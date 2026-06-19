Lümmelfunktion und mehr Wohnraum ab 66.900 Euro: der neue Weinsberg CaraCompact Pepper

Der Weinsberg CaraCompact Edition Pepper zählt zu den meistverkauften Teilintegrierten Europas – und bekommt für 2027 eine umfassende Überarbeitung. Das Erfolgsrezept bleibt dabei unangetastet: ein attraktiver Einstiegspreis kombiniert mit durchdachter Ausstattung. Doch Weinsberg legt in vielen Bereichen nach und bringt sogar einen neuen, kürzeren Grundriss.

Neuer Kurz-Grundriss kommt zum Caravan Salon Die größte Neuigkeit: Neben den bekannten 600er-Grundrissen erweitert der neue CaraCompact Edition Pepper 580 MEG das Angebot. Mit nur 6,30 Metern Länge ist er die kompakteste Variante der Baureihe. Seine Premiere feiert der Kurze allerdings erst zum Caravan Salon 2026. Zum Start stehen zunächst die beiden längeren Modelle bereit: der 600 MF mit Längsbett sowie der 600 MEG mit Einzelbetten und Schwenkbad. Beide messen 6,70 Meter in der Länge und schlanke 2,20 Meter in der Breite – für einen Teilintegrierten also nach wie vor angenehm handlich.

Cleveres Raumkonzept: Mehr Platz trotz kompakter Maße Weinsberg hat es geschafft, im bekannten Grundriss spürbar mehr Raum zu schaffen. Das beginnt in der Heckgarage: Durch die leicht schräg stehende Rückwand, ist die garage unten nochmal zehn Zentimeter breiter. In Kombination mit höheren Garagentüren (80 × 110 cm beim 600 MEG) entsteht eine Garage, die für einen kompakten Teilintegrierten üppig ist. Hier passen Campingmöbel hinein oder mit Innenraumträger auch zwei Fahrräder. Eine optionale 230-Volt-Steckdose ermöglicht das Laden von E-Bikes, zwei ebenfalls optionale Deckenleuchten sorgen für Übersicht.

Auch im Wohnbereich macht sich das neue Raumgefühl bemerkbar: Wer sich in den Durchgang zwischen Wohnraum und den Einzelbetten im Heck stellt, spürt die Großzügigkeit – obwohl die Betten stolze zwei Meter lang sind. Möglich machen es Funktionen im Grundriss, durch die Weinsberg den Raum effizient ausnutzt.

Schwenkbad: Clevere Raumnutzung mit Wohlfühlfaktor Das Schwenkbad-Prinzip setzt Weinsberg gekonnt ein, um den verfügbaren Platz maximal auszunutzen. Wird die Trennwand über die Toilette geschwenkt, steht man in einer Dusche, die auch für große Menschen (der Redakteur im Video misst 1,90 Meter) ausreichend Bewegungsfreiheit bietet. Zurückgeschwenkt gibt sie den Blick auf ein Waschbecken mit beleuchtetem Spiegel und integrierten Handtuchhaltern frei. Die Beleuchtung im Bad ist angenehm, das Gesamtbild eher schlicht bis clean – aber voll funktional.

Sitzgruppe mit "Lümmelfunktion" und verstecktem Stauraum Im Wohnbereich zeigt sich der Feinschliff im Detail. Die Sitzgruppe bietet vier Plätze und einen ausklappbaren Tisch. Das Besondere: Die Sitzbank lässt sich nach vorne ziehen, wodurch sich die Sitzfläche vergrößert und eine Mini-Couch zum Anlehnen entsteht. Weinsberg nennt das treffend "Lümmelfunktion". Nimmt man den Tisch ab, lässt es sich darauf richtig bequem machen.

An vielen Stellen hat Weinsberg zusätzlichen Stauraum versteckt:

Hinter den magnetischen Nackenstützen der Sitzgruppe verbergen sich offene Staufächer. Nimmt man die Kissen ab, passt dort sogar eine kleine Kapselmaschine für den schnellen Espresso zwischendurch hinein. Für viele Pepper-Fans ein Muss, meint der Hersteller nach Austausch mit der Community.

der Sitzgruppe verbergen sich offene Staufächer. Nimmt man die Kissen ab, passt dort sogar eine kleine Kapselmaschine für den schnellen Espresso zwischendurch hinein. Für viele Pepper-Fans ein Muss, meint der Hersteller nach Austausch mit der Community. In den Trittstufen der Treppe zum Bett befinden sich zwei Fächer für Schuhe oder Schmutzwäsche.

der Treppe zum Bett befinden sich zwei Fächer für Schuhe oder Schmutzwäsche. Der Kühlschrank fasst bei beiden Grundrissen großzügige 153 Liter (Kompressor). Einzelbetten mit optionaler Bettbrücke Die Einzelbetten im 600 MEG sind mit zwei Metern Länge auch für große Camperinnen und Camper bequem. Wer eine durchgehende Liegefläche bevorzugt, kann zur optionalen Bettverbindung greifen: Die Treppe fungiert dabei als Auszug. Ein Handgriff, dann fährt sie nach vorne und zieht einen zusätzlichen Lattenrost aus. Auf den lässt sich ein Matratzenstück legen. Das Verschieben gelingt so leicht, dass man auch schnell wieder an die Seitenschränke unter den Betten kommt. Einziger Wermutstropfen bei den kompakten Maßen: Die Kopffreiheit der Betten ist etwas eingeschränkt.

Serienmäßig an Bord ist ein Panoramadach in der Front – hier gibt es nichts aufzupreisen.

Küche: Kompakt und funktional Die Küche ist kein Kochparadies, aber das erwartet in einem Teilintegrierten dieser Größe auch niemand. Zweiflammkocher und tiefe Spüle erfüllen ihren Zweck, bei Bedarf lässt sich zusätzliche Arbeitsfläche ausklappen. Die Armaturen in Küche und Bad sind durchgängig schwarz gehalten – funktional wie es sein muss.

Technik: Solide Basis, kein Schnickschnack Die technische Ausstattung ist bodenständig: Eine Truma Combi 6 sorgt für Wärme (beim 600 MF serienmäßig), die Steuerelemente sind klassisch elektronisch – von Smarthome-Funktionen keine Spur. Praktisch: Auf den Lichtschaltern zeigen Symbole an, welcher Bereich gerade beleuchtet wird. Das Ladegerät arbeitet lüfterlos und damit geräuscharm, vier 230-Volt-Steckdosen im Wohnbereich sorgen für Flexibilität.

Die Basis bildet der Fiat Ducato, selbstverständlich mit allen GSR-II-Sicherheitsfunktionen. Etwas schade: Der größere 90-Liter-Tank ist nur gegen Aufpreis erhältlich – der serienmäßige 60-Liter-Tank dürfte für längere Touren knapp bemessen sein.

Neues Außendesign Auch optisch präsentiert sich der Pepper überarbeitet: Ein neues Foliendesign verleiht dem Teilintegrierten einen moderneren Auftritt. Am Heck setzen der integrierte Stoßfänger und Voll-LED-Rückleuchten im Weinsberg-Design Akzente. Ob das gefällt, ist Geschmackssache – technisch sind die LEDs aber die bessere Wahl, weil heller und langlebiger.

Attraktiver Einstieg, aber Aufpreise einplanen Der Grundpreis des Weinsberg CaraCompact Edition Pepper 600 MEG liegt bei 66.900 Euro – für einen Teilintegrierten mit dieser Ausstattung ein faires Angebot. Damit bleibt Weinsberg dem Pepper-Prinzip treu: ein attraktiver Einstiegspreis, der die Hürde für den Kauf niedrig hält. Allerdings sollten Interessierte realistisch kalkulieren: Wer Extras wie den größeren Tank, die Markise oder die Bettverbindung haben möchte, landet schnell deutlich über dem Basispreis. Das ist in dieser Fahrzeugklasse aber keine Überraschung – kaum ein Teilintegrierter verlässt das Werk in der nackten Grundausstattung.

Sonderausstattung Wer den Pepper individuell aufwerten möchte, findet unter anderem folgende Optionen:

Traktionshilfe

Elektrisch vorbereitete Anhängerkupplung

16-Zoll-Reifen mit Leichtmetallfelgen

Markise

Ambientebeleuchtung innen

Zusatzlautsprecher

Aufstellfenster in der Hutze mit Insektenschutz

USB-Ladebuchsen

Zweite Garagentür (links, beim 600 MEG)

Panoramafenster (je nach Ausstattungsvariante) Weinsberg CaraCompact Edition Pepper 600 MEG: Daten & Preis

Basis: Fiat Ducato

Fiat Ducato Maße (L × B): 6,70 × 2,20 m

6,70 × 2,20 m Grundpreis: ab 66.900 €