Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Neuheiten

Sun Living V65GX ab 57.190 Euro: Campingbus mit Hubbett

Sun Living V65GX (2026)
Günstiger 6,36-Meter-Camper mit Hubbett

Neuheiten 2026

Die Einsteigermarke aus Slowenien bringt einen Campingbus-Grundriss der klassischen Art, aber mit serienmäßigem Längshubbett.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.09.2025
Als Favorit speichern
Sun Living V65GX
Foto: Ingolf Pompe

Mit dem V65 GX bringt Sun Living für das Modelljahr 2026 einen Kastenwagen, der die Brücke zwischen solidem Handwerk und einem attraktiven Einstiegspreis schlagen soll. Auf Basis des Fiat Ducato will die zur Adria-Gruppe gehörende Marke vor allem Einsteiger und preisbewusste Camper ansprechen.

Abmessungen und Basisfahrzeug

Mit einer Länge von 6,36 Metern, einer Breite von 2,05 Metern und rund 2,60 Metern Höhe bleibt der V65 GX im typischen Kastenwagen-Segment. Die Innenhöhe liegt bei etwa 1,90 Metern. Unter der Haube arbeitet der bewährte 2,2-Liter-Diesel des Fiat Ducato mit 140 PS. Geschaltet wird serienmäßig per 6-Gang-Handschaltung, eine Automatik ist optional erhältlich.

Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 Tonnen – damit bleibt der Camper mit Führerschein Klasse B fahrbar. Mit einem Leergewicht ab 2.788 kg in der Basisversion ist er allerdings kein Leichtgewicht. Hinzu kommt das Gewicht der Ausstattung, die nicht serienmäßig enthalten ist.

Wohnkonzept mit Hubbett

Sun Living V65GX
Ingolf Pompe

Das Hubbett im Heck ist seriemäßig. Im Grundriss ist es als Längsbett eingezeichnet.

Die Besonderheit des V65 GX ist das Schlafkonzept: Statt des klassischen Querbetts im Heck bietet Sun Living hier ein Hubbett, das Schlafplätze in Längsausrichtung schafft. Mit Bettenmaßen von 195/180 x 132 cm eignet sich der Campervan nicht für besonders groß gewachsene Camperinnen und Camper. Wer diesen Kompromiss eingehen kann, findet dafür unter dem Hubbett einen hohen Stauraum, bestens geeignet für den Fahrradtransport.

Der Wohnraum ist klar strukturiert, typisch für Sun Living funktional und ohne Schnörkel. Eine Halbdinette mit Einbindung der Fahrerhaussitze bildet den Sitzbereich. Vier Gurtplätze sind serienmäßig im Sun Living V65GX, einer mit ISOFIX. Ein klassisches Kombibad und die Küchenzeile mit Zwei-Flammenkocher und Waschbecken im Eingang bilden die Mitte des Fahrzeugs.

Technik und Ausstattung

Sun Living V65GX
Ingolf Pompe

Der Einstiegspreis von 57.190 Euro enthält eine solide Basis mit 140-PS-Fiat-Ducato. Verschiedene Komfortdetails werden nach den Vorlieben der Kunden konfiguriert.

Die Serienausstattung umfasst einen 100-Liter-Frischwassertank, einen 90-Liter-Abwassertank sowie eine Dieselheizung (Combi-4D). Ein Kompressor-Kühlschrank mit 84 Litern oder optional auch 138 Litern Fassungsvermögen sorgt für frische Lebensmittel. Isolierte Tanks, LED-Licht, Markise und Rückfahrkamera sind je nach Ausstattungslinie oder Paket erhältlich.

Sun Living setzt wie gewohnt auf optionale Komfort- und Style-Pakete, die das Fahrzeug aufwerten – etwa durch zusätzliche Wohnraumbatterie, Solarpanel oder optische Akzente außen wie innen. Käufer sollten hier genau hinsehen, da sich der Preis je nach Ausstattung deutlich unterscheiden kann.

Der Basispreis liegt bei 57.190 Euro, etwa auf dem Niveau des ähnlich langen Pössl Summit Prime und etwas unter dem Adria Twin oder dem Weinsberg Carabus mit ca. 6,40 m.

Stärken und Schwächen des V65GX

Sun Living V65GX
Ingolf Pompe

6,36 Meter lang ist der V65GX von Sun Living. Was sind seine Stärken?

Pluspunkte

 kompakte Maße, dennoch flexibles Raumangebot

 cleveres Hubbett-Konzept

 3,5-t-Gesamtgewicht bleibt B-Führerschein-tauglich

 solide Adria-Qualität mit europaweitem Servicenetz

 günstiger Einstiegspreis

Minuspunkte

 Innenhöhe nur rund 1,90 m, Bettenlänge max. 1,95 m – für große Camper knapp

 lange Ausstattungsliste nur gegen Aufpreis

 Gewichtsspielraum bei voller Beladung begrenzt

Mehr zum Thema Wohnmobil- und Wohnwagen-Neuheiten 2026