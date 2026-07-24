Hobby packt ein großes Heckbad und Doppelbett ins Edel-Wohnmobil: neue Prestige T Modelle

Nicht alltäglich im Wohnmobil: ein Heckbad über die gesamte Breite des Fahrzeugs. Bei Hobby hat diese besondere Raumaufteilung Tradition, deshalb verwundert es nicht, dass der Hersteller aus Schleswig-Holstein zur Saison 2027 sein Angebot in diesem Bereich weiter ausbaut. Konkret geht es um die im vergangenen Jahr gestartete Baureihe Prestige T.

Bislang war nur ein Sieben-Meter-Modell mit Einzelbetten verfügbar, der Prestige T 710 GE. Jetzt schiebt Hobby zwei längere, je 7,41 Meter lange Versionen nach. Beide – der Prestige T 740 WE und der Prestige T 740 WF – setzen auf das wagenbreite Bad im Heck. Hier gibt es jede Menge Platz auf der Toilette, vor dem Waschtisch und auch in der separaten Duschkabine. Die Platzierung im Heck sorgt dafür, dass hier kein Radkasten den Fußraum einschränkt.

Mit Einzelbetten oder Doppelbett

Hobby Im T 740 WF befindet sich vor dem Bad ein französisches Längsdoppelbett.



Der Unterschied zwischen T 740 WE und T 740 WF liegt vor dem Bad. Im T 740 WE schlafen zwei Urlauber in Einzelbetten, die 200 mal 78 und 197 mal 78 Zentimeter messen. In den T 740 WF baut Hobby stattdessen ein Längsdoppelbett ein, das eine Liegefläche von 203 mal 105 bis 138 Zentimeter bietet.

Ein Nachteil des Heckbad-Grundrisses bleibt, dass keine große Heckgarage für Fahrräder möglich ist. Stattdessen gibt es Stauraum unter den Betten, der auch durch Außenklappen erreichbar ist. Für Campingmöbel und Ähnliches ist hier genug Platz.

Die Gestaltung des Innenraums hat Hobby zur neuen Saison überarbeitet. Auffällig sind die nun grifflosen Klappen der Hängeschränke mit versteckten Verschlüssen. Zudem wurde die indirekte Beleuchtung des Mobiliars optimiert.

Hobby Beide Modelle sind mit einem Heckbad über die gesamte Breite des Fahrzeugs ausgestattet.



Vollausstattung in Serie Wie bisher schon kommt der Prestige T nahezu voll ausgestattet zum Kunden. Ab Werk sind unter anderem der 180-PS-Motor des Fiat Ducato, LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe und Markise an Bord. Fahrerhausverdunkelung, Kaltschaummatratzen, die Heizung Truma Combi 6, 133-Liter-Kühlschrank und ein Touch-Bedienpanel sind ebenfalls Serie. Wer mag, kann die Bordtechnik auch über die Hobby Connect App steuern.

Der Preis für den bekannten Hobby Prestige T 710 GE steigt um rund 3.000 Euro auf 91.430 Euro. Die neuen Grundrisse T 740 WE/WF kosten 92.190 bzw. 92.890 Euro.