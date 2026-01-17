Beste Teilintegrierte über 75.000 Euro (2026)

Die Teilintegrierten der gehobenen Preisklasse haben viel zu bieten und richten sich mit ihren durchdachten Grundrissen vor allem an Paare. Neben hohem Komfortniveau, erstklassiger Verarbeitung und zeitgemäßer Technik gewinnt ein weiterer Aspekt zunehmend an Bedeutung: die gute Wendigkeit der meist schlanken Fahrzeuge. Sie macht diese Kategorie besonders attraktiv – und lässt den Markt der Teilintegrierten kontinuierlich wachsen.

Dank ihrer aerodynamischen Bauweise überzeugen die Fahrzeuge mit einem agilen Fahrverhalten und einer großen Bandbreite an Grundrisslösungen, die Flexibilität und Wohnlichkeit geschickt miteinander verbinden. Im stark umkämpften Segment der gehobenen Teilintegrierten sind die Hersteller daher gefordert, sich klar zu positionieren und mit besonderen Konzepten von der Konkurrenz abzuheben.

In der aktuellen Leserwahl kann der Carthago Chic C-Line T mit seiner luxuriösen Ausstattung mühelos seinen ersten Platz verteidigen. Der Carthago C-Tourer T folgt auf Rang zwei und überzeugt erneut mit einem attraktiven Mix aus Komfort und Funktionalität. Den dritten Platz kann sich in diesem Jahr der Frankia Noctra sichern, der mit visionärem Design und hohen Qualitätsansprüchen punktet.

Platz 1: Carthago Chic C-Line T

Carthago Platz 1: Carthago Chic C-Line T mit 16,4 Prozent der Stimmen.



Aus der Masse hervorstechen: Darin ist Carthago geübt. Bei der diesjährigen Leserwahl können sich wieder beide Modelle an die Spitze setzen. Platz 1 geht mit 16,4 Prozent der Stimmen an den Carthago Chic C-Line T.

Platz 2: Carthago C1-Tourer T

Carthago Auf Platz 2 landet der C-Tourer von Carthago.

Der Carthago C1-Tourer T schafft es mit 14,7 Prozent auf Platz zwei des Rankings. Mehr über den C-Tourer auf Basis des Mercedes Sprinter erfahren Sie hier.

Platz 3: Frankia Noctra

Bernd Thissen Platz drei geht an den Frankia Noctra mit 12,4 Prozent.



Auf den dritten Platz schafft es in diesem Jahr der Frankia Noctra mit 12,4 Prozent. Das neue Luxusmodell eröffnet völlig neue Dimension mit seinem visionären Design und hoher Qualität. Alles über den Frankia Noctra Cruiser 7.6 L können Sie hier erfahren.

Beliebtestes Importmodell Bei den Importmodellen bleibt es unverändert. Der Adria Coral/Matrix M verteidigt Platz 1 mit 22,1 Prozent der Stimmen.