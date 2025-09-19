Sun Living V65GX ab 57.190 Euro: Campingbus mit Hubbett

Mit dem V65 GX bringt Sun Living für das Modelljahr 2026 einen Kastenwagen, der die Brücke zwischen solidem Handwerk und einem attraktiven Einstiegspreis schlagen soll. Auf Basis des Fiat Ducato will die zur Adria-Gruppe gehörende Marke vor allem Einsteiger und preisbewusste Camper ansprechen.

Abmessungen und Basisfahrzeug Mit einer Länge von 6,36 Metern, einer Breite von 2,05 Metern und rund 2,60 Metern Höhe bleibt der V65 GX im typischen Kastenwagen-Segment. Die Innenhöhe liegt bei etwa 1,90 Metern. Unter der Haube arbeitet der bewährte 2,2-Liter-Diesel des Fiat Ducato mit 140 PS. Geschaltet wird serienmäßig per 6-Gang-Handschaltung, eine Automatik ist optional erhältlich.

Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 Tonnen – damit bleibt der Camper mit Führerschein Klasse B fahrbar. Mit einem Leergewicht ab 2.788 kg in der Basisversion ist er allerdings kein Leichtgewicht. Hinzu kommt das Gewicht der Ausstattung, die nicht serienmäßig enthalten ist.

Wohnkonzept mit Hubbett

Ingolf Pompe Das Hubbett im Heck ist seriemäßig. Im Grundriss ist es als Längsbett eingezeichnet.

Die Besonderheit des V65 GX ist das Schlafkonzept: Statt des klassischen Querbetts im Heck bietet Sun Living hier ein Hubbett, das Schlafplätze in Längsausrichtung schafft. Mit Bettenmaßen von 195/180 x 132 cm eignet sich der Campervan nicht für besonders groß gewachsene Camperinnen und Camper. Wer diesen Kompromiss eingehen kann, findet dafür unter dem Hubbett einen hohen Stauraum, bestens geeignet für den Fahrradtransport.

Der Wohnraum ist klar strukturiert, typisch für Sun Living funktional und ohne Schnörkel. Eine Halbdinette mit Einbindung der Fahrerhaussitze bildet den Sitzbereich. Vier Gurtplätze sind serienmäßig im Sun Living V65GX, einer mit ISOFIX. Ein klassisches Kombibad und die Küchenzeile mit Zwei-Flammenkocher und Waschbecken im Eingang bilden die Mitte des Fahrzeugs.

Technik und Ausstattung

Ingolf Pompe Der Einstiegspreis von 57.190 Euro enthält eine solide Basis mit 140-PS-Fiat-Ducato. Verschiedene Komfortdetails werden nach den Vorlieben der Kunden konfiguriert.

Die Serienausstattung umfasst einen 100-Liter-Frischwassertank, einen 90-Liter-Abwassertank sowie eine Dieselheizung (Combi-4D). Ein Kompressor-Kühlschrank mit 84 Litern oder optional auch 138 Litern Fassungsvermögen sorgt für frische Lebensmittel. Isolierte Tanks, LED-Licht, Markise und Rückfahrkamera sind je nach Ausstattungslinie oder Paket erhältlich.

Sun Living setzt wie gewohnt auf optionale Komfort- und Style-Pakete, die das Fahrzeug aufwerten – etwa durch zusätzliche Wohnraumbatterie, Solarpanel oder optische Akzente außen wie innen. Käufer sollten hier genau hinsehen, da sich der Preis je nach Ausstattung deutlich unterscheiden kann.

Der Basispreis liegt bei 57.190 Euro, etwa auf dem Niveau des ähnlich langen Pössl Summit Prime und etwas unter dem Adria Twin oder dem Weinsberg Carabus mit ca. 6,40 m.

Stärken und Schwächen des V65GX

Ingolf Pompe 6,36 Meter lang ist der V65GX von Sun Living. Was sind seine Stärken?

Pluspunkte

kompakte Maße, dennoch flexibles Raumangebot

cleveres Hubbett-Konzept

3,5-t-Gesamtgewicht bleibt B-Führerschein-tauglich

solide Adria-Qualität mit europaweitem Servicenetz

günstiger Einstiegspreis

Minuspunkte

Innenhöhe nur rund 1,90 m, Bettenlänge max. 1,95 m – für große Camper knapp

lange Ausstattungsliste nur gegen Aufpreis