Luxus oder Luftschloss? Challenger 3048 ist ein Queensbett-Wohnmobil ab 84.000 Euro

Der Challenger 3048 ist zurück – die Marke überarbeitet das integrierte Luxus-Reisemobil. Er soll sein, was viele Wohnmobile gern behaupten: Hotelkomfort auf vier Rädern. Doch hält das neu aufgelegte Modell, was die Marketingabteilung von Challenger vollmundig ankündigt?

Design: Sportlich, aber nicht revolutionär Optisch setzt der 3048 auf bewährte Elemente: Die schwarzen Außenspiegel und die dynamische Frontpartie verleihen ihm einen modernen Look, der sich von der Masse abhebt – allerdings ohne wirklich neue Akzente zu setzen.

Die vergrößerten Garagentüren sind ein praktischer Fortschritt, doch wer hier bahnbrechende Innovationen erwartet, wird enttäuscht. Praktisch, aber schon bei anderen Fahrzeugen in Anwendung: Die Heckgarage ist höhenverstellbar, da sich das Queensbett darüber hoch- und runterfahren lässt.

Platzwunder mit Kompromissen Das Queensbett im Heck (1,60 Meter breit) ist ein echter Luxus – beidseitig begehbar, mit integrierten Kleiderschränken und praktischen Stofftaschen für Kleinutensilien. Ein Lattenrost und eine dicke Matratze sollen hier für guten Schlaf sorgen.

Zwischen Schlafzimmer hinten und Wohnraum vorn platziert sich ein Raumbad. Auf der Beifahrerseite ist eine Duschkabine eingebaut, gegenüber liegt der Toilettenraum mit Waschbecken und WC.

Die Face-to-Face-Sitzgruppe lässt sich schnell zu einem weiteren Bett umbauen. Außerdem befindet sich über dem Fahrerhaus ein Hubbett für zwei Personen.

Die Küchenzeile ist zwar kompakt, aber clever durchdacht: Zwei Flammen-Gaskocher, viel Stauraum, eine Spüle mit Abdeckung und eine Besteckschublade.

Fahren wie ein Auto – leben wie im Wohnzimmer Der Challenger 3048 basiert auf dem Fiat Ducato mit 140 PS (160 PS optional). Die Basis bringt sowohl einen adaptiven Tempomat als auch eine Rückfahrkamera mit.

Der Innenraum ist zweifellos der stärkste Trumpf des 3048. Mit einer Länge von 7,47 Metern und einer Innenhöhe von 2,16 Metern bietet er selbst großen Personen genug Bewegungsfreiheit.

Verarbeitung und Optionen Die Verarbeitung wirkt solide, und die Materialwahl im Innenraum – anthrazitfarbene Oberflächen, weiße Fronten, Holzdekor – orientiert sich an aktuellen Wohntrends. Optional gibt's die Polster im Wildleder-Used-Look.

Challenger Die Längsbänke des Challenger 3048 laden zum gemeinsamen Essen, Spielen oder Entspannen ein.



Der Hersteller gibt eine 7-Jahre-Dichtigkeitsgarantie. Voraussetzung dafür ist, dass das Wohnmobil jedes Jahr bei einer Vertragswerkstatt kontrolliert wird. Die doppelverglasten Fenster und die Alu-beschichteten Rollos sollen für eine gute Wärmeisolation sorgen.

Wer noch mehr Unabhängigkeit will, kann das Outdoor-Paket für 1.500 Euro dazu buchen – mit Solaranlage, Lithiumbatterie und Extras für autarkes Reisen.

Für wen lohnt sich der Challenger 3048? Dieses Wohnmobil ist perfekt für Paare, die Wert auf Komfort legen, und für kleine Familien, die Platz brauchen. Mit einem Grundpreis ab 84.000 Euro ist er für einen Vollintegrierten eher am unteren Ende der Preisliste angesiedelt.