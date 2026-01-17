Ganz knapper Sieg für Knaus: Beliebteste Teilintegrierte bis 75.000 Euro (2026)

Teilintegrierte Wohnmobile gehören auch im Modelljahr 2026 zu den gefragtesten Reisemobilen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Sie vereinen eine vergleichsweise kompakte, aerodynamische Bauweise mit hohem Wohnkomfort und sprechen damit eine breite Zielgruppe an.

Gegenüber vollintegrierten Modellen punkten sie weiterhin mit einem attraktiveren Preisniveau, ohne auf moderne Technik, durchdachte Grundrisse oder hochwertige Ausstattungen verzichten zu müssen. Besonders gefragt sind nach wie vor Varianten mit Einzelbetten, die komfortables Schlafen mit guter Raumausnutzung verbinden.

Gerade im Preisbereich bis 75.000 Euro zeigt sich, wie vielseitig und ausgereift teilintegrierte Wohnmobile inzwischen sind. Flexible Wohnkonzepte, zeitgemäßes Design und praxisnahe Details stehen hier im Fokus.

In der Leserwahl 2026 konnten die Teilnehmer erneut aus einer Vielzahl überzeugender Modelle ihre Favoriten bestimmen. Die Ergebnisse machen deutlich, welche Fahrzeuge den Nerv der Zeit treffen und warum teilintegrierte Reisemobile weiterhin eine der beliebtesten Fahrzeugklassen im Campingmarkt sind.

In diesem Artikel finden Sie die Top drei Plätze. Die gesamte Top 10 ist in der Bildergalerie oben aufzufinden.

Platz 1: Knaus Van TI

Ingolf Pompe Platz 1: Mit 15,3 Prozent holt sich der ​Knaus Van TIden ersten Platz.



Denkbar knapp auf den ersten Platz geschafft, hat es der Knaus Van TI. Mit 15,3 Prozent verbessert sich der Teilintegrierte um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr und tauscht Plätze mit dem nächsten Kandidaten.

Platz 2: Adria Compact

Adria Platz 2: Nur ganz knapp dahinter auf dem zweiten Platz steht der ​Adria Compact mit 15,2 Prozent.



Nur Platz zwei für den Vorjahressieger und das denkbar knapp. Mit 15,2 Prozent aller Stimmen scheitert der Adria Compact hauchzart am Knaus Van TI. Dennoch bleibt festzuhalten: Auch dieses Jahr scheint der Teilintegrierte aus Slowenien wieder unsere Leserinnen und Leser zu begeistern.

Platz 3: Weinsberg CaraCompact

Hersteller Platz 3: Ebenfalls auf dem Treppchen: Der ​Weinsberg Cara-Compact mit 13,2 Prozent der Stimmen.



Ebenfalls auf dem Treppchen steht der Weinsberg CaraCompact. 13,2 Prozent aller Leserinnen und Leser stimmten für den Teilintegrierten aus Bretzfeld. So schafft es dieses Jahr neben den beiden bekannten Gesichtern auch ein Newcomer aufs Podium.

Importmodell – Gewinner Teilintegrierte Als erfolgreichstes Importmodell geht dieses Jahr erneut der Adria Compact hervor. 25,2 Prozent aller Stimmen konnte er hinter sich versammeln. Damit steht der Adria Compact in dieser Kategorie gleich doppelt auf dem Treppchen.