Neues Pepper-Wohnmobil 2027: Längsbett oder Einzelbetten? Auf jeden Fall gemütlich!

Der Weinsberg CaraCompact Edition Pepper geht 2027 spürbar aufgefrischt an den Start – ohne seine Kernidee zu verlieren: kompakter Teilintegrierter, handlich unterwegs, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neu ist, dass Weinsberg die Baureihe bei den Grundrissen breiter aufstellt und im Alltag an den richtigen Stellen nachschärft: Sitzkomfort und Heckgarage.
Grundrisse: Die Pepper-Auswahl für 2027
Als dritte Variante kündigt Weinsberg den CaraCompact Edition Pepper 580 MEG an. Mit 6,30 Metern ist er die kürzeste Version; Premiere ist zum Caravan Salon 2026 geplant.
Zum Start stehen zunächst die bekannten Modelle bereit:
- 600 MF mit Längsbett
- 600 MEG mit Einzelbetten und Schwenkbad
Beide sind 6,70 Meter lang und 2,20 Meter breit – ein Format, das im Alltag meist entspannter ist als viele breitere Teilintegrierte.
Längsbett vs. Einzelbetten: Unterschiede, Vorteile, Nachteile
Längsbett (600 MF) meint hier das klassische "Doppelbett-Gefühl": eine durchgehende Liegefläche, auf der man sich abends einfach fallen lassen kann. Das hat folgende Vorteile:
Gemeinsame Fläche ohne Spalt: bequem für Paare, die gerne nah beieinander schlafen.
Bett machen geht oft schneller, weil es "ein Bett" ist und nicht zwei.
Nachteile:
Je nach Anordnung kann es umständlicher werden, nachts aufzustehen, wenn jemand "innen" liegt.
Einzelbetten (600 MEG) spielen ihre Stärken bei Ordnung und Alltag aus: zwei separate Liegeplätze, jeweils gut erreichbar.
Vorteile:
Keiner klettert über den anderen: nachts raus, morgens früher wach – deutlich konfliktärmer.
Mehr "eigener Bereich": Leselicht, Ablage, Decke, Schlafrhythmus – alles getrennt.
Nachteile:
Wer eine große Liegewiese will, braucht die optionale Bettverbindung. Die Lösung ist clever (Treppe als Auszug, zusätzlicher Lattenrost), bleibt aber ein Extra.
Kurz gesagt: Längsbett wirkt "wohnlicher" und ist für Kuschel-Schläfer top. Einzelbetten sind die pragmatischere Wahl für Paare mit unterschiedlichem Rhythmus – oder alle, die nachts öfter rausmüssen.
Wohnbereich: Sitzbank wird zur Mini-Couch
Der Pepper setzt 2027 ein Komfort-Statement: Sitzbank nach vorn ziehen, Sitzfläche wächst – fertig ist die Mini-Couch. Weinsberg nennt das "Couch-Funktion". Nimmt man den Tisch ab, wird aus dem Essplatz ein echter Feierabendplatz.
Heckgarage: Mehr Breite durch einen einfachen Trick
Die Heckgarage gewinnt durch eine leicht schräg stehende Rückwand unten rund zehn Zentimeter. Dazu kommen höhere Garagentüren (beim 600 MEG: 80 × 110 cm). Optional: 230-Volt-Steckdose fürs E-Bike-Laden und zusätzliche Beleuchtung.
Preis: fairer Einstieg – Extras einkalkulieren
Der Grundpreis für den CaraCompact Edition Pepper 600 MEG liegt bei 68.990 Euro. Attraktiv, aber realistisch planen: Extras (z. B. größerer Tank, Markise, Bettverbindung) schieben den Endpreis schnell nach oben.