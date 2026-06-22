Komfortabel und trotzdem agil: die neuen Compact-Wohnmobile von Giottiline

Ein Wohnmobil, das wendig genug für italienische Küstenstraßen ist und dabei innen das Raumgefühl eines ausgewachsenen Teilintegrierten bietet? Das ist der Traum vieler Reisemobilisten.

Giottiline, die italienische Marke aus der französischen Rapido-Gruppe, will mit den neuen Compact-Modellen CX 64 und CX 69 genau diesen Spagat schaffen. Wir verraten, was hinter dem schlanken Konzept steckt und für wen sich welches Modell eignet.

Das Geheimnis der schlanken Linie: Nur 2,15 Meter Das absolute Alleinstellungsmerkmal der Compact-Reihe ist die Fahrzeugbreite. Mit nur 2,15 Metern sind der CX 64 und der CX 69 rund 15 bis 20 Zentimeter schmaler als klassische teilintegrierte Wohnmobile.

Dieser auf den ersten Blick kleine Unterschied hat massive Auswirkungen in der Praxis: Das Fahrgefühl nähert sich dem eines agilen Kastenwagens an, was das Manövrieren in Städten, auf engen Passstraßen oder auf Fährschiffen deutlich erleichtert.

Der CX 64 – Wohnzimmerfeeling und Komfortbad

Philip Teleu Im kurzen CX 64 liegt der Fokus auf dem großen Wohnzimmer mit zwei Längsbänken und darüber liegendem elektrisch höhenverstellbarem Hubbett.



Betritt man den kürzeren der beiden Neulinge, den 6,45 Meter langen CX 64, fällt schnell die offene und großzügige Sitzgruppe ins Auge. Statt einer klassischen Halbdinette setzt Giottiline hier auf zwei gegenüberliegende Längsbänke. Dieser "Face-to-Face"-Grundriss schafft eine freie Sichtachse von den Vordersitzen bis in den Wohnraum und sorgt für ein bemerkenswertes Raumgefühl, das man in einem so schmalen Fahrzeug nicht erwarten würde.

Neben der längeren Längsbank fahrerseitig kommt der kompakte Küchenblock mit Zweiflammen-Gasherd unter. Der 140-Liter-Kompressorkühlschrank befindet sich gegenüber, neben dem Eingang.

Das gesamte Heck wird von einem riesigen Raumbad eingenommen. Entsprechend punktet der CX 64 mit einer separaten Dusche, gegenüberliegend ist die Toilette samt Waschtisch. Ein weiterer Vorteil des Heckbads ist der Stauraum, der sich so ergibt.

Über der allerdings doch recht kleinen Heckgarage kann Giottiline einen üppigen Heckschrank platzieren, der jede Menge Gepäck aufnimmt und auch als großes Fach für alles fungiert, wenn man schnell Besuch auf der Matte steht.

Philip Teleu Im Heck befindet sich das Raumbad, das neben Nasszelle und Dusche auch noch einen großen Schrank und einen Zugang zur Heckgarage bietet.



Schlafen ist eine Sache der Größe Aber wo schläft man im schmalen Teilintegrierten? Die Antwort schwebt als elektrisch höhenverstellbares Hubbett über der Sitzgruppe. Spätestens bei der Bettlänge von gerade einmal 1,82 Meter zeigt sich der Kompromiss mit der schmalen Aufbaubreite. Weiteren Schlafplatz bietet optional die Sitzgruppe darunter, deren Umbaubett mit einer Länge von 1,84 Metern nur unwesentlich länger anmutet.

Der CX 69 – Schlafzimmer als Herzstück

Philip Teleu Dieses Modell legt den Fokus nicht auf das Wohnzimmer, sondern überrascht bei dieser Fahrzeugbreite mit einem Queensbett.



Das längere Compact-Modell, der CX 69 (6,99 m), richtet sich an Camper, die den Komfort fester Betten schätzen. Ungewöhnlich ist hierbei die Wahl für ein Queensbett, das gerade bei dieser Fahrzeugbreite durchaus selten ist. Anders als der kürzere Modell-Bruder liegt beim CX 69 der Fokus nicht auf einem großen Wohnraum, sondern auf einem entsprechend großen Schlafzimmer.

Vor dem Queensbett befindet sich fahrerseitig ein Kombibad, das mit einer Gliedertür abgetrennt wird. Ist das Bad offen – sprich die Tür zur Seite geschoben, ergibt sich viel Raum. Ist die Tür zugezogen, wird ein praktischer Spiegel im Flur frei. In der kompakten Nasszelle steht die Toilette ein wenig umständlich direkt vor der Dusche. Ein Klappwaschbecken spart Platz, ein Vorhang sorgt beim Duschen davor, dass nicht alles nass wird.

Philip Teleu Anders als der kurze Modellbruder verfügt der CX 69 zudem über ein Kombibad, das ans Schlafzimmer grenzt.



Wohn- und Stauraum Während der Fokus auf das Bett im Heck liegt, fallen Sitzgruppe und Küche eher kompakt aus. Dem Wohnzimmer spendiert Giottiline im CX 69 eine Halbdinette, was mit den Pilotsitzen maximal vier Sitzplätze bedeutet. Außerdem bietet der Wohnraum optional noch ein elektrisch höhenverstellbares Einzelbett, das mit 1,82 Metern Länge nicht gerade üppig ausfällt. Die Küche ist wie im CX 64 solide ausgestattet.

Stauraum ist auch im langen Compact-Modell reichlich vorhanden. Von innen dienen vor allem die Queensbett-typischen Kleiderschränke in den Ecken sowie der Bettkasten selbst für jede Menge Möglichkeiten, Gepäck unterzubekommen. Außerdem gelangt man durch den Bettkasten auch in die zugegebenermaßen eher niedrige Heckgarage, deren geringe Höhe dem darüberliegenden Queensbett geschuldet ist.

Für wen ist welcher Compact der Richtige?

➤ Der Giottiline Compact CX 64 ist das ideale Fahrzeug für Paare, die im Urlaub einen riesigen Wert auf ein luxuriöses Badezimmer und einen offenen Wohnraum legen und dafür gerne auf ein festes Bett verzichten.

➤ Der Giottiline Compact CX 69 zielt auf klassische Camper-Paare, für die ein bequemer und jederzeit zugänglicher Schlafbereich mit einer festen Schlafgelegenheit Priorität hat.

Die Compact-Baureihe startet bei 58.700 Euro.