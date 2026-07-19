Stellplatz des Monats Juni – Kempten: moderner Wohnmobilstellplatz an der Iller

"Griaß di", also "grüße dich", sagt man in Kempten, wenn man einen Gast willkommen heißt. "Griaß ena", wenn es mehrere Personen sind. Und damit die Zahl der Gäste in der größten Stadt im Allgäu steigt, wurde im Juli 2025, nach jahrelanger Suche nach einer geeigneten Fläche, am baumbestandenen Ufer der Iller ein hochmoderner Wohnmobilstellplatz eröffnet. Die Kosten für Entwicklung und Bau betrugen rund zwei Millionen Euro – eine Summe, die trotz angespannter Haushaltslage nie zur Disposition stand. "Der neue Platz mit 38 Parzellen war und ist der Stadt sehr wichtig, der alte Stellplatz hatte nur sieben Plätze und war überhaupt nicht mehr zeitgemäß", sagt Ekaterina Avdosyev, Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH.