Viermal Favorit in Folge: Bimobil bei den beliebtesten Alkovenmodelle über 70.000 Euro

Alkoven Wohnmobile über 70.000 Euro stehen auch im Modelljahr 2026 für kompromisslosen Komfort, außergewöhnliche Raumkonzepte und ein hohes Maß an Individualität. In dieser Klasse verschmelzen luxuriöses Reisen und technische Raffinesse zu Fahrzeugen, die weit mehr sind als reine Urlaubsbegleiter.

Großzügige Grundrisse, hochwertige Materialien und leistungsfähige Bordtechnik schaffen ein Wohngefühl, das selbst auf langen Reisen oder bei anspruchsvollen Bedingungen keine Abstriche verlangt. Ob als komfortables Reisemobil für ausgedehnte Touren oder als geländetauglicher Begleiter abseits asphaltierter Straßen, Alkovenmobile dieser Kategorie richten sich an anspruchsvolle Camperinnen und Camper mit klaren Vorstellungen.

Viele Hersteller setzen in diesem Segment auf maßgeschneiderte Lösungen, robuste Basisfahrzeuge und eine Ausstattung, die sich konsequent an den Bedürfnissen ihrer Nutzer orientiert. Dabei geht es nicht nur um Luxus, sondern auch um Langlebigkeit, Autarkie und maximale Alltagstauglichkeit.

Die Leserwahl 2026 zeigt eindrucksvoll, welche Konzepte und Marken besonders überzeugen konnten. Die Ergebnisse spiegeln wider, wie vielfältig und exklusiv Alkoven Wohnmobile in der Oberklasse heute sind und welche Modelle bei den Leserinnen und Lesern ganz oben auf der Wunschliste stehen.

In diesem Artikel finden Sie die Top 3 der beliebtesten Alkoven-Wohnmobile über 70.000 Euro. Die gesamte Top 10 ist in der Bildergalerie oben zu finden.

Platz 1: Bimobil

Christner Rentsch Platz 1: Bimobil. Zum vierten Mal in Folge sichert sich das Alkovenmobil von Bimobil den ersten Platz. Dieses Mal mit ganzen 22,1 Prozent der Stimmen.



Zum vierten Mal in Folge belegt das Alkovenmobil von Bimobil den ersten Platz in unserer Leserumfrage. Die Kombination aus Iveco-Basisfahrzeug, Höherlegung und Alkovenbett scheint unsere Leserinnen und Leser weiterhin zu überzeugen. Auch in diesem Jahr konnte Bimobil seinen Vorsprung weiter ausbauen und erhielt 22,1 Prozent der Stimmen.

Platz 2: Dethleffs Alpa A/XL Family

Dominic Vierneisel Platz 2: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der ​Dethleffs Alpa A/XL Family um einen Platz verbessert. Dank 18,5 Prozent der Stimmen wurde er dieses Jahr Vize.



Vergangenes Jahr hatte es bereits zu Platz 3 gereicht. Dieses Jahr geht es für den Dethleffs Alpa A noch eine Stufe höher auf dem Treppchen. 18,5 Prozent der Stimmen konnte der Alkoven des Herstellers aus dem Allgäu für sich gewinnen.

Platz 3: Concorde Cruiser Atego

Philip Teleu Platz 3: Neu auf dem Treppchen und in den Top 10 mit 17,8 Prozent ist der Concorde Cruiser Atego.



Den dritten Platz erobert ein Newcomer in den Top 10. Der Concorde Cruiser Atego kam, sah und siegte. Zumindest fast. Der dritte Platz mit 17,8 Prozent aller Stimmen kann allerdings sicherlich, als Gewinn verbucht werden.

Importmodelle über 70.000 Euro

Juergen Bartosch Auf Platz 1 der Importmodelle mit 100 Prozent der Stimmen: der ​Adria Coral XL.



Bei den importierten Alkoven über 70.000 Euro sind sich unsere Leserinnen und Leser einig, wer den Titel verdient. Der Adria Coral XL erhielt 100% der Stimmen.