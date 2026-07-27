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Neuheiten

Hub-Einzelbetten, Raumbad, Rundsitzgruppe ‒ neuer Dethleffs I 7027 mit besonderem Grundriss

Neuer Dethleffs Trend I 7027 (2027)
Integrierter mit Hubbett, Rundsitzgruppe & mehr

Neuheiten 2027

Neu in der Mittelklasse: 7,40 Meter langer Trend setzt auf ein elektrisch absenkbares Hubbett vorn, mit zwei großzügigen Längseinzelbetten und einer großen Rundsitzgruppe im Heck.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.07.2026
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Wohnraum, Dethleffs Trend Active I 7027, Integriert, Einzelbetten, Raumbad, Mittelklasse, Hecksitzgruppe
Foto: Karl Holzhauser

Die Trend-Baureihe nimmt bei Dethleffs die Mittelklasse ein und zählt zu den meistverkauften Modellen der Marke. Bislang umfasst sie fünf Teilintegrierte und fünf Vollintegrierte mit den gängigen Heckaufteilungen (Querbett, Einzelbetten, mittiges Queensbett). Für das Modelljahr 2027 erweitert Dethleffs das Programm um einen sechsten Integrierten: den I 7027. Die Teilintegrierten starten bei gut 80.000 Euro und Integrierte im Schnitt rund 11.000 Euro darüber. Der neue Dethleffs Trend I 7027 wird ab 97.999 Euro angeboten — kein Schnäppchen, aber auch kein Premium-Preis.

Warum nur als Integrierter?

Mit dem Trend I 7027 bringt Dethleffs einen eher ungewöhnlichen Grundriss für diese Baureihe: vorn zwei längs zur Fahrtrichtung orientierte Einzelbetten, realisiert als elektrisch absenkbares Hubbett über dem Fahrerhaus. Solche Aufbauten lassen sich bei Teilintegrierten nicht umsetzen, da dort im Bug der Platz für ein Hubbett fehlt. Die Entscheidung, das Layout ausschließlich in der integrierten Variante anzubieten, ist deshalb konsequent: Integrierte bieten den Raum oberhalb des Fahrerhauses, den dieser Grundriss benötigt.

Betten, Dethleffs Trend Active I 7027, Integriert, Einzelbetten, Raumbad, Mittelklasse, Hecksitzgruppe
Karl Holzhauser

Die elektrisch betriebenen Einzelbetten befinden sich über den Sitzen.

Das Hubbett liefert zwei Längseinzelbetten mit je 210 x 75 Zentimetern Liegefläche und dicken, laut Hersteller klima-regulierenden "Premiummatratzen". Elektrik sorgt für den einfachen Ab- und Aufbau, eine Aufstiegstreppe erhöht den Komfort beim Ein- und Ausstieg. Der Vorteil von Einzelbetten liegt auf der Hand: Ein- und Aussteigen ist unabhängig möglich — praktisch, wenn nachts einer zur Toilette muss. Dethleffs betont zudem die großzügigen Abmessungen der Liegeflächen, die den I 7027 vor allem für komfortorientierte Paare attraktiv machen.

Rundsitzgruppe für die Gemütlichkeit

Der 7,40 Meter lange Trend kombiniert die Einzel-Hubbetten im Bug mit einer großen u-förmigen Rundsitzgruppe im Heck, die Platz für bis zu sechs Personen bietet. Drei großflächige Panorama-Fenster sowie eine Dachhaube (75 x 105 cm) sorgen für viel Licht und Ausblick.

In der Fahrzeugmitte ist die Küche auf der Fahrerseite positioniert: Gas-Kocher, brauchbare Arbeitsfläche, große Schubladen sowie gegenüber ein 137-Liter-Kühlschrank mit separatem 15-Liter-Froster.

Wohnraum, Dethleffs Trend Active I 7027, Integriert, Einzelbetten, Raumbad, Mittelklasse, Hecksitzgruppe
Karl Holzhauser

Der Verzicht auf ein festes Bett ermöglicht einen großen und offenen Wohnraum.

Direkt hinter dem Fahrerhaus und den Betten folgt ein sehr großzügiges Raumbad mit links angeordneter Toilette und rechts liegender Dusche; die Tür lässt sich vollständig öffnen, sodass sich Dusche, Bad und Mittelgang zu einem großen Bereich verbinden lassen. Stauraum für sperriges Gepäck bietet eine große, aber nicht fahrradtaugliche Heckgarage mit Durchladefunktion nach innen und beidseitigen 90 x 80 cm Garagenklappen.

Technik, Aufbau und Assistenz

Basis ist der Fiat Ducato (Breite 233 cm, Höhe 300 cm) mit Tiefrahmenchassis und verbreiterter Hinterachse; die Außenlänge beträgt 740 cm. Im Werkszustand bleibt das zulässige Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen; gegen Aufpreis sind Anhebungen auf 3.650 oder 4.250 kg möglich. Motorenseitig wird ein 140-PS-Multijet (Euro 6e‑bis) mit 6‑Gang‑Schaltgetriebe angeboten, optional sind ein 8‑Gang‑Wandlerautomaten und ein 180‑PS‑Motor (nur mit Automatik) verfügbar.

Grundriss, Dethleffs Trend Active I 7027, Integriert, Einzelbetten, Raumbad, Mittelklasse, Hecksitzgruppe
Dethleffs

Der Grundriss des Dethleffs Trend I 7027.

Bewährte Dethleffs-Technik wie die LifeTime‑Smart-Aufbautechnologie (holzfreier Unterboden mit GFK-Schutz), der stufenlose Wohnraumboden mit großem Bodenstaufach sowie hinterlüftete Hängeschränke gehören zur Ausstattung. Serienmäßig sind auch Naviceiver, Rückfahrkamera und eine Palette an seit Juli gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (AEBS, Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung, Geschwindigkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung).

In dieser Preisklasse selten

Integrierte mit vorn liegenden Längs‑Einzelbetten als absenkbares Hubbett finden sich bei Wettbewerbern selten in dieser Preisregion; vergleichbare Layouts sind oftmals teurer oder werden in höherpreisigen Baureihen offeriert. Damit positioniert Dethleffs den I 7027 bewusst als Wohnmobil für Paare, die Wert auf Wohnlichkeit und Schlafkomfort legen, ohne die Premiumklasse zu erreichen.

Fazit

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