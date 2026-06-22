XL-Wohnmobil mit Alpa-Feeling: Dethleffs neue XL-Alkoven eignen sich für Paare

Dethleffs bietet ab Modelljahr 2027 zwei XL-Alkoven-Modelle mit Einzelbetten im Alkoven und komfortabler Rundsitzgruppe im Heck. Mit den neuen Modellen XL A 7822-2 und XL A 6822-2 ergänzt Dethleffs die Baureihe um zwei Grundrisse für Paare mit gehobenen Ansprüchen an Platz und Komfort.

Beide Alkoven sind laut Hersteller absolut winterfest und bieten reichlich Stauraum sowie hohe Zuladungskapazität.

Zwei Längen, zwei Achskonfigurationen Die beiden neuen Alkoven unterscheiden sich vor allem in der Fahrzeuglänge und der Achskonfiguration:

Dethleffs XL A 7822-2: 8,55-Meter-Tandem-Achser

Basis: Fiat Ducato Maxi, 180 PS (132 kW), Euro VI-E

Maße: 855 × 232 × 327 cm (L × B × H)

Zulässiges Gesamtgewicht: 5.000 kg (AL-KO Tiefrahmenchassis mit Tandem-Achse)

Preis: ab 131.999 Euro Dethleffs XL A 6822-2: 7,30-Meter-Wohnmobil

Basis: Fiat Ducato Maxi, 180 PS (132 kW), Euro VI-E

Maße: 730 × 232 × 327 cm (L × B × H)

Zulässiges Gesamtgewicht: 4.500 kg

Preis: ab 121.999 Euro Einzelbetten im Alkoven: Das Highlight für Paare Das zentrale Merkmal beider Modelle: Im Alkoven über dem Fahrerhaus sind zwei großzügige Einzelbetten längs zur Fahrtrichtung eingebaut. Die Liegeflächen messen komfortable 206 × 80 cm bzw. 192 × 80 Zentimeter. 11 Zentimeter dicke 7-Zonen-Matratzen auf Holzlattenrosten sollen für hohen Schlafkomfort sorgen.

Eine ausziehbare Treppe mit großen Trittstufen erleichtert den Aufstieg. Zwei weitere Schlafplätze lassen sich bei Bedarf aus der Hecksitzgruppe herausklappen.

Hecksitzgruppe mit Panoramablick

Dethleffs Beide neuen Modelle verfügen über eine große Hecksitzgruppe.

Die Rundsitzgruppe im Heck bietet Platz für bis zu sechs Personen und ist von drei großen Panoramafenstern umrahmt. Der freistehende Tisch ist absenkbar, zwei Sitzplätze in Fahrtrichtung mit Drei-Punkt-Gurte lassen sich hier bei Bedarf aufbauen.

Für reichlich Tageslicht sorgen Panorama-Dachhauben: Im kürzeren XL A 6822-2 sind zwei 70 × 50 cm große Dachfenster verbaut, der längere XL A 7822-2 erhält eine 75 × 105 cm große Panorama-Dachhaube.

Raumbad und geräumige Küche Das Raumbad ist direkt hinter dem Fahrerhaus positioniert. Toilette links und Duschkabine rechts vom Durchgang lassen sich bei geöffneter Tür zu einem Großraumbad über die gesamte Fahrzeugbreite verbinden. Die Innenhöhe beträgt luftige 2,09 Meter.

Die Küche auf der Fahrerseite wartet mit großen Schubladen und ausladender Arbeitsfläche auf. Unterschiede zwischen den Modellen:

Der XL A 6822-2 erhält einen 137-Liter-Kühlschrank mit Frosterfach.

Im längeren XL A 7822-2 ist ein raumhoher 137-Liter-Kühlschrank mit separatem 15-Liter-Frosterfach eingebaut. Gegenüber der Küche findet sich im Tandemachser zudem ein großes Sideboard mit zusätzlichem Stauraum.

Winterfest dank Doppelboden und Warmwasserheizung Dethleffs betont die Ganzjahrestauglichkeit der neuen Modelle: Ein beheizter Doppelboden nimmt die frostgeschützten Wasserinstallationen auf und dient teilweise als zusätzlicher Stauraum. XPS-Isolierung im Aufbau, doppelverglaste Rahmenfenster und eine Warmwasserheizung komplettieren das Winterpaket.

Praktisch: Die Aufbauheizung ist über einen Wärmetauscher mit dem Motorkühlsystem verbunden und kann den Motor vorwärmen – das schont ihn vor verschleiß-intensiven Kaltstarts.

Dethleffs Der winterfeste Doppelboden birgt noch praktischen Stauraum im Wohnbereich.

Umfangreiche Serienausstattung Bereits ab Werk an Bord sind unter anderem: drehbare Pilotensitze, Voll-LED-Scheinwerfer, Fahrerhaus-Klimaautomatik, Tempomat und zwei Rückfahrkameras. Außerdem bringen die neuen XL-Alkoven zahlreiche Assistenzsysteme mit wie Notbremssystem, Seitenwindassistent, Anhänger-Stabilitätskontrolle und Verkehrszeichenerkennung. Auch eine Kassettenmarkise (5 bzw. 6 Meter) gehört zur Serie.

XL-Baureihe: Vom Familienmodell zum Paar-Grundriss Die XL-Baureihe startete 2024 mit dem Dethleffs XL Family A 7872-2 – einem Alkoven für bis zu sechs Personen, der sich gezielt an Familien richtet. Mit den neuen XL-A-Modellen erweitert Dethleffs das Angebot nun um Grundrisse für Paare und übernimmt dabei das bewährte Hecksitzgruppen-Konzept aus der Baureihe Alpa.

XL A vs. Alpa: Ähnliches Konzept, günstigerer Preis Der Name Alpa steht bei Dethleffs für "alleinreisende Paare" – Komfort, Exklusivität und Luxus sind dort zu Hause. Der Alpa bietet ebenfalls eine großzügige U-förmige Sitzgruppe im Heck und bequeme Einzelbetten, richtet sich aber an Camperinnen und Camper mit noch höheren Ansprüchen an Ausstattung und Verarbeitung.

Die neuen XL-A-Modelle positioniert Dethleffs preislich unterhalb des Alpa:

Der XL A 6822-2 startet bei 121.999 Euro, der XL A 7822-2 bei 131.999 Euro.

Der Dethleffs Alpa A 6820-2 kostet 129.999 Euro, der Alpa A 7820-2 liegt bei 149.999 Euro. Die Preisdifferenz beträgt damit rund 8.000 bzw. 18.000 Euro. Wer das Hecksitzgruppen-Konzept des Alpa schätzt, aber etwas weniger investieren möchte, findet in den neuen XL-A-Modellen eine interessante Alternative – bei nach Herstellerangaben trotz umfangreicher Serienausstattung.