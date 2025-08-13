Neues T-Wohnmobil Pilote Atlas A690GJ (2026): Komfort und Flexibilität auf 7 Metern

Mit einer zweiten Weltpremiere des Sommers zeigt Pilote sich wieder erfindungsreich: Neben dem Pilote Atlas A 630 G zeigt der französische Hersteller mit dem Pilote Atlas A690GJ einen schlanken Teilintegrierten mit Einzelbetten. Das 7 Meter lange und nur 2,20 Meter schmale Fahrzeug beeindruckt durch eine clevere Raumaufteilung und bietet gleichzeitig einen außergewöhnlichen Komfort – ganz ohne Kompromisse, trotz seiner kompakten Außenmaße.

Ford als Basis, viel Geräumigkeit Das Wohnmobil basiert auf dem beliebten Ford Transit, was ihm nicht nur eine solide Grundlage, sondern auch einen hohen Fahrkomfort verleiht. Seit ein paar Jahren setzen verschiedene Hersteller wieder vermehrt auf den Ford als Basis – vor allem bei Teilintegrierten – hier lesen Sie mehr über Ford-Transit-TIs.

Besonders auffällig ist im Atlas A690GJ die klare Gliederung der Wohnbereiche. Im Mittelpunkt steht die großzügige Face-to-Face-Sitzgruppe, die ideal für gemütliche Abende mit Familie und Freunden ist. Hier lässt sich entspannt zusammensitzen, quatschen und genießen – ein perfekter Ort für das gemeinsame Beisammensein.

Pilote In der Sitzgruppe gibt's viel Platz für mehrere Personen.

Bis zu vier Schlafplätze Das Schlafzimmer im Heck ist ideal für alle, die es gemütlich und zugleich praktisch mögen. Zwei Einzelbetten, jeweils 80 x 200 cm und 80 x 192 cm, lassen sich dank eines serienmäßigen Mittelpolsters im Handumdrehen zu einem komfortablen Kingsize-Doppelbett (170 cm) umbauen.

Wer noch mehr Schlafplatz benötigt, kann auf ein optionales Hubbett über der Sitzgruppe zurückgreifen. Diese flexible Lösung sorgt dafür, dass auf Wunsch jederzeit Platz für mehr Personen geschaffen werden kann.

Bad und Küche Das Bad im Atlas A690GJ ist ein echtes Highlight: Mit dem innovativen 2-in-1-Konzept lässt sich der Raum je nach Bedarf entweder als klassisches Bad oder als separate Duschkabine nutzen. Mit wenigen Handgriffen verändert sich der Raum, und der Camper hat immer genau das, was er gerade braucht.

Pilote Aus dem Sanitärraum wird dank Schwenkwand eine Duschkabine.

Auch in der Küche kommt man nicht zu kurz. Sie ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Hier lässt sich auf Reisen schnell ein leckeres Essen zubereiten – mit genügend Stauraum für all die Utensilien, die man auf längeren Reisen benötigt. Kochen unterwegs war noch nie so einfach.

Viel Stauraum für großes Gepäck Doch der Atlas A690GJ hat noch mehr zu bieten: Der große Heckstauraum mit einem Volumen von 2.830 Litern und einer Höhe von 1,20 Metern ist perfekt für sperriges Gepäck. Egal ob Fahrräder oder größere Ausrüstungsgegenstände – der Stauraum im Heck ist die ideale Lösung, um alles sicher und platzsparend zu verstauen.

Modernes Design und hoher Komfort Trotz der kompakten Größe punktet der Atlas A690GJ mit einem stilvollen Design und durchdachten Raumlösungen, die für maximalen Komfort sorgen. Ganz im Stil der französischen Eleganz beweist Pilote, dass Reisen auch auf engem Raum komfortabel und praktisch sein kann.