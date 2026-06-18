Tricks, die sonst nur Liner können: der neue Bürstner Signature TI 2027 auf Sprinter

Seit dem Frühjahr liefert Bürstner seinen neuen Signature Teilintegrierten auf Fiat Ducato an Händler und Endkunden aus. Zum Caravan Salon folgt nun die lang erwartete Variante auf dem Mercedes Sprinter. Ab rund 94.000 Euro wird der SMT erhältlich sein. Das ist eine Ansage in dieser gehobenen Klasse.

Bitte einmal alles neu. Mit seiner kompletten Umstrukturierung des Modellprogramms für die laufende Saison hat Bürstner viel Aufsehen erregt. Eines der vielbeachteten Highlights: Der Teilintegrierte Signature. Nach der Version auf Fiat Ducato legt die Marke wie angekündigt das Modell auf dem Mercedes Sprinter auf. Der schnittige TI wird in zwei Grundrissvarianten angeboten: als SMT 7.0 mit Einzelbetten und als SMT 7.4 mit Queensbett im Heck. Beide sind – als 7.1 und 7.5 – auch mit Hubbett erhältlich, dann mit erhöhter T-Haube über Fahrerhaus und Aufbau, in der das elektrisch absenkbare Bett komplett verschwindet.

Länger als das Fiat-Modell, aber niedriger Rund 14.000 Euro mehr sollten Käufer für das Mercedes-Modell übrig haben. Das ist der Mehrpreis gegenüber der Ducato-Variante. Der SMT 7.0 kostet ab 94.000 Euro. Weil das Sprinter-Fahrerhaus weiter vorbaut, sind die SMT-Versionen jeweils rund 20 Zentimeter länger. Auf 7,35 Meter Länge kommt das Einzelbettenmodell 7.0. Bei gleicher Aufbaubreite (2,27 m) ist der SMT vier Zentimeter niedriger. Möglich macht dies das Alko-Tiefrahmenchassis, das mit drehstabgefederten, einzeln aufgehängten Hinterrädern und breiter hinterer Spur mehr Fahrkomfort und -stabilität verspricht.

Oberklasse-Technik optional Ein weiterer Vorteil: Der tiefe Rahmen macht einen technischen Doppelboden möglich, der zum einen Stufen im Wohnraum nivelliert, zum anderen Tanks und Installationen frostsicher beherbergt. Ungewöhnlich in der TI-Klasse sind die Tankvolumina: 200 L Frischwasser, 180 L Abwasser reichen für viele Tage. Eine Druckpumpe transportiert das Wasser zu den Zapfstellen. Eher aus der Liner-Klasse kennt man Extras wie Festtank-Toilette (120 L) oder Gastank (50 L) – beides ist für den Signature optional verfügbar. Zur technischen Grundausstattung gehört darüber hinaus eine Lithium-Batterie mit 150 Ah Kapazität. Auch mit komplett gasfreier Technik will Bürstner den Signature anbieten. Dann mit Dieselheizung.

Wohnraum mit besonderen Finessen Ungewöhnlich sind auch die Detaillösungen im Wohnraum des Signature, die sich an den Integrierten iSmove der Bürstner-Schwestermarke Niesmann+Bischoff anlehnen. In der Grundkonfiguration sorgt die Face-to-Face-Sitzgruppe für gute Bewegungsfreiheit und ein gutes Raumgefühl im Bug. Wer dennoch zwei zusätzliche Gurtplätze braucht, wählt die Möglichkeit, das linke Sofa in Querrichtung drehen zu können. Der Tisch lässt sich dann auch in Bodenschienen quer verschieben und – für einen besseren Durchgang – hälftig zusammenklappen.

Clever ist auch der Sanitärraum gestaltet. Waschbecken- und Spiegelwand lassen sich am Stück nach hinten in Richtung Toilette verschieben: So entsteht eine ausreichend große Duschkabine ohne störende Radkasten-Stufe in der Duschtasse. Highlights in der Küche sind das hochfahrbare Regal zum Bett hin und das Spülbecken aus hochwertigem Corian. Der Kompressorkühlschrank ist als Schublade gestaltet und fasst ordentliche 140 Liter. Um die zwei Kochflammen freizulegen, zieht man die Kocherabdeckung über den Gang. So entsteht eine stabile Arbeits- und Abstellfläche.

Gehobener Schlafkomfort Die Einzelbetten des 7.0 sind über zwei Stufen gut zugänglich. Die Matratzen sind punktelastisch unterfedert, was hohen Liegekomfort verspricht. Die Liegemaße betragen links 2,0 und rechts 1,95 Meter. Die Kopffreiheit über den Matratzen reicht gut, um aufrecht sitzen zu können.