Erster Blick auf den Laika Kreos auf Mercedes-Benz Sprinter: Geht's noch schicker?

Nur wenige erinnern sich vermutlich noch an den legendären Integrierten auf Mercedes-Basis, den Laika Anfang der 90er Jahre erstmals präsentierte: Der Mito auf Mercedes 814 D zeigte eine sehr harmonische Linienführung mit Anklängen an amerikanische Integrierte. Zur Luxusausstattung des 7,9 Meter langen Liners zählten unter anderem Mikrowellengerät und 185-Liter-Kühlschrank in der Küche, Bordtechnik mit 250-Liter-Frischwasservorrat, Festtanktoilette und 220 Ah-Bordbatterie. Außerdem war der 7,49-Tonner, der weit über 1000 Kilo Zuladung bot, mit einem 230-Volt-Generator, einer Aufbauklimaanlage und einem Fernseh- und Videogerät ausgestattet. Preis: rund 300.000 D-Mark.

Wie sieht Luxus für Laika aus? Der Startpreis des brandneuen Quasi-Nachfolgers Laika Kreos H 5109 fällt da mit 169.990 Euro gar nicht mal so viel höher aus. Freilich dürfte der ein oder andere Punkt, der beim Mito serienmäßig war, beim neuen Kreos extra kosten. Komfortabel wird die Ausstattung aber dennoch sein, dafür braucht man keine prophetische Gabe, denn der neu Top-Integrierte auf Mercedes rundet das bekannte Kreos-Modellangebot nach oben ab, das aus den beiden Teilintegrierten L 5009 auf Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter und der seit drei Jahren verfügbaren integrierten Varianten H 5109 auf Fiat Ducato besteht.

Angesichts dieses Programms war ein Integrierter auf Basis Mercedes zwar erwartbar, die spektakuläre Front-Gestaltung, die sich deutlich von der integrierten Version auf Ducato unterscheidet, allerdings ein echter Paukenschlag. Bis auf das Design der markanten LED-Scheinwerfer und -Blinker rückt das Mercedes-Gesicht komplett vom Look der Ducato-Variante ab. Das etwas verspielte, feingliedrige Langloch-Design des Kühlergrills, das sich – laut Laika – an den Ferrari Roma anlehnt, weicht beim Mercedes einem markanten schwarzen Grill mit Längs- und Querrippen, auf dem unübersehbar der Stern prangt. Die zusätzlichen Sicken und seitlichen Lufteinlässe mit integrierten Nebelscheinwerfern hinterlassen insgesamt einen sehr automotiven Eindruck, der auch einem bulligen SUV zur Ehre gereichen würde.

Damit schlägt Laika ganz offenkundig ein neues Kapitel im optischen Auftritt seiner Modelle auf, das mehr den automotiven Charakter betonen soll. Die bislang bekannten, spärlichen Angaben, sprechen von einem Mercedes Sprinter 417 CDI als Basisvariante, also dem vorderradgetriebenen Viertonner mit 170-PS-Serienmotor und Alko-Tiefrahmen-Fahrgestell. Mit 8,08 Meter Länge überragt der neue Kreos H mit Stern die Fiat-Version um rund 20 Zentimeter in der Länge.

Interieur bekannt Grundriss, Ausbaudesign und die Aufbau- und Bordtechnik teilen sich dagegen alle Kreos-Varianten komplett. Was beim Layout Einzelbetten im Heck, ein großzügiges Raumbad mit Wellness-Dusche, eine vielseitige Küche mit Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte und 153-Liter-Kühlschrank sowie eine geräumige L-Sitzgruppe mit Längssofa und Hubbett über dem Fahrerhaus bedeutet. Nette Details wie der raumhohe Apothekerauszug oder das Weinregal in der üppigen Garage erfreuen den Nutzen an vielen Stellen.

Beim Ausbaustil können die Kunden zwischen zwei Möbellinie wählen, dem dezenteren Icy Grey, das neben dem Holzdekor auf anthrazitgraue Flächen setzt, während das extravagantere Deep Ocean, diese Möbelteile in Petrolblau taucht. Als Kontrast dazu stehen die beigen Elemente aus Mineralwerkstoff, die nicht nur das Spül- und das Waschbecken umfassen, sondern unter anderem auch die Lampenbaldachine an den Hängeschränken.

Der solide GfK-Aufbau mit XPS-Isolierung hat einen 25 cm hohen Doppelboden, in dem die Tanks mit 200 Liter Frisch- und 146 Liter Abwasservolumen frostsicher lagern, aber auch noch Platz für Gepäck bleibt. Für mollige Wärme im Winter sorgt die serienmäßige Warmwasserheizung.

Interessant ist zum Schluss noch der Preisvergleich mit der Ducato-Variante, die aktuell auf der Laika-Seite noch mit 178.202 Euro ausgezeichnet ist. Wenn die neue Mercedes-Version ab 169.990 Euro startet, wird dieser Preis wohl nicht mehr lange zu halten sein.

Laika Kreos H 5109: Daten und Preis Basis: Mercedes Sprinter 417 CDI

Mercedes Sprinter 417 CDI Länge/Breite/Höhe: 8,08/2,32/3,03 m

8,08/2,32/3,03 m Zulässige Gesamtmasse: noch nicht genau bekannt

noch nicht genau bekannt Grundpreis: 169.990 Euro