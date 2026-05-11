Beste Betten fürs Wohnmobil: Einzelbetten, Doppelbett oder Hubbett?

Wer sich ein Wohnmobil kauft, steht vor einer Fülle von Entscheidungen: Welches Basisfahrzeug? Welche Aufbauart? Und vor allem – welcher Grundriss? Doch keine Frage ist so entscheidend wie die nach dem richtigen Bett. Warum? Weil Sie hier nicht einfach nachrüsten können. Einmal eingebaut, bleibt es dabei. Und nichts ist frustrierender, als nachts über den Partner klettern zu müssen, sich in ein zu schmales Bett zu quetschen oder morgens mit einem steifen Nacken aufzuwachen, weil die Kopffreiheit fehlt.

Die gute Nachricht: Es gibt für alle Bedürfnisse die perfekte Lösung. Die schlechte? Die Auswahl ist riesig – und nicht jede Variante passt zu jedem Camper. Manche Betten sind ideal für Paare, die viel Stauraum brauchen. Andere eignen sich besser für Familien oder Alleinreisende, die Wert auf Flexibilität legen. Und wieder andere sind perfekt für Romantiker, die auch im Urlaub nicht auf Komfort verzichten wollen.

Doch wie finden Sie heraus, welche Betten-Variante zu Ihnen passt? Indem Sie sich ein paar einfache Fragen stellen:

Brauchen Sie viel Stauraum?

Schlafen Sie lieber allein oder eng aneinandergeschmiegt?

Und wie wichtig ist Ihnen ein einfacher Einstieg? In diesem Artikel nehmen wir alle gängigen Bettenvarianten unter die Lupe – von den klassischen Einzelbetten über das platzsparende französische Bett bis hin zum luxuriösen Queensbett. Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile, geben praktische Tipps und verraten, für wen sich welche Lösung eignet.

Die 5 wichtigsten Betten-Typen Ein gutes Bett im Wohnmobil ist die halbe Miete – und macht den Unterschied zwischen einem erholsamen Urlaub und schlaflosen Nächten.

1. Einzelbetten: Der absolute Favorit in Deutschland Einzelbetten sind hierzulande die mit Abstand beliebteste Bettenform in Wohnmobilen – und das aus gutem Grund. Sie bieten viel Platz, Unabhängigkeit und eine einfache Handhabung.

Jürgen Bartosch Ihrer Beliebtheit ist es zu verdanken, dass es Einzelbetten wie diese (hier: Knaus Live TI 650 MEG) in nahezu jeder integrierten und teilintegrierten Baureihe gibt.

Die meisten Modelle sind in Fahrtrichtung eingebaut, was nicht nur den Einstieg erleichtert, sondern auch für eine großzügige Liegefläche sorgt. Viele Einzelbetten lassen sich zudem mit einem Mittelstück erweitern, sodass sie bei Bedarf zu einer großen Liegewiese werden. Ein weiterer Pluspunkt: Unter den Betten befindet sich oft eine geräumige Heckgarage, die Platz für Fahrräder, Campingausrüstung oder sogar einen kleinen Hundekorb bietet.

Doch Einzelbetten haben auch ihre Tücken. Die Kopffreiheit ist unter den Hängeschränken oft eingeschränkt, was besonders für große Camper unangenehm sein kann. Zudem ist der Kleiderschrank häufig unter dem Fußende der Betten platziert, was den Zugang erschwert – vor allem morgens, wenn man schnell etwas zum Anziehen sucht.

Komfortabler Zugang – kein Klettern über den Partner.

Große Liegeflächen, oft mit Erweiterungsmöglichkeit in der Mitte.

Heckgarage möglich – ideal für Fahrräder oder Stauraum.

Eingeschränkte Kopffreiheit unter den Hängeschränken.

Kleiderschrank unter dem Fußende – teilweise schwer erreichbar.

Für wen eignen sich Einzelbetten?

Einzelbetten sind die ideale Wahl für Paare, die Wert auf Platz und Unabhängigkeit legen .

. Sie eignen sich besonders für Camper, die viel Stauraum benötigen – sei es für Fahrräder, Campingausrüstung oder andere Utensilien.

2. Doppelbett (quer): Der Klassiker mit Kompromissen Das Querdoppelbett ist der Klassiker unter den Wohnmobil-Betten – und nach wie vor in vielen Modellen zu finden. Es erstreckt sich über die gesamte Aufbaubreite und bietet damit eine große Liegefläche, die auch für große Camper ausreichend Platz bietet.

Carthago/Manuel Berninger In Integrierten und Teilintegrierten werden die quer eingebauten Doppelbetten, wie hier im Carthago C-Tourer, immer seltener.

Unter dem Bett befindet sich oft eine geräumige Heckgarage, die Platz für Fahrräder oder andere sperrige Gegenstände bietet. Zudem ist das Querdoppelbett platzsparend und passt auch in kompakte Fahrzeuge, was es besonders für Campingbusse attraktiv macht.

Doch das Querdoppelbett hat auch seine Schattenseiten. Der hintere Schlafplatz ist nur schwer zugänglich – wer außen liegt, muss nachts über den Partner klettern, um beispielsweise die Toilette zu erreichen. Das kann auf Dauer nerven – und ist besonders unangenehm, wenn man im Halbschlaf unterwegs ist. Zudem ist die Kopffreiheit in vielen Modellen eingeschränkt, was das Liegegefühl beeinträchtigen kann.

Große Liegefläche – ideal für große Camper.

Heckgarage möglich – Platz für Fahrräder oder Stauraum.

Platzsparende Anordnung – passt auch in kompakte Fahrzeuge.

Erschwerter Zustieg – der hintere Schlafplatz ist nur mit Mühe zu erreichen.

Eingeschränkte Kopffreiheit – besonders in Kastenwagen.

Für wen eignet sich das Querdoppelbett?

Das Querdoppelbett ist die richtige Wahl für Paare, die eng beieinander schlafen möchten – und bereit sind, für diesen Komfort auf Bequemlichkeit zu verzichten.

– und bereit sind, für diesen Komfort auf Bequemlichkeit zu verzichten. Es eignet sich besonders für Camper, die keine Einzelbetten bevorzugen, aber trotzdem Stauraum benötigen. 3. Französisches Bett (längs): Platzwunder für kleine Fahrzeuge Das französische Bett – auch Längsdoppelbett genannt – ist eine platzsparende Alternative zum klassischen Querdoppelbett. Es teilt sich den Raum im Heck mit einem schlanken Sanitärbereich, was es besonders für kompakte Fahrzeuge attraktiv macht.

Andreas Becker Beispiel für ein Längsbett: Der Bürstner Nexxo Van T 569 ist unter 6,50 Meter lang und bringt trotzdem ein großzügiges Raumgefühl mit.



Der Einstieg ins Längsbett ist seitlich möglich, sodass Sie nicht über Ihren Partner klettern müssen. Zudem sorgt die seitliche Anordnung für ein offenes Raumgefühl, das den Wohnbereich größer wirken lässt.

Doch das französische Bett hat auch seine Nachteile. Die Liegefläche ist oft schmal – 1,30 Meter Breite sind Standard, was für große Camper unangenehm sein kann. Zudem ist keine Heckgarage möglich, sodass Fahrräder oder andere sperrige Gegenstände anderweitig untergebracht werden müssen. Ein weiterer Punkt: Das Bett ist meist tief eingebaut, was den Einstieg erleichtert, aber den Stauraum unter dem Bett einschränkt.

Einfacher Einstieg in Sitzhöhe – kein Klettern über den Partner.

Offenes Raumgefühl – der Wohnbereich wirkt größer.

Platzsparende Unterbringung des Sanitärbereichs – ideal für kompakte Fahrzeuge.

Schmale Liegefläche – oft nur 1,30 Meter breit.

Keine Heckgarage möglich – Fahrräder müssen anderweitig untergebracht werden.

Tief eingebaut – Stauraum unter dem Bett ist eingeschränkt.

Für wen eignet sich das französische Bett?

Das französische Bett ist die ideale Lösung für Paare, die in einem kompakten Fahrzeug unterwegs sind – und Wert auf ein luftiges Raumgefühl legen.

– und Wert auf ein legen. Es eignet sich besonders für Camper, die kein Problem mit einer schmalen Liegefläche haben und auf eine Heckgarage verzichten können. 4. Queensbett: Das Luxus-Schlafzimmer auf Rädern Das Queensbett ist die luxuriöseste Bettenvariante für Wohnmobile – und kommt dem Komfort eines heimischen Bettes am nächsten. Es ist frei stehend und von drei Seiten zugänglich, was den Einstieg besonders einfach macht.

Adria /Branko Ceak Queensbetten sind den größeren Reisemobilen vorbehalten. Man findet sie vor allem in Integrierten und Teilintegrierten. Hier im Bild das Mittelbett im 7,50 Meter langen Adria Coral Supreme 670 SC aus Slowenien.



Zudem sorgt das Queensbett für ein besonders wohnliches Ambiente, das an ein richtiges Schlafzimmer erinnert. Ein weiterer Vorteil: Zwei Kleiderschränke – einer links, einer rechts – bieten viel Stauraum für Kleidung und andere Utensilien.

Doch das Queensbett hat auch seine Tücken. Es benötigt viel Platz, was sich entweder in einer größeren Fahrzeuglänge oder einem kleineren Wohnbereich bemerkbar macht. Zudem ist keine Heckgarage möglich, sodass Fahrräder oder andere sperrige Gegenstände anderweitig untergebracht werden müssen. Ein weiterer Punkt: Die Liegefläche ist oft kurz und am Fußende abgeschrägt, was für große Camper unangenehm sein kann.

Komfortabler Einstieg von drei Seiten – kein Klettern über den Partner.

Zwei gut erreichbare Kleiderschränke – viel Stauraum für Kleidung.

Besonders wohnliches Ambiente – wie ein richtiges Schlafzimmer.

Benötigt viel Platz – entweder längeres Fahrzeug oder kleinerer Wohnbereich.

Keine Garage möglich – Fahrräder müssen anderweitig untergebracht werden.

Oft kurze Liegefläche – für große Camper unangenehm.

Für wen eignet sich das Queensbett?

Das Queensbett ist die perfekte Wahl für Paare, die auch im Urlaub nicht auf Komfort verzichten wollen – und bereit sind, für diesen Luxus mehr Platz zu opfern.

– und bereit sind, für diesen Luxus zu opfern. Es eignet sich besonders für Romantiker, die eng beieinander schlafen möchten, ohne auf Bequemlichkeit zu verzichten. 5. Hubbett: Der flexible Alleskönner mit Tücken Das Hubbett ist der flexibelste Betten-Typ für Wohnmobile – und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es lässt sich tagsüber hochklappen und nachts per Knopfdruck oder manuell herunterlassen, was den Raum optimal nutzt.

Dethleffs/Karl Holzhauser Ein Hubbett wie hier im Dethleffs Globebus I7 ist typisch für Integrierte.



Besonders in kompakten Fahrzeugen ist das Hubbett eine clevere Lösung, da es keinen festen Platz beansprucht und so mehr Freiheit für den Wohnbereich lässt. Zudem ermöglicht es große Sitzgruppen, die tagsüber genutzt werden können – und nachts in ein gemütliches Bett verwandelt werden.

Doch das Hubbett hat auch seine Nachteile. Die Sitzgruppe ist bei abgesenktem Bett nicht nutzbar, was den Wohnkomfort einschränkt. Zudem ist die Kopffreiheit unter dem Hubbett oft eingeschränkt, was besonders für große Camper unangenehm sein kann. Ein weiterer Punkt: Es gibt keine Heckgarage, sodass Fahrräder oder andere sperrige Gegenstände anderweitig untergebracht werden müssen.

Optimale Raumnutzung – tagsüber hochgeklappt, nachts heruntergelassen.

Große Sitzgruppe möglich – ideal für Gäste oder gemütliche Abende.

Elektrisch oder manuell bedienbar – ein Knopfdruck genügt.

Sitzgruppe bei abgesenktem Bett nicht nutzbar – eingeschränkter Wohnkomfort.

Eingeschränkte Kopffreiheit – besonders für große Camper unangenehm.

Keine Garage möglich – Fahrräder müssen anderweitig untergebracht werden.

Für wen eignet sich das Hubbett?

Das Hubbett ist die ideale Lösung für Camper, die flexibel bleiben wollen – und tagsüber kein Bett brauchen.

bleiben wollen – und tagsüber kein Bett brauchen. Es eignet sich besonders für Alleinreisende oder Paare, die kein Problem mit weniger Stauraum haben und Wert auf eine große Sitzgruppe legen. Betten für mehr Passagiere: Alkoven, Aufstelldach und Stockbetten Nicht alle Betten sind gleich – und manche Varianten sind nur in bestimmten Bauformen zu finden. Zwei besondere Typen sind das Alkovenbett und das Aufstelldach-Bett, die vor allem in Alkovenmobilen und Campingbussen zum Einsatz kommen.

6. Alkovenbett: Der Schlafplatz über dem Fahrerhaus Das Alkovenbett ist typisch für Alkovenmobile – und befindet sich über dem Fahrerhaus. Es bietet eine großzügige Liegefläche und ist oft mit einer Leiter oder Trittstufen erreichbar.

Eura Mobil Alkovenbetten gibt es als Doppel- oder immer häufiger auch als Einzelbetten-Variante, so etwa oben hier im Eura Mobil Activa One 650 HS.

Der Platz des Alkoven steht ständig zur Verfügung, auch tagsüber, und kann beispielsweise für die Aufbewahrung von Bettzeug genutzt werden. Zudem ermöglicht das Alkovenbett weitere Schlafplätze im Fahrzeug, was es besonders für Familien attraktiv macht.

Doch das Alkovenbett hat auch seine Nachteile. Die Kopffreiheit ist eingeschränkt, was das Liegegefühl beeinträchtigen kann. Zudem ist der Zustieg über eine Leiter oft mühsam – besonders nachts oder für ältere Camper. Ein weiterer Punkt: Das Doppelbett im Alkoven ist oft schwer zugänglich, sodass viele Hersteller mittlerweile auf zwei Einzelbetten setzen, die bequemer erreichbar sind.

Großzügige Liegefläche – ideal für Familien.

Ständig verfügbarer Raum – auch tagsüber nutzbar.

Weitere Schlafplätze möglich – perfekt für Gäste oder Kinder.

Eingeschränkte Kopffreiheit – unangenehm für große Camper.

Mühsamer Zustieg über Leiter – besonders nachts oder für ältere Camper.

Doppelbett oft schwer zugänglich – Einzelbetten sind die bessere Wahl.

Für wen eignet sich das Alkovenbett?

Das Alkovenbett ist die ideale Lösung für Familien , die viel Platz und Flexibilität benötigen.

, die benötigen. Es eignet sich besonders für Camper, die weitere Schlafplätze im Fahrzeug brauchen – sei es für Kinder, Gäste oder andere Mitreisende. 7. Aufstelldach-Bett: Das Outdoor-Feeling für Campingbusse Das Aufstelldach-Bett ist eine Spezialität der Campingbusse – und kommt in zwei Varianten: festes Hochdach oder flexibles Aufstelldach. Beide bieten eine luftige Schlafkoje in erhöhter Position, die besonders für sportliche Camper attraktiv ist.

Hymer Auch für große Kastenwagen-Modelle bieten Hersteller zunehmend die Schlafdach-Option an, wie hier im Grand Canyon S von Hymer.

Das Bett im Oberstübchen ist platzsparend und ermöglicht so ein kompaktes Fahrzeug mit viel Wohnkomfort. Zudem sorgt das Aufstelldach für ein besonderes Outdoor-Feeling, das viele Camper schätzen.

Doch das Aufstelldach-Bett hat auch seine Tücken. Der Zustieg ist oft mühsam – besonders bei der Variante mit Aufstelldach, bei der man über die Fahrersitze klettern muss. Zudem ist die Liegefläche oft schmal, was für große Camper unangenehm sein kann. Ein weiterer Punkt: Das Bett ist nur durch einen dünnen Zeltbalg geschützt, was bei kalten Nächten ungemütlich werden kann.

Platzsparend – ideal für kompakte Fahrzeuge.

Outdoor-Feeling – luftige Schlafkoje mit viel Aussicht.

Flexibel nutzbar – tagsüber hochgeklappt, nachts heruntergelassen.

Mühsamer Zustieg – besonders bei der Variante mit Aufstelldach.

Schmale Liegefläche – für große Camper unangenehm.

Für kalte Nächte ungeeignet – nur durch dünnen Zeltbalg geschützt.

Für wen eignet sich das Aufstelldach-Bett?

Das Aufstelldach-Bett ist die perfekte Wahl für sportliche Camper , die Wert auf ein kompaktes Fahrzeug legen – und das Outdoor-Feeling lieben.

, die legen – und das lieben. Es eignet sich besonders für Alleinreisende oder Paare, die kein Problem mit einem mühsamen Zustieg haben und keine hohen Ansprüche an Komfort stellen. 8. Stockbetten: Die Lösung für Familien und Gruppen Stockbetten sind die klassische Wahl für Familien und Gruppen, die in einem Wohnmobil unterwegs sind. Sie bieten mehrere Schlafplätze auf engstem Raum und sind besonders in Alkovenmodellen oder kompakten Fahrzeugen beliebt.

Jürgen Bartosch Typisch Alkovenmobil: Das Etagenbett im Ahorn Camp Canada AS findet sich quer im Bett.

Etagenbetten nutzen die Höhe des Fahrzeugs optimal aus, sodass der Wohnbereich tagsüber frei bleibt. Zudem sind Stockbetten oft hochklappbar, was zusätzlichen Stauraum schafft – etwa für Fahrräder oder Campingausrüstung.

Doch Stockbetten haben auch ihre Nachteile. Der Zustieg ist oft mühsam, besonders für Erwachsene oder ältere Camper, die eine Leiter benutzen müssen. Zudem ist die Kopffreiheit im oberen Bett eingeschränkt, was das Liegegefühl beeinträchtigen kann. Ein weiterer Punkt: Bei voller Belegung wird der Stauraum knapp, da unter den Betten oft kein Platz für große Gegenstände bleibt.

Mehrere Schlafplätze auf engstem Raum – ideal für Familien oder Gruppen.

Hochklappbar – schafft zusätzlichen Stauraum für Fahrräder oder Ausrüstung.

Platzsparend – nutzt die Höhe des Fahrzeugs optimal aus.

Mühsamer Zustieg – besonders für Erwachsene oder ältere Camper.

Eingeschränkte Kopffreiheit – unangenehm für große Personen.

Stauraum knapp – bei voller Belegung bleibt wenig Platz für Gepäck.

Für wen eignen sich Stockbetten?

Stockbetten sind die perf ekte Lösung für Familien mit Kindern oder Gruppen, die mehrere Schlafplätze benötigen.

oder Gruppen, die benötigen. Sie eignen sich besonders für Camper, die Wert auf einen freien Wohnbereich legen und kein Problem mit einer Leiter haben. Wer zudem flexibel bleiben möchte, kann hochklappbare Modelle wählen, die tagsüber zusätzlichen Stauraum bieten.