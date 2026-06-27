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Rapido 666F (2027): So schlau geht Wohnmobil-Urlaub – Einzelbetten, die sich anpassen

Rapido 666F (2027)
Neuer TI mit höhenverstellbaren Einzelbetten

Neuheiten 2027

Bequemer Betteinstieg oder mehr Höhe in der Garage: Das bietet der neue Rapido 666F aus Frankreich mit elektrisch höhenverstellbaren Einzelbetten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.06.2026
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Einzelbetten, Schlafzimmer, Wohnmobil
Foto: Simon Ribnitzky

Rapido rollte sein Alleinstellungsmerkmal der höhenverstellbaren Einzelbetten breiter aus. Nach der ersten Präsentation in einem Integrierten der Schwestermarke vor einem Jahr, dem Itineo Family JC 740, kommt das Feature im beliebten Teilintegrierten Rapido 666F – und zwar serienmäßig. Auf Knopfdruck in der Garage lassen sich die Betten um 20 Zentimeter anheben oder absenken.

Die Höhe in der Garage variiert dadurch von 100 bis 120 Zentimeter. Sind die Betten oben, passen problemlos Fahrräder hinein. Die Kopffreiheit im Bett zwischen Matratze und Hängeschränken sinkt dann auf immer noch akzeptable 64 Zentimeter. Sind die Betten abgesenkt, wächst der Wert auf üppige 84 Zentimeter – und der Zugang zu den Liegeflächen wird einfacher.

Viel Bewegungsfreiheit im Wohnraum

Der Grundriss vor dem Schlafzimmer fällt weitgehend klassisch aus. Der rund 7,50 Meter lange Teilintegrierte punktet mit einem wertigen Ambiente und viel Bewegungsfreiheit. Dazu trägt im vorderen Wagenteil vor allem die Face-to-Face-Sitzgruppe mit den gegenüberliegenden Sofas bei. Der Tisch ist hälftig klappbar und gewährleistet so bequemen Durchgang ins Fahrerhaus.

Face-To-Face-Sitzgruppe, Längsbänke, Panoramafenster
Simon Ribnitzky

Sind die Fahrerhaussitze gedreht und der Tisch aufgeklappt, passen locker vier Personen an die Sitzgruppe.

Die Küche gegenüber der Aufbautür bietet auf seiner trapezförmigen Platte eine angenehm große Arbeitsfläche – und das trotz einer großen und tiefen Rundspüle und eines Zweiflammen-Gaskochers, auf den wegen großzügigem Brennerabstand auch zwei große Töpfe oder Pfannen passen. Der Kühlschrank arbeitet mit Kompressor-Technik, was auch bei hohen Außentemperaturen effektive Kühlung verspricht.

Raumbad mit separater Dusche

Zwischen Küche und Schlafzimmer befindet sich, wie in der Klasse der 7,50 Meter langen Teilintegrierten üblich, ein Raumbad – im Fall des 666F baut Rapido die separate Duschkabine auf der rechten Seite ein, den WC-Raum gegenüber auf der linken Seite.

Raumbad, Dusche, WC, Tür
Simon Ribnitzky

Das Raumbad mit WC-Raum und Dusche beidseits des Mittelgangs.

Mit der um 90 Grad geschwenkten WC-Raum-Tür lässt sich das Raumbad zur Küche hin separieren. Nach hinten zum Schlafzimmer gelingt das mittels solider Schiebetüren aus Holz.

Preis und Ausstattung "Optimum Line"

Der Teilintegrierte wird eines von zehn Modellen des französischen Herstellers sein, das in der neuen, umfangreich ausgestatteten Sonderedition "Optimum Line" verfügbar sein wird. Sie umfasst für den 666F unter anderem Automatikgetriebe, Radio-Rückfahrkamera, 150-Ah-Lithiumakku, Solarpanel und Wechselrichter.

Der Preis für den neuen Rapido 666F beträgt 88.200 Euro. Er ist nur mit Optimum-Line-Ausstattung erhältlich.

Fazit

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