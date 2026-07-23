Sonnenfinsternis 2026: Die besten Campingplätze und Events in Deutschland

Wenn sich der Mond am Mittwoch, den 12. August 2026 vor die Sonne schiebt, wird das europäische Festland zum ersten Mal seit 27 Jahren Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis. In Teilen von Spanien, Portugal und Island verschwindet die Sonne dann komplett hinter dem Mond. Dazu haben wir bereits die besten Camping-Spots in Spanien herausgesucht. In Deutschland wird das seltene astronomische Spektakel allerdings nur partiell zu beobachten sein.

Die Stärke der Sonnenfinsternis variiert regional Grundsätzlich gilt: Je weiter südwestlich der Beobachtungsort, desto größer fällt die Bedeckung aus. Spitzenreiter in dieser Kategorie wird die Stadt Lörrach in Baden-Württemberg sein. Hier wird die Sonne zu 91 % hinter dem Mond verschwinden, während sie beispielsweise in Berlin nur zu 85 % verdeckt wird.

Auch wenn sich 91 % dramatisch anhören, sind sie von dem Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis immer noch weit entfernt. Denn die verbleibenden neun Prozent der Sonne sind extrem hell und eine nächtliche Dunkelheit entsteht so nicht.

Was die kommende Sonnenfinsternis allerdings so besonders macht, ist ihre Uhrzeit. Der Mond schiebt sich erst spät am Abend, je nach Standort, zwischen 19 und 21 Uhr bis zum Sonnenuntergang vor die Sonne. Die wird also als orange oder tiefrote Sichel am westlichen Himmel untergehen und für spektakuläre Landschaftsbilder sorgen.

timeanddate Über Grönland und Island verläuft die totale Sonnenfinsternis nach Spanien. In Deutschland bedeckt der Mond die Sonne nur teilweise.



Events und Campingplatz-Tipps für einen Sonnenfinsternis-Trip Wir haben drei der vielversprechendsten Veranstaltungen rund um das Naturspektakel und die dazu passenden Campingplätze herausgesucht, sodass einem einmaligen Campingausflug nichts im Weg steht.

1. Chiemgauer Gipfel Wenn sich am 12. August alle Blicke gen Himmel richten, öffnen die Chiemgauer Alpengipfel ihre Logenplätze. Auf dem Wendelstein und dem Hochfelln kann die Sonnenfinsternis mit einer atemberaubenden Aussicht beobachtet werden. Sowohl die Wendelsteinbahn als auch die Hochfellnseilbahn verteilen kostenlose SoFi-Brillen (siehe unten).

Bei einer Sonderführung im Sternenpark auf der Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl können Gäste die Sonnenfinsternis gemeinsam mit dem Astronomen und Physiker Manuel Philipp beobachten. Die Alm ist über eine mautpflichtige Straße oder einen einstündigen Wanderweg zu erreichen. Die Veranstaltung im Sternenpark kostet 10 Euro, eine SoFi-Brille ist im Preis enthalten.

Wohnmobil-Stellplatz Reit im Winkl

83242 Reit im Winkl (D) Wohnmobilpark Reit im Winkl 65 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der gebührenpflichtige Stellplatz kann bis zu 200 Mobile auf seinem weitläufigen Areal beherbergen. Er liegt nur einen Kilometer entfernt vom Stadtzentrum. In der Nähe befindet sich eine Vielzahl ausgewiesener Rad- und Wanderwege.

2. Schwarzwald-Höhe Hornisgrinde Besonders spektakuläre Blicke versprechen die westlichen Ränder des Schwarzwalds mit Blick auf die Vogesen. Dies wissen die Bühler Sterngucker und bieten eine geführte Exkursion auf die Hornisgrinde, den höchsten Punkt des Nordschwarzwaldes, an.

Treff- und Startpunkt ist der Mummelsee bei Seebach. Von dort aus geht es zu Fuß auf die Hornisgrinde. Gute Grundkondition und festes Schuhwerk sind hier Pflicht.

Joachim Negwer Die Wanderung auf die Hornisgrinde startet am beschaulichen Mummelsee.



Oben angekommen belohnt eine fabelhafte Aussicht gen Westen. Die Bühler Sterngucker stellen spezielle Geräte bereit, die eine sichere Beobachtung ermöglichen, und geben spannende Einblicke in astronomische Zusammenhänge. Trotzdem werden Gäste gebeten, eigene SoFi-Brillen mitzubringen.

Nach Sonnenuntergang besteht die Möglichkeit, auf der Hornisgrinde zu bleiben und die Perseiden, einen der schönsten Sternschnuppenströme des Jahres, zu beobachten. Um an der geführten Exkursion teilzunehmen, ist eine Anmeldung auf der Internetseite des Nationalparks Schwarzwald notwendig.

Campingplatz-Tipp in Ottenhöfen

77883 Ottenhöfen im Schwarzwald (D) Campingplatz Murhof 7 Bewertungen 23,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Murhof in Ottenhöfen liegt nur 20 Autominuten vom Treffpunkt am Mummelsee entfernt und verfügt über 30 Stellplätze. Der Platz ist mit einer Bushaltestelle an den ÖPNV angeschlossen.

3. Nationalpark Eifel Inmitten der Eifel können Gäste auf dem 100 Hektar großen Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang die Sonnenfinsternis im Rahmen einer ganz besonderen Veranstaltung erleben.

Betreiber Imposant erhebt sich die ehemalige NS-Ordensburg über den Naturpark Eifel.



Mit seiner freien Sicht auf die umliegende Landschaft eignet sich Vogelsang ideal als Beobachtungspunkt für das Naturspektakel. Vor Ort erklären Sternen-Guides das spannende Schauspiel und sichere Beobachtungsmöglichkeiten sowie spannende Einblicke in die Astronomie machen den Abend zu einem tollen Erlebnis.

Tickets gibt's auf der Internetseite des Naturparks Eifel und kosten 26 Euro pro erwachsener Person. Eine SoFi-Brille ist im Preis enthalten.

Stellplatz-Tipp in Schleiden

53937 Schleiden (D) Eifelpark Vogelsang 84 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der gebührenpflichtige Stellplatz liegt am Rand des Nationalparks Eifel und bietet Platz für 50 Reisemobile. Die überwiegend ebenen Parzellen befinden sich auf geschottertem Untergrund mit Rasen und sind teilweise schattig. Ein Anschluss an den ÖPNV liegt in der Nähe.

Die SoFi-Brille ist ein Muss Trotz "nur" partieller Sonnenfinsternis und darauf sei an dieser Stelle abermals hingewiesen, sollte man keineswegs ohne Schutz direkt in die Sonne schauen. Selbst neun Prozent der Sonnenfläche reichen für schwere Augenschäden aus.

Getty Images Die partielle Sonnenfinsternis sollte nur mit zertifizierter Sonnenfinsternis-Brille beobachtet werden. Andernfalls können schwere Augenschäden entstehen.



Eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille (SoFi-Brille) ist also Pflicht. Wenn man diese hat, kann man das Schauspiel sorgenfrei beobachten.