Eventshow rund ums Campingzubehör: Neue Zubehörhalle mit neuem Konzept auf der CMT 2026

Ein Kühlschrank, der kaum Strom braucht. Eine Toilette ohne Chemie. Und ein Solarpanel, das sich selbst erklärt. In Halle 10 der CMT 2026 dreht sich alles um clevere Upgrades für dein Wohnmobil – egal ob Sie autarker, komfortabler oder einfach smarter unterwegs sein wollen.

2026 hat die Caravan Motor Touristik (CMT),die vom 17. bis 25. Januar stattfindet, etwas umgestaltet. Für Campingfahrzeuge gibt es 2026 ganze sieben Hallen. Praktisches Zubehör zur Optimierung des eigenen Fahrzeugs wandert daher in Halle 10.

Halle 10: Das Upgrade-Zentrum für den Camper Wer sein Wohnmobil liebt, will es stetig verbessern – das zeigt sich 2026 auf der CMT besonders deutlich. Die komplett neugestaltete Halle 10 ist Hotspot für Technik, Zubehör und Do-it-yourself-Lösungen. Hier präsentieren Hersteller Produkte, die sich gezielt an aktive Camper richten.

Von Dachzelten und Outdoormöbeln bis hin zu Stromversorgung und Sanitärtechnik ist alles dabei, was Reisen angenehmer und unabhängiger macht.

Autarkie leicht gemacht – Strom, Wasser, Entsorgung Im Trend liegt ganz klar das Thema unabhängige Energieversorgung. Das Unternehmen Next Level Systems zeigt Hochleistungs-Solarmodule, die auch bei wenig Licht Strom liefern und sich laut Anbieter leicht montieren lassen. So wird der Camper zur mobilen Stromzentrale – perfekt für alle, die gerne fernab vom Stellplatznetz stehen.

Ein weiteres Highlight: die Müllbeutelkassette von LooBuddy aus Österreich. Die chemiefreie Toilette funktioniert mit Standardmüllbeuteln und verspricht eine einfache, umweltfreundliche Entsorgung. Laut Hersteller ist es sogar eine patentierte Weltneuheit – live zu sehen nur auf der CMT.

Zubehör mit Hirn: Was sich wirklich lohnt Ob klappbarer Heckträger, modulare Regalsysteme oder smarte Steuerungen – viele der ausgestellten Lösungen lassen sich auch nachträglich einbauen. Vor allem gebrauchte Wohnmobile lassen sich mit dem richtigen Zubehör deutlich aufwerten. Wer beim Kauf in irgendeinem Bereich des Campers einen Kompromiss eingegangen ist, kann mit dem passenden Zubhör Bett, Küche, Stauraum und mehr optimieren. Mit Ideen oder offenen Fragen im Kopf finden Sie auf der CMT in Halle 10 sicher passende Beratung von Herstellern und Ausrüstern.

Praxisfazit: Nicht alles muss teuer oder kompliziert sein. Oft reichen kleine Umbauten, um spürbar mehr Komfort und Ordnung ins eigene Mobil zu bringen.

Treffpunkt Wohnzimmer: Austausch, Talk & Community Neu 2026: Der Treffpunkt Wohnzimmer in Halle 10. Hier wird’s gesellig – mit Kochshows, Vorträgen und Promi-Talks. Für viele Campenden ist das die perfekte Gelegenheit, sich über Umbauten, Routen oder Technik direkt auszutauschen – oder einfach mit Gleichgesinnten eine Pause zu machen.