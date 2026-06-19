Ab 46.800 Euro: Dieser italienische Campervan ist für junge Camper gebaut!

Der italienische Hersteller Giottiline legt nach: Mit dem Giottivan 54 TY bringt er das zweite Modell seiner "Be Young"-Sonderedition auf den Markt. Das Unternehmen setzt auf ein cleveres Einsteigerpaket – diesmal basierend auf dem bewährten Querbett-Modell in der kürzesten Version.

Warum? Weil kompakte, wendige Kastenwagen gefragter sind, denn je. Mit dem 54 TY spricht Giottiline gezielt junge Camper, Einsteiger und alle an, die ein reisefertiges Fahrzeug ohne Kompromisse bei der Ausstattung suchen.

Kompakt, aber mit allem, was zählt Der neue 54 TY baut auf der kürzesten Karosserievariante (L1) der Stellantis-Fahrzeuge auf – mit nur 5,41 Metern Länge. Zur Wahl stehen der Citroën Jumper oder der Peugeot Boxer.

Das Besondere: Giottiline setzt auf ein faires, transparentes Konzept. Statt einer ellenlangen Aufpreisliste gibt's eine üppige Serienausstattung ab Werk. Dazu gehören ein leistungsstarker Kompressor-Kühlschrank, hochwertige Seitz-Rahmenfenster für bessere Isolation und Sicherheit, eine Truma Combi Gas-Heizung und sogar eine Markise. Giottiline bietet kein spartanisches Sparmodell, sondern ein "Ready-to-go"-Paket.

Philip Teleu Im kompakten Innenraum kommen unter anderem ein kleiner Küchenblock und eine Halbdinette unter.



Um den Preis attraktiv zu halten, verzichtet das Basismodell auf ein paar Extras – etwa eine ausfahrbare Trittstufe oder ein Moskitonetz. Wer das möchte, kann das optionale "Pack Young" dazu buchen: Es bringt eine elektrische Trittstufe und eine praktische LED-Leuchte über der Schiebetür. Das vereinfacht einerseits den für Neulinge oft unübersichtlichen Konfigurationsprozess. Andererseits unterstreicht das die hohe Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs.

Innenraum: robust, praktisch, pflegeleicht Der Innenraum ist genau auf die Zielgruppe zugeschnitten: jung, aktiv, alltagstauglich. Das neue "Easy Clean"-Polsterdesign ist besonders robust und pflegeleicht – ideal für Familien mit Kindern, Hundebesitzer oder Sportler. Der Fokus liegt auf Funktionalität.

Der Grundriss setzt auf das bewährte Querbett im Heck, das in dieser Länge den besten Kompromiss aus Schlafkomfort und Stauraum bietet. In der Fahrzeugmitte stehen sich ein abtrennbares Kompaktbad und eine Küchenzeile gegenüber. Dank drehbarer Fahrersitze wird im Stand aus der Halbdinette eine Sitzgruppe.

Philip Teleu Das Querbett lässt sich Kastenwagen-typisch hochklappen und ermöglicht viel Stauraum im Heck.



Die Wahl für den kurzen Grundriss der Baureihe scheint klug, denn mit seiner kompakten Länge von nur 5,41 Metern empfiehlt sich der 54 TY nicht nur als reines Urlaubsgefährt. Er ist damit ein vielseitig einsetzbarer Begleiter im Alltag oder für spontane Wochenendausflüge.

Giottiline Giottivan 54 TY (2027): Preis und Infos Basisfahrzeug : Citroën Jumper oder Peugeot Boxer, 120 PS (optional 140 PS)

: Citroën Jumper oder Peugeot Boxer, 120 PS (optional 140 PS) Ausstattung : Truma Combi Gas-Heizung, Kompressor-Kühlschrank, Isofix, Markise, Seitz-Rahmenfenster, etc.

: Truma Combi Gas-Heizung, Kompressor-Kühlschrank, Isofix, Markise, Seitz-Rahmenfenster, etc. Länge : 5,41 Meter

: 5,41 Meter Grundpreis : ab 46.800 Euro

: ab 46.800 Euro Baureihe: Die Giottivan-Baureihe besteht aus fünf Modellen. Neben dem 54 TY gibt's auch den 5,99-Meter-langen 60 YT mit quer eingebautem Doppelstockbett im Heck als Sondermodell "Be Young".