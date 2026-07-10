Camping in dünner Luft: 13 Wohnmobilstellplätze über 2.000 Meter in Europa

Selbst das kleine Andorra hat mehr davon, als die Bundesrepublik Deutschland: Wohmmobilstellplätze, die 2000 Meter über Normalnull liegen. Wer mit dem Wohnmobil hoch hinaus will, muss in die Alpen, die Pyrenäen oder die Sierra Nevada fahren. Dort oben warten Panoramen, für die andere Menschen stundenlang wandern – Wohnmobilisten rollen einfach hin und klappen die Markise aus. Ein Nutzer bringt es in der promobil Stellplatzdatenbank auf den Punkt: "Kostenloser Platz in grandioser Umgebung." Die meisten dieser Höhen-Stellplätze liegen an Passhöhen oder in Skigebieten, die im Sommer überraschend ruhig und grün sind.