möchte, findet in diesen Boilern eine zuverlässige und effiziente Wahl.

Stand: Halle 10, E57