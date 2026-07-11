Markante Optik und Detail-Verbesserungen für den Ahorn Camp CV 630 Eclipse

Ahorn Camp hat sich als Anbieter erschwinglicher Freizeitfahrzeuge einen Namen gemacht – und der 6,31 Meter lange CV 630 mit Einzelbetten im Heck bildet dabei das Rückgrat der Campervan-Baureihe. Mit der neuen Eclipse Edition für 3490 Euro Aufpreis erhält der kompakte Kastenwagen nun ein optisches Upgrade, das ihn aus der Masse hervorhebt. Doch was steckt genau dahinter?

Außendesign: Schwarz macht schlank Schon auf den ersten Blick fällt der CV 630 Eclipse aus dem Rahmen. Die Fahrzeuglackierung in Pearl Black verleiht dem Renault Master eine elegante Erscheinung, die durch die schwarzen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen von Renault unterstrichen wird. Die silberne Sonderbeklebung, die es exklusiv beim CV 630 gibt, setzt dezente Akzente und bricht die dunkle Fläche gekonnt auf. Zur eleganten Optik tragen auch die serienmäßigen planen und hochwertigen Rahmenfenster bei. Das Ergebnis: ein sportlich-eleganter Campervan, der sich auch vor teureren Konkurrenten nicht verstecken muss.

Innenraum: Eco-Leder trifft auf durchdachte Details

Im Inneren setzt sich das eigenständige Design der Eclipse Edition fort. Die Sonderpolsterung in Eco-Leder mit Rautensteppung sorgt für ein schickes Ambiente und lässt sich leicht reinigen – ein Pluspunkt für den Alltag. Die Sitzbank im Wohnbereich fällt etwas aufrechter aus als gewohnt. Der Grund: Die optionale Isofix-Kindersitzbefestigung, die für 390 Euro Aufpreis erhältlich ist. Dadurch lassen sich Kindersitze unkompliziert und sicher befestigen. Wer darauf verzichtet, erhält Polster mit etwas mehr Kontur.

Technik: Smarter, dichter, praktischer Neu für die Saison 2027 ist das System für die Steuerung der Bordtechnik, das Bestandteil des obligatorischen Comfort Pakets (1790 Euro) ist. Das bisherige Revotion System weicht dem neuen CBE Onda Smarthome Standard, der eine modernere Steuerung über einen Touchscreen ermöglicht. Camperinnen und Camper können damit die komplette Beleuchtung dimmen und Füllstände von Tanks und Bordbatterie sowie weitere Funktionen komfortabel im Blick behalten. Optional kann sogar die Fernsteuerung von Truma-Heizung und Klimaanlage integriert werden.

Ein oft unterschätztes Detail betrifft die Toilette: Der Toilettenschacht ist nun besser abgedichtet. Außen sorgt ein neuer Magnethalter dafür, dass die Toilettenklappe beim Entleeren offen bleibt – eine kleine, aber willkommene Verbesserung.

Ausstattung: Sicherheit serienmäßig, Komfort optional Bereits in der Basisversion bringt der CV 630 ein umfangreiches Safety Pack mit. Den gesetzlich vorgeschriebenen GSR-2-Regularien entsprechend gehören dazu unter anderem der intelligente Geschwindigkeitsassistent mit Verkehrszeichenerkennung, ein aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Spurhaltewarner, Rückfahrkamera sowie das E-Call Notrufsystem.

Wer mehr Komfort wünscht, kann aus verschiedenen Paketen wählen: Das Renault Chassis Pack bringt Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Tempomat für 1.900 Euro. Das Multimedia Pack ergänzt ein 10-Zoll-Multimediasystem mit Smartphone-Integration für 990 Euro. Und das Comfort Pack liefert unter anderem das Smart-Control-System mit Touchscreen, Ladebooster und eine 95-Ah-AGM-Batterie für 1.790 Euro.

Für alle, die mehr Schlafplätze benötigen, steht beim CV 630 das optionale Aufstelldach Flexebu bereit – allerdings zu einem stattlichen Aufpreis von 9.900 Euro.

Für wen eignet sich der CV 630 Eclipse? Mit seinem Einzelbetten-Grundriss richtet sich der CV 630 Eclipse vor allem an Paare, die Wert auf stilvolles Design legen und einen kompakten Begleiter für Städtetrips, Wochenendausflüge oder längere Touren suchen. Für Familien mit Kindern dürfte es im Innenraum dagegen etwas eng werden – hier empfiehlt sich ein Blick auf die größeren Teilintegrierten oder Alkoven der Ahorn-Camp-Familie. Das Eclipse-Edition-Paket ist außer für den CV 630 auch für vier Teilintegrierte (T 690, TE 740, TQ 740 und TL 740) erhältlich. Kosten hier: 4490 Euro. Die aufgebauten Reisemobile profitieren dabei außerdem optisch von grau lackierten Aufbauwänden und fahrdynamisch von einer breiteren Spur an der Hinterachse.

Ahorn Camp CV 630 Eclipse Edition: Daten und Preis Basis: Renault Master, 2.0 l Blue dCi, 95 kW/130 PS, Euro 6e

Renault Master, 2.0 l Blue dCi, 95 kW/130 PS, Euro 6e Länge/Breite/Höhe: 6,31/2,08/2,60 m

6,31/2,08/2,60 m Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Preis Basismodell CV 630: ab 55.900 Euro

ab 55.900 Euro Eclipse Edition Pack: 3.490 Euro Aufpreis