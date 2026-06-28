Neues Pepper-Wohnmobil 2027: Längsbett oder Einzelbetten? Auf jeden Fall gemütlich!

Der Weinsberg CaraCompact Edition Pepper geht 2027 spürbar aufgefrischt an den Start – ohne seine Kernidee zu verlieren: kompakter Teilintegrierter, handlich unterwegs, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu ist, dass Weinsberg die Baureihe bei den Grundrissen breiter aufstellt und im Alltag an den richtigen Stellen nachschärft: Sitzkomfort und Heckgarage.

Grundrisse: Die Pepper-Auswahl für 2027 Als dritte Variante kündigt Weinsberg den CaraCompact Edition Pepper 580 MEG an. Mit 6,30 Metern ist er die kürzeste Version; Premiere ist zum Caravan Salon 2026 geplant.

Zum Start stehen zunächst die bekannten Modelle bereit:

600 MF mit Längsbett

mit 600 MEG mit Einzelbetten und Schwenkbad Beide sind 6,70 Meter lang und 2,20 Meter breit – ein Format, das im Alltag meist entspannter ist als viele breitere Teilintegrierte.

Benjamin Büchner Kompakt und wendig: Mit 6,70 Meter Länge und 2,20 Meter Breite bleibt der Pepper angenehm handlich.



Längsbett vs. Einzelbetten: Unterschiede, Vorteile, Nachteile Längsbett (600 MF) meint hier das klassische "Doppelbett-Gefühl": eine durchgehende Liegefläche, auf der man sich abends einfach fallen lassen kann. Das hat folgende Vorteile:

Gemeinsame Fläche ohne Spalt: bequem für Paare, die gerne nah beieinander schlafen.

Bett machen geht oft schneller, weil es "ein Bett" ist und nicht zwei.

Nachteile:

Je nach Anordnung kann es umständlicher werden, nachts aufzustehen, wenn jemand "innen" liegt.

Einzelbetten (600 MEG) spielen ihre Stärken bei Ordnung und Alltag aus: zwei separate Liegeplätze, jeweils gut erreichbar.

Benjamin Büchner Die Einzelbetten im Heck des 600 MEG sind jeweils zwei Meter lang – auch für große Camperinnen und Camper geeignet.



Vorteile:

Keiner klettert über den anderen: nachts raus, morgens früher wach – deutlich konfliktärmer.

Mehr "eigener Bereich": Leselicht, Ablage, Decke, Schlafrhythmus – alles getrennt.

Nachteile:

Wer eine große Liegewiese will, braucht die optionale Bettverbindung. Die Lösung ist clever (Treppe als Auszug, zusätzlicher Lattenrost), bleibt aber ein Extra.

Kurz gesagt: Längsbett wirkt "wohnlicher" und ist für Kuschel-Schläfer top. Einzelbetten sind die pragmatischere Wahl für Paare mit unterschiedlichem Rhythmus – oder alle, die nachts öfter rausmüssen.

Wohnbereich: Sitzbank wird zur Mini-Couch

Der Pepper setzt 2027 ein Komfort-Statement: Sitzbank nach vorn ziehen, Sitzfläche wächst – fertig ist die Mini-Couch. Weinsberg nennt das "Couch-Funktion". Nimmt man den Tisch ab, wird aus dem Essplatz ein echter Feierabendplatz.

Heckgarage: Mehr Breite durch einen einfachen Trick Die Heckgarage gewinnt durch eine leicht schräg stehende Rückwand unten rund zehn Zentimeter. Dazu kommen höhere Garagentüren (beim 600 MEG: 80 × 110 cm). Optional: 230-Volt-Steckdose fürs E-Bike-Laden und zusätzliche Beleuchtung.

Preis: fairer Einstieg – Extras einkalkulieren Der Grundpreis für den CaraCompact Edition Pepper 600 MEG liegt bei 68.990 Euro. Attraktiv, aber realistisch planen: Extras (z. B. größerer Tank, Markise, Bettverbindung) schieben den Endpreis schnell nach oben.