Karmann Davis 610 LS: Wie viel Spaß macht Reisen auf 6 Metern?

Ausgebaute Kastenwagen der Sechs-Meter-Kategorie scheinen so etwas wie der ultimative Kompromiss zwischen Raumbedarf, Alltagstauglichkeit, Wohnkomfort und nicht zuletzt dem Preis zu sein – schließlich sind sie die absoluten Bestseller unter allen Campingbusklassen. Tatsächlich sind die ausgebauten Fiat Ducato oder Citroën Jumper mit 6,36 Metern Länge wie der Karmann Davis 610 LS extrem beliebt, die auf Einzelbetten verzichten. Seine Lösung für mehr Freiheit und Stauraum: ein Hubbett im Heck. Das höhenverstellbare Bett wird genau auf das Niveau gebracht, bei dem die wertvollen Mountainbikes darunter passen, man obendrüber aber auch noch schlafen kann.

Unterwegs komfortabel, beim Essen nicht Die Karmann-Sitzgruppe wirkt gleich auf den ersten Blick luftig und offen. Das liegt vor allem am fehlenden Dachstaufach und dem adretten Ausbau des Fahrerhaus-Himmels mit Fächern und Taschen nebst integrierter Ambientebeleuchtung. Optional gibt es sogar ein großes Dachfenster (1.680 Euro) über dem Cockpit, das zusätzlich für Helligkeit sorgt.

Damit sich die Rückbankpassagiere nicht mit der Tischplatte ins Gehege kommen, kann sie durch mittiges Umklappen ganz schmal gemacht werden. Die Sache hat allerdings einen Pferdefuß: Die herausschwenkbare Verlängerungsplatte hat deshalb auch nur halbe Tischbreite, da passt kaum ein Gedeck drauf. Damit scheidet der Beifahrersitz als Essplatz aus.

Ingolf Pompe Die schmale Tischverlängerung für den Beifahrersitz ist wenig brauchbar.



Platzmangel beim Kochen und im Bad Die Küche profiliert sich mit einer edlen Arbeitsplatte aus Kunststein inklusive angeformtem Spülbecken und zweiteiliger Abdeckung samt Schneidebrett. Die variable Spülenabdeckung ist dringend nötig, denn mit echter Arbeitsfläche sieht es mager aus. Zum Abstellen etwa der Einkäufe bleibt sonst nur die Glasabdeckung des Zweiflammkochers. Der Kühlschrank an der Front bietet nur 70 Liter Volumen. Immerhin gibt es drei Schubladen, die den Zugriff erleichtern.

Allzu füllig sollte man beim Betreten des Bads nicht sein, denn die Falttür schwenkt in den ohnehin schmalen Gang hinaus. In dem Kämmerchen spart ein Klappwaschbecken immerhin etwas Platz. Für große Füße wird es vor der Toilette recht eng. Das ist gleichzeitig die Stehfläche, die zum Duschen genügen muss, nachdem man den Vorhang angeknöpft hat, der allerdings nicht alle Seiten abdeckt. Trotzdem macht sich Karmann die Mühe, eine eigene Duscharmatur einzubauen. Besser ist es aber, den Brausekopf durchs Fenster nach draußen zu geben und dort zu duschen. Dagegen ist die Ausstattung mit Handtuchstange, Klorollenhalter, Kleiderhaken und 230-Volt-Steckdose einwandfrei.

Ingolf Pompe Im Bad spart das Klappwaschbecken Platz, dennoch geht es im Vergleich enger zu.



Reichlich Platz wiederum beim Schlafen Die größte Überraschung des Karmann ist sein Hubbett. Mit 1,60 bis 1,88 mal 1,59 Metern ist die Liegefläche längs in dem Sechs-Meter-Bus relativ groß – und wächst in unterster Bettposition dank Zusatzpolstern noch auf 1,93 Meter in Querrichtung. Die Matratze lagert auf einem Lattenrost. Kuschelige Wandverkleidungen, gute Beleuchtung und USB-Ladebuchsen stehen zudem auf der Habenseite. Dazu kommt eine richtige Trittstufe, die beim Aufstieg hilft. Schwebt das Bett weiter oben, wird der Einstieg ins Bett schwierig, weil die Schottwandoberkante zu labil ist, um als weitere Steighilfe zu dienen. Ein kleiner Kritikpunkt betrifft die Hubbettbedienung, die neben der Schaltwippe noch einen Schlüsselschalter vorsieht. Wehe, wenn der verloren geht oder gar abbricht.

Der Heckstauraum unter dem Bett ist passabel, und lässt sich zudem durch den Ausbau des Kleiderschranks vergrößern. Das hilft auch beim Fahrradtransport, weil dann die lange rechte Seite (2 m) breiter wird. Daneben gibt es aber nur ein Fach für Kleinzubehör. Beim Stauraum noch etwas aufholen könnte man durch eine weniger raumgreifende Verlegung der Warmluftrohre in der Sitztruhe. Die wäre eigentlich für Gepäck frei, da die Diesel-Heizung unter Flur arbeitet. Bei den Wasser- und Gasreserven hat der Karmann weniger, bei Steckdosen, Beleuchtung und Kontrollbord aber mehr zu bieten.

Ingolf Pompe Verblüffenderweise sind die Hubbettmaße im Sechs-Meter-Karmann um rund zehn Zentimeter üppiger als im 6,36-m-Etrusco.



Das fiel uns auf Trotz der Abwinkelung des Kassettenschachts ist der Boden ringsum abgedichtet und versiegelt.

Die Heizung sitzt platzsparend unter Flur. Die Sitztruhe ist trotzdem nicht wirklich gut nutzbar.

Relativ bequeme Aufstiegshilfe zum Bett. Allerdings steht die Schottwand insgesamt zu instabil.

Beim Fahren ist die teilbare Tischplatte angenehm, die Verlängerung ist aber zu schmal.

Schlüsselsicherung am elektrischen Hubbettschalter: kann leicht abbrechen oder verloren gehen.

Das Boilerbedienteil ist schlecht einsehbar unter dem Hubbett ziemlich versteckt installiert.