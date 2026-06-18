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Teilintegrierter mit Hotel-Feeling – für wen der Giottiline Toscan 69 XF (2027) passt

Giottiline Toscan 69 XF (2027)
Dieser Teilintegrierte bringt Hotel-Feeling mit

Ein rollender Wohnraum fast ohne Kompromisse! Der neue Toscan-Grundriss bietet Luxus-Bad, Riesen-Kühlschrank und Stauraum ohne Ende

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
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Durschschuss, Sitzgruppe, geräumiger Wohnraum
Foto: Philip Teleu

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Tag in den Bergen zurück in Ihr Wohnmobil – und betreten kein enges Campingfahrzeug, sondern ein echtes Wohnzimmer auf Rädern. Genau das verspricht der neue Giottiline Toscan 69 XF.

Mit seiner großen Face-to-Face-Sitzgruppe, dem luxuriösen Heckbad und einer Länge von 6,99 Metern bei 2,32 Metern Breite setzt er auf ein Konzept, das aktuell wieder voll im Trend liegt: Wohnkomfort statt Schlafoptimierung. Doch hält der Teilintegrierte auch im Alltag, was er verspricht?

Mehr Platz, mehr Freiheit – aber nicht für jeden

Der Giottiline Toscan 69 XF bleibt knapp unter der Sieben-Meter-Marke, bietet aber einen Grundriss, der in dieser Klasse selten ist. Statt auf Einzelbetten oder ein festes Heckbett zu setzen, setzt Giottiline auf eine große Sitzgruppe im Bug und ein Bad über die gesamte Fahrzeugbreite. Der Heckbad-Grundriss im Teilintegrierten ist aktuell bei einigen Marken vertreten: Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle T-Wohnmobile mit XXL-Bad.

Das Ergebnis? Ein offenes, luftiges Raumgefühl bietet.

  • Die Sitzgruppe: Zwei große Längsbänke laden zum gemütlichen Abend mit Freunden ein – oder zum Arbeiten mit Blick aus dem Fenster. Aus der Sitzgruppe lässt sich ein Doppelbett (153/105 x 200 cm) ausziehen, das für zwei Erwachsene Platz bietet.
  • Das Bad: Kein enges Camping-Klo, sondern ein vollwertiger Sanitärbereich mit stabiler Trenntür zum Wohnraum, Duschkabine (80 x 65 cm) und einem Bodenstaufach. Dahinter ist ein großer Kleiderschrank mit Schubladen und Kleiderstange eingebaut.
  • Die Schlafmöglichkeiten: Ein Hubbett (145/125 x 190 cm) über dem Wohnbereich und die umbaubare Sitzgruppe machen den Toscan 69 XF flexibel – aber sind nicht für alle Reisende ideal.
  • Die Küche: Entlang der Fahrerseite zieht sich eine großzügige Küchenzeile hinter der Sitzbank. Die Küchenrückwand ist beleuchtet und wirkt schick. Gegenüber ist ein 157-Liter-Kühlschrank eingebaut.
Waschbecken, Schublanden im Kleiderschrank, WC
Philip Teleu

Alles griffbereit: Cleverer Stauraum und praktische Details im Bad.

Mit 2,32 Metern Breite gehört der Toscan 69 XF zu den breiteren Teilintegrierten seiner Klasse – das bietet mehr Komfort, kann aber auf engen Campingplätzen oder in Altstadtgassen zum Problem werden.

Außerdem muss das Bett jeden Tag gemacht werden, will man die Sitzgruppe nutzen. Dazu gehört dann auch, dass man nach dem Umbau Kissen und Decken verräumt. Wer zu viert hier schlafen will, sprich im Doppelstockbett aus Hubbett und umgebauter Sitzgruppe, hat nicht besonders viel Kopffreiheit über der Liegefläche. Des Weiteren schränkt das Hubbett unter der Decke die Stehhöhe an der Sitzgruppe ein, was stören kann, wenn man sich vom hinteren Fahrzeugteil ins Cockpit bewegt.

Sitgruppe, Sitzbänke, Hubbett unter Dach
Philip Teleu

Abends kann man die Sitzgruppe zum Bett umbauen und/oder das Hubbett von der Decke herunterlassen.

Technik und Komfort: Digital, aber nicht überladen

Der Toscan 69 XF setzt auf moderne Technik, ohne dabei überladen zu wirken. Folgende Features sind neu für die Toscan-Baureihe:

  • Bordpanel volldigital: Alle wichtigen Funktionen auf einen Blick – von der Heizung bis zur Stromversorgung.
  • Optional bis zu 32-Zoll-Fernseher einbaubar – für gemütliche Filmabende.
  • Solaranlage von Victron dazubestellbar – ideal für autarke Reisen.

Für wen ist der Toscan 69 XF gemacht?

Der Toscan 69 XF ist kein Fahrzeug für alle. Wer bereit ist, auf ein festes Bett und etwas Wendigkeit zu verzichten, bekommt dafür ein Wohngefühl, das kaum ein anderes Reisemobil dieser Größe bietet.

Besonders geeignet ist dieser Teilintegrierte für Paare, die Wert auf Gemütlichkeit legen und Langzeitreisende, die ein Zuhause für unterwegs suchen. Für alle, die ein Festbett im Heck brauchen, passt er nicht.

Giottiline Toscan 69 XF (2027)

  • Basisfahrzeug: Auswahl aus Fiat Ducato, Citroën Jumper,Peugeot Boxer
  • Länge / Breite: 6,99 / 2,32 m
  • Sitz-/Schlafplätze: 4/4

Fazit

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