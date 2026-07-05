Chausson X640: Chausson quetscht ein ganzes Wohnmobil in Campervan-Breite

Der neue Chausson X640 ersetzt den bisherigen X650 und bringt einen cleveren Grundriss in das kompakte X-Format. Wer den Chausson 640 Titanium Line aus unserem Dauertest mochte, aber schmaler und sportlicher unterwegs sein will, bekommt hier eine spannende Alternative.

Schmaler Teilintegrierter mit Kastenwagen-Charme Die X-Modelle von Chausson besetzen eine Nische, die immer mehr Fans findet: Sie sind schmaler und kompakter als klassische Teilintegrierte, fahren sich fast wie ein Kastenwagen, bieten aber deutlich mehr Wohnkomfort und Raumgefühl. Für das Modelljahr 2027 erweitert Chausson diese Baureihe um den X640, der den bisherigen X650 ablöst und neben dem weiterhin erhältlichen X550 positioniert wird.

Neuer Grundriss: Mehr Garage, weniger Kompromisse

Jürgen Bartosch Der Kleiderschrank ist groß genug für Kleidung und Bettwäsche (die tagsüber irgendwo unterkommen muss, wenn das Hubbett hochgefahren ist).

Der entscheidende Unterschied zum Vorgänger X650 liegt im Heckbereich. Der begehbare Kleiderschrank, der beim X650 die Heckgarage spürbar einschränkte, ist Geschichte. Stattdessen setzt Chausson beim X640 auf einen festen Kleiderschrank hinter einem geräumigen Heckbad – und gewinnt dadurch eine Heckgarage über die gesamte Fahrzeugbreite.

Jürgen Bartosch Ein großes Bad ist gerade für autarke CamperInnen angenehm.

Dafür ist der X640 etwas länger als sein Vorgänger, was dem Grundriss aber ausschließlich zugutekommt. Im Prinzip übernimmt er die bewährte Aufteilung des regulären 640er-Grundrisses – nur eben in der schmaleren, kompakteren Ausführung der X-Baureihe.

Jürgen Bartosch Das sportliche Design der X-Modelle harmoniert wunderbar mit dem neuen Leder-Polster-Look.

Damit ist der X640 die konsequente Erweiterung des kleineren Schwestermodells X550: ähnlicher Grundriss, aber länger, mit mehr Stauraum und einem vollwertigeren Bad.

Die Fakten im Überblick

Jürgen Bartosch Sportlich wie das Aussehen ist auch der Fiat Ducato Unterbau mit 140 PS.

Auf einem Fiat-Chassis mit 140 PS und manuellem Getriebe misst der X640 6,55 Meter in der Länge bei nur 2,10 Meter Breite. Das elektrische Hubbett (140 x 190 cm) bietet zwei Schlafplätze, die Sitzgruppe lässt sich zu einem weiteren Bett (90 x 195 cm) umbauen – macht drei oder vier sehr kuschlige Schlafplätze insgesamt.

Vier Sitzplätze inklusive Isofix-Befestigung sind an Bord. Chausson hebt besonders die große Heckgarage, die Maxi-Face-to-Face-Sitzgruppe, den größten Kleiderschrank und das größte Bad seiner Klasse hervor. Dazu kommt der freistehende raumhohe Kühlschrank.

Neuer holzfreier Aufbau für alle Teilintegrierten

Jürgen Bartosch Nicht der übliche Teilintegrierte: Der X640 greift das Beste vom regulären 640er-Grundriss auf und bringt es Kastenwagen-Größe.

Wie alle neuen Chausson-Modelle außerhalb der Van-Baureihe profitiert auch der X640 von der neuen holzfreien Aufbaustruktur IRP 360, die Seitenwände, Heckwand, Dach und Boden umfasst – ein klares Plus im Hinblick auf Langlebigkeit und Gewicht.

Beim Interieur setzt Chausson auf die Atmosphäre "Lloyd" – ein stimmiges, sportliches Ambiente, das zum Charakter der X-Modelle passt. Optional steht die Variante "Mazamet" zur Wahl. Diese nutzt unter anderem den Used-Leather-Look als Polsterstoff.

Für wen ist der X640 gemacht?

Jürgen Bartosch Der X640 hat bis zu vier Schlafplätze, eignet sich aber trotzdem am besten für Paare.

Den X640 kann man als die Paar-Variante des familientauglicheren großen Bruders 640 betrachten. Ja, theoretisch schlafen vier Personen darin – aber wer regelmäßig mit mehr als zwei Reisenden unterwegs ist, sollte sich das geräumigere Standardmodell anschauen.

Für zwei Personen hingegen, die einen wendigen, sportlich geschnittenen Teilintegrierten mit vollwertigem Bad, ordentlicher Garage und Kastenwagen-Feeling suchen, ist der X640 eine der interessantesten Neuheiten des Modelljahres 2027.