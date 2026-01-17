Eine neue Nummer 1 bei den beliebtesten Integrierten bis 95.000 Euro (2026)

Integrierte Reisemobile stehen auch im Modelljahr 2026 für die Spitzenklasse des mobilen Reisens. Sie vereinen luxuriösen Komfort, ein großzügiges Raumgefühl und eine Bauweise, bei der Fahrerhaus und Wohnraum vollständig miteinander verschmelzen.

Dadurch entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch im Alltag spürbare Vorteile bietet. Große Panoramafrontscheiben, hochwertige Materialien und moderne Bordtechnik schaffen ein Wohnambiente, das dem einer komfortablen Ferienwohnung nahekommt.

Gerade in der Premiumklasse setzen integrierte Reisemobile Maßstäbe bei Design, Funktionalität und Ausstattung. Die Auswahl ist zwar überschaubarer als in anderen Fahrzeugsegmenten, wächst jedoch kontinuierlich, da immer mehr Hersteller den Reiz dieser Fahrzeugklasse für sich entdecken. Der hohe Einstiegspreis bleibt dabei ein entscheidender Faktor, macht integrierte Reisemobile aber zugleich besonders begehrenswert für anspruchsvolle Camperinnen und Camper.

Bei der Leserwahl 2026 konnten die Teilnehmenden erneut aus einer exklusiven Auswahl ihre Favoriten bestimmen. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, welche Modelle mit gelungenen Grundrissen, hochwertiger Verarbeitung und überzeugenden Gesamtkonzepten besonders punkten konnten und warum integrierte Reisemobile weiterhin als Königsklasse gelten.

Im Folgenden finden Sie die Plätze 1 bis 3 der Bestenliste. Das gesamte Ranking ist in der Bildergalerie oben einzusehen.

Platz 1: Adria Sonic

Frank Eppler Platz 1: Mit dem Adria Sonic steht ein Newcomer an der Spitze der Integrierten. 25,2 Prozent der Leserinnen und Leser stimmten für das Reisemobil aus Slowenien.



Es ist soweit. Vorherrscher Weinsberg Cara-Core wurde auf Platz 1 ersetzt. Und das auch noch von einem Newcomer – zumindest in unserer Leserwahl. Mit 25,2 Prozent der Stimmen stürmt der wintertaugliche Integrierte aus Slowenien direkt an die Spitze der Rangliste.

Platz 2: Weinsberg Cara-Core

Christian Haasz Platz 2: Der Vorjahressieger muss seinen Thron räumen. Mit 22,1 Prozent sichert sich der ​Weinsberg Cara-Core immerhin noch die Vizemeisterschaft.​



Nach drei Titelgewinnen in Folge muss der Weinsberg Cara-Core dieses Jahr seinen Platz an der Sonne räumen. Mit 22,1 Prozent aller Stimmen reicht es in unserer Leserwahl immerhin noch für einen starken zweiten Platz.

Platz 3: Knaus Live I

Hersteller Platz 3: Auf dem dritten Platz bleibt der Knaus Live I mit 21,2 Prozent der Stimmen.



Der Knaus Live I ergattert wie bereits im Vorjahr den letzten Platz auf dem Treppchen. Mit beachtlichen 21,2 Prozent der Stimmen, konnte er sogar noch einige Leserinnen und Leser für sich dazugewinnen.

Auch den Knaus Live I gibt es hier im Einzeltest.