Alkoven-Wohnmobile gelten seit jeher als Inbegriff des klassischen Familiencampings. Sie bieten viel Platz, klare Grundrisse und mit dem festen Alkovenbett über der Fahrerkabine ein Schlafkonzept, das besonders bei Familien und reisefreudigen Paaren beliebt ist. Auch im Modelljahr 2026 bleiben Alkovenmobile bis 70.000 Euro eine attraktive Wahl für alle, die ein gutes Verhältnis aus Raumangebot, Komfort und Kosten suchen. Trotz weiterhin hoher Preise für Fahrzeuge, Materialien und Technik zeigen viele Hersteller, dass sich durchdachte Konzepte und praxisnahe Ausstattung auch in diesem Budget realisieren lassen.

Gerade in diesem Segment überzeugen Alkovenmobile mit großzügigen Sitzgruppen, mehreren festen Schlafplätzen und viel Stauraum für lange Reisen. Sie sind damit ideal für Campingurlaube mit Kindern, für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Camper, die Wert auf Funktionalität legen. In der Leserwahl 2026 standen erneut zahlreiche Modelle zur Auswahl, die zeigen, wie vielseitig und zeitgemäß Alkovenwohnmobile heute sind. Welche Fahrzeuge die Gunst der Leserinnen und Leser gewinnen konnten und welche Konzepte besonders überzeugen, zeigen die Ergebnisse der aktuellen Wahl.

Im Folgenden stellen wir die ersten drei Plätze der beliebtesten Alkoven unter 70.000 Euro vor. Die komplette Top 10 finden Sie in der Bildergalerie.

Platz 1: Weinsberg CaraHome

Ingolf Pompe Platz 1: Der Weinsberg CaraHome landet auch im dritten Jahr in Folge an der Spitze. Trotzdem muss er mit 31,2 Prozent ein paar Punkte einbußen.



Im dritten Jahr in Folge grüßt der Weinsberg CaraHome von der Spitze. Allerdings: Mit 31,2 Prozent aller Stimmen verliert der Alkoven nun schon das zweite Jahr in Folge an Prozentpunkten. Trotzdem darf er sich über den ersten Platz freuen.

Platz 2: Ahorn Camp A

Ingolf Pompe Platz 2: Ganz neu in der Top Ten ist der Ahorn Camp A. Mit 19,8 Prozent belegt er den zweiten Platz.



Neu in den Top Ten und direkt auf dem zweiten Platz gelandet ist der Ahorn Camp A. Der Alkoven auf Renault-Master-Basis hat von 19,8 Prozent aller Leserinnen und Leser Zuspruch erhalten und sich somit seinen Platz auf dem Treppchen redlich verdient.

Platz 3: Sun Living A

Hersteller Platz 3: Ebenfalls verbessert zeigt sich der Sun Living A. Mit 19,5 Prozent der Stimmen landet er knapp auf dem dritten Platz.



Ebenfalls verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr zeigt sich der Sun Living A. Der Alkoven aus Slowenien macht zwei Plätze gut und verbessert sich von Platz fünf auf drei. Mit 19,5 Prozent der Stimmen verpasst er dabei nur knapp den zweiten Platz.

Importmodell Alkovenmobile unter 70.000 Euro Der Sun Living A bleibt das Maß aller Dinge unter den Importmobilen und kann sich, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, erneut die Krone aufsetzen. Mit 32,1 Prozent der Stimmen ist der Sieg eindeutig. Auf dem zweiten Platz landet der Roller Team Kronos aus Italien mit 19,8 Prozent. Der dritte Platz geht an den Chausson C mit 18,9 Prozent.