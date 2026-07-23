Sonnenfinsternis 2026: Die besten Campingplätze und Events in Deutschland

Wenn sich der Mond am Mittwoch, den 12. August 2026 vor die Sonne schiebt, wird das europäische Festland zum ersten Mal seit 27 Jahren Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis. In Teilen von Spanien, Portugal und Island verschwindet die Sonne dann komplett hinter dem Mond. Dazu haben wir bereits die besten Camping-Spots in Spanien herausgesucht. In Deutschland wird das seltene astronomische Spektakel allerdings nur partiell zu beobachten sein.
Die Stärke der Sonnenfinsternis variiert regional
Grundsätzlich gilt: Je weiter südwestlich der Beobachtungsort, desto größer fällt die Bedeckung aus. Spitzenreiter in dieser Kategorie wird die Stadt Lörrach in Baden-Württemberg sein. Hier wird die Sonne zu 91 % hinter dem Mond verschwinden, während sie beispielsweise in Berlin nur zu 85 % verdeckt wird.
Auch wenn sich 91 % dramatisch anhören, sind sie von dem Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis immer noch weit entfernt. Denn die verbleibenden neun Prozent der Sonne sind extrem hell und eine nächtliche Dunkelheit entsteht so nicht.
Was die kommende Sonnenfinsternis allerdings so besonders macht, ist ihre Uhrzeit. Der Mond schiebt sich erst spät am Abend, je nach Standort, zwischen 19 und 21 Uhr bis zum Sonnenuntergang vor die Sonne. Die wird also als orange oder tiefrote Sichel am westlichen Himmel untergehen und für spektakuläre Landschaftsbilder sorgen.
Events und Campingplatz-Tipps für einen Sonnenfinsternis-Trip
Wir haben drei der vielversprechendsten Veranstaltungen rund um das Naturspektakel und die dazu passenden Campingplätze herausgesucht, sodass einem einmaligen Campingausflug nichts im Weg steht.
1. Chiemgauer Gipfel
Wenn sich am 12. August alle Blicke gen Himmel richten, öffnen die Chiemgauer Alpengipfel ihre Logenplätze. Auf dem Wendelstein und dem Hochfelln kann die Sonnenfinsternis mit einer atemberaubenden Aussicht beobachtet werden. Sowohl die Wendelsteinbahn als auch die Hochfellnseilbahn verteilen kostenlose SoFi-Brillen (siehe unten).
Bei einer Sonderführung im Sternenpark auf der Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl können Gäste die Sonnenfinsternis gemeinsam mit dem Astronomen und Physiker Manuel Philipp beobachten. Die Alm ist über eine mautpflichtige Straße oder einen einstündigen Wanderweg zu erreichen. Die Veranstaltung im Sternenpark kostet 10 Euro, eine SoFi-Brille ist im Preis enthalten.
Wohnmobil-Stellplatz Reit im Winkl
Der gebührenpflichtige Stellplatz kann bis zu 200 Mobile auf seinem weitläufigen Areal beherbergen. Er liegt nur einen Kilometer entfernt vom Stadtzentrum. In der Nähe befindet sich eine Vielzahl ausgewiesener Rad- und Wanderwege.
2. Schwarzwald-Höhe Hornisgrinde
Besonders spektakuläre Blicke versprechen die westlichen Ränder des Schwarzwalds mit Blick auf die Vogesen. Dies wissen die Bühler Sterngucker und bieten eine geführte Exkursion auf die Hornisgrinde, den höchsten Punkt des Nordschwarzwaldes, an.
Treff- und Startpunkt ist der Mummelsee bei Seebach. Von dort aus geht es zu Fuß auf die Hornisgrinde. Gute Grundkondition und festes Schuhwerk sind hier Pflicht.
Oben angekommen belohnt eine fabelhafte Aussicht gen Westen. Die Bühler Sterngucker stellen spezielle Geräte bereit, die eine sichere Beobachtung ermöglichen, und geben spannende Einblicke in astronomische Zusammenhänge. Trotzdem werden Gäste gebeten, eigene SoFi-Brillen mitzubringen.
Nach Sonnenuntergang besteht die Möglichkeit, auf der Hornisgrinde zu bleiben und die Perseiden, einen der schönsten Sternschnuppenströme des Jahres, zu beobachten. Um an der geführten Exkursion teilzunehmen, ist eine Anmeldung auf der Internetseite des Nationalparks Schwarzwald notwendig.
Campingplatz-Tipp in Ottenhöfen
Der Campingplatz Murhof in Ottenhöfen liegt nur 20 Autominuten vom Treffpunkt am Mummelsee entfernt und verfügt über 30 Stellplätze. Der Platz ist mit einer Bushaltestelle an den ÖPNV angeschlossen.
3. Nationalpark Eifel
Inmitten der Eifel können Gäste auf dem 100 Hektar großen Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang die Sonnenfinsternis im Rahmen einer ganz besonderen Veranstaltung erleben.
Mit seiner freien Sicht auf die umliegende Landschaft eignet sich Vogelsang ideal als Beobachtungspunkt für das Naturspektakel. Vor Ort erklären Sternen-Guides das spannende Schauspiel und sichere Beobachtungsmöglichkeiten sowie spannende Einblicke in die Astronomie machen den Abend zu einem tollen Erlebnis.
Tickets gibt's auf der Internetseite des Naturparks Eifel und kosten 26 Euro pro erwachsener Person. Eine SoFi-Brille ist im Preis enthalten.
Stellplatz-Tipp in Schleiden
Der gebührenpflichtige Stellplatz liegt am Rand des Nationalparks Eifel und bietet Platz für 50 Reisemobile. Die überwiegend ebenen Parzellen befinden sich auf geschottertem Untergrund mit Rasen und sind teilweise schattig. Ein Anschluss an den ÖPNV liegt in der Nähe.
Die SoFi-Brille ist ein Muss
Trotz "nur" partieller Sonnenfinsternis und darauf sei an dieser Stelle abermals hingewiesen, sollte man keineswegs ohne Schutz direkt in die Sonne schauen. Selbst neun Prozent der Sonnenfläche reichen für schwere Augenschäden aus.
Eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille (SoFi-Brille) ist also Pflicht. Wenn man diese hat, kann man das Schauspiel sorgenfrei beobachten.