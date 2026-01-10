Campfire der Ideen auf der CMT 2026: Jetzt abstimmen über die Camping-Innovation des Jahres

Wenn in Stuttgart die Messe Caravan, Motor und Touristik (CMT) startet, lodert wieder das Campfire der Ideen. Bei dem Wettbewerb zeigen bei dem kreative Köpfe smartes, nachhaltiges und alltagstaugliches Zubehör, Servicedienstleistungen oder Reiseplattformen fürs Camping. Und Sie stimmen ab, welche Idee die beste ist.
Welche Idee überzeugt Sie? Noch bis 11. Januar kann jede Camperin und jeder Camper mitbestimmen, welche Innovationen für Camperinnen und Camper beim großen Finale am 22. Januar 2026 live auf der Messe präsentiert werden.
Was ist das Campfire der Ideen?
Das Campfire der Ideen ist der Innovationswettbewerb der Campingbranche, initiiert unter anderem von Markus Wolf von fan4van und der CMT Stuttgart – mit Unterstützung von promobil und CARAVANING. Gesucht werden innovatives Zubehör, smarte Services oder technische Lösungen, die das Leben von Camperinnen und Campern während der Planung oder unterwegs leichter machen.
Aus zahlreichen Bewerbungen hat eine Jury zwölf Finalisten nominiert. Jetzt liegt es an der Community: Welche drei Ideen schaffen es ins Messe-Finale?
Die Nominierten 2026 – Ideen mit Zündstoff
Hier stellen wir Ihnen die zwölf Nominierten des Campfire der Ideen 2026 vor – kreative, innovative Lösungen, die das Camping-Erlebnis schöner, einfacher und komfortabler machen.
HeatChamp: Heizluftausströmer
Der HeatChamp ist ein innovativer Heizungsluftausströmer, der empfindliche Materialien und Tiere zuverlässig vor der extrem heißen Luft herkömmlicher Heizungen im Wohnmobil schützt. Mit den austauschbaren Covern lässt sich der Luftausströmbereich flexibel anpassen und die Luftmenge stufenlos regulieren.
CamperGuard: Alarmsystem
Das radarbasiertes Alarmsystem erkennt Bewegungen rund ums Fahrzeug – ein stiller Wachhund für alle, die sich nachts sicher fühlen wollen.
Air Path Solutions: Luftweiche Flex
Ein elektrisch gesteuertes Luftlenksystem Flex von Air Path Solutions ist für das 60-mm-Rohrsystem von Standheizungen ausgelegt. Sie verteilt die Temperatur im Fahrzeug an die gewünschten Stellen im Campervan oder Wohnmobil. Ideal für Camper, die Komfort auf Knopfdruck lieben.
PUSHrack: Room Extender für den modularen Heckträger
Mehr Stauraum: Für den modularen Campingbus-Heckträger PUSHrack gibt es eine neue Erweiterung, den Room Extener. In Sekundenschnelle verwandelt sich die stabile Box-Halterung in eine praktische Aufbewahrungslösung für Auffahrkeile, Schaufeln oder Äxte.
Simply Collect: Van Edition
Das geschlossene Abwassersystem hält unangenehme Gerüche draußen und den Campingplatz sauber.
RUNA: Zeltsauna für unterwegs
Sauna-Feeling mitten in der Natur: RUNA bringt mit wenigen Handgriffen Wellness ins Zelt, ein echtes Highlight für kalte Abende auf dem Stellplatz.
adVANtours: Reiserouten für Vanlife-Camper
Von Campern für Camper: Reiseinspirationen, persönliche Routentipps und echte Erfahrungen, damit jede Tour zum Erlebnis wird. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Routen und exklusive Tipps, die speziell auf die Bedürfnisse von Vanlife-Enthusiasten zugeschnitten sind.
Travel-Bag: Tasche und Kissen in Kombination
Bettzeug tagsüber einfach ins Chillkissen verwandeln, mehr Ordnung, mehr Gemütlichkeit, null Aufwand.
WingCube: Klappzeltbox auf dem Anhänger
Ein faltbares Zeltsystem, das in Minuten steht und sich kompakt im Fahrzeug verstauen lässt. Ideal für alle, die spontan unter den Sternen schlafen wollen.
LUUIE: Trockentoilette
Ein cleveres Trockentoiletten-System, das auf Nachhaltigkeit und Komfort setzt. So sauber wie einfach und komplett ohne Chemie.
CampingInsight: digitaler Campingberater
Der digitale Campingberater bringt Ordnung in die Routenplanung, Stellplatzsuche und Ausstattung und ist ein smarter Wegweiser für Einsteiger wie Profis. Mit personalisierten Empfehlungen erleichtert er die Planung und sorgt dafür, dass Camper das Beste aus ihrer Reise herausholen.
Warum Ihre Stimme zählt
Nur drei dieser Ideen dürfen beim Campfire-Finale auf der CMT antreten. Noch bis 11. Januar 2026 kann jeder unter campfire-der-ideen.de abstimmen. Jede Stimme entscheidet mit, welche Innovation den Alltag auf dem Campingplatz verändert.
Finale auf der CMT – wo Ideen lebendig werden
Am 22. Januar 2026 heißt es auf der großen Bühne: Bühne frei für die besten Erfindungen des Jahres! Die Finalisten präsentieren ihre Projekte live vor Jury und Publikum – ein echtes Feuerwerk an Kreativität.