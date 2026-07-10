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Camping in dünner Luft: 13 Wohnmobilstellplätze über 2.000 Meter in Europa

13 Wohnmobil-Stellplätze über 2.000 m in Europa
Eisige Luft trifft auf atemberaubende Gipfel

Dünne Luft, weite Blicke, riesiges Panorama: 13 Wohnmobilstellplätze über 2.000 Metern – von Andorra bis Südtirol, von kostenlos bis komfortabel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.07.2026
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Rifugio Auronzo
Foto: Axel Brunst

Selbst das kleine Andorra hat mehr davon, als die Bundesrepublik Deutschland: Wohmmobilstellplätze, die 2000 Meter über Normalnull liegen. Wer mit dem Wohnmobil hoch hinaus will, muss in die Alpen, die Pyrenäen oder die Sierra Nevada fahren. Dort oben warten Panoramen, für die andere Menschen stundenlang wandern – Wohnmobilisten rollen einfach hin und klappen die Markise aus. Ein Nutzer bringt es in der promobil Stellplatzdatenbank auf den Punkt: "Kostenloser Platz in grandioser Umgebung." Die meisten dieser Höhen-Stellplätze liegen an Passhöhen oder in Skigebieten, die im Sommer überraschend ruhig und grün sind.

Die 13 Plätze in der Auswahl stammen alle aus der promobil Stellplatzdatenbank und es sind bewusst nicht die 13 höchstgelegenen. Mehrere ...