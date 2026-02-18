VW Multivan Camper: Die leere Basis für Ihren Traum-Camper?

80.000 Euro für einen VW California? Da könnte man fast meinen, Wohnmobile seien nur noch etwas für Millionäre. Doch Volkswagen hat eine Alternative – zumindest für diejenigen, die bereit sind, selbst Hand anzulegen. Oder besser gesagt: für diejenigen, die einen Profi an der Hand haben. Denn der neue Multivan Camper ist kein Fertigprodukt, sondern eine leere Leinwand – und aktuell nur für professionelle Ausbauer in Großbritannien zu haben.

Volkswagen liefert das Fahrzeug mit einem bereits vorinstallierten Aufstelldach, zwei drehbaren Vordersitzen und einem komplett leeren Laderaum. Seitenverkleidungen sind vorhanden, doch ansonsten bleibt alles andere dem Ausbauer überlassen.

Keine festen Einbauten, keine vorgegebenen Möbel – nur ein geräumiger Innenraum, der nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden kann. Das macht den Multivan-Camper besonders attraktiv für alle, die ihren Camper nicht von der Stange kaufen, sondern selbst bestimmen möchten, wie ihr Reisemobil aussehen soll.

Der Preis-Check: Wo liegt der Vorteil?

Der Multivan Camper in der Dieselvariante ist in Großbritannien ab rund 43.900 Pfund (etwa 50.500 Euro) ohne Mehrwertsteuer erhältlich. Mit Steuern steigt der Preis auf etwa 52.680 Pfund (rund 60.600 Euro).

Die eHybrid-Version mit Allradantrieb startet bei 50.725 Pfund (etwa 58.300 Euro) netto, inklusive Steuern sind es rund 60.870 Pfund (etwa 70.000 Euro).

Zum Vergleich: Ein fertig ausgestatteter California Beach in der Dieselvariante kostet in Deutschland ab 64.962 Euro, die eHybrid-Version ab 80.242 Euro. Die vollwertige Coast-Ausstattung schlägt mit mindestens 86.739 Euro (Diesel) bzw. 100.597 Euro (eHybrid) zu Buche. Auf den ersten Blick wirkt der Multivan-Camper damit deutlich günstiger als der California. Doch dieser Preisvorteil relativiert sich, wenn man die Kosten für den individuellen Ausbau berücksichtigt. Je nach Ausstattung und Umfang des Umbaus können hier schnell weitere 10.000 bis 20.000 Euro anfallen. Dennoch bleibt am Ende oft eine Ersparnis von mehreren tausend Euro – und vor allem die Gewissheit, ein Reisemobil zu besitzen, das genau den eigenen Bedürfnissen entspricht.

Nicht nur der Preis spricht für den Multivan-Camper Auch die Flexibilität ist ein entscheidender Vorteil. Während der California mit festen Einbauten kommt, die sich nur schwer verändern lassen, bietet der leere Multivan eine echte "Blanko-Leinwand". Ob minimalistischer Wochenendcamper, familientaugliches Reisemobil oder luxuriöses Wohnmobil auf Rädern – der Ausbauer kann den Innenraum nach Belieben gestalten.

Zudem ist der Multivan Camper auf dem langen Radstand des Multivan aufgebaut, was einen beeindruckenden Laderaum von über 4.000 Litern bietet. Mit einer Innenlänge von 2,62 Metern, einer Breite von 1,66 Metern und einer Höhe von 1,31 Metern steht ausreichend Platz für kreative Lösungen zur Verfügung.

Traumfahrzeug mit Einschränkungen Doch diese Freiheit hat ihre Grenzen. Der Multivan Camper ist aktuell nur in Großbritannien erhältlich und richtet sich ausschließlich an professionelle Ausbauer, die mit Volkswagen kooperieren. Privatpersonen, die selbst Hand anlegen möchten, haben keine Möglichkeit, das Basisfahrzeug direkt zu erwerben.

Zudem ist nach dem individuellen Ausbau eine zusätzliche Abnahme erforderlich, um die Zulassung als Wohnmobil zu erhalten. Wer also keine Erfahrung mit Fahrzeugumbauten hat oder keinen vertrauenswürdigen Ausbauer an seiner Seite weiß, sollte besser beim California bleiben.

Für wen lohnt sich der Multivan-Camper? In erster Linie für alle, die ihren Camper individuell gestalten möchten und entweder Zugang zum britischen Markt haben oder mit einem zertifizierten Ausbauer zusammenarbeiten. Wer bereit ist, Zeit und Geld in den Ausbau zu investieren, erhält am Ende ein Reisemobil, das genau den eigenen Vorstellungen entspricht – und das oft zu einem günstigeren Preis als ein fertig ausgestatteter California.