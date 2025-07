VW Grand California: Campingbus wird schöner und praktischer

Der Innenraum des Grand California zeigt sich überarbeitet. Statt sterilem Weiß sorgen nun helle Holzflächen für Wärme. Tischplatte und Arbeitsbereich tragen das neue Dekor Atami Bambus . Der PVC-Boden zieht sich im gleichen Look durch Küche, Sitzgruppe und den Laderaum. Auch ein Detail wie der Wasserhahn fällt auf – jetzt in Schwarz gehalten, setzt er einen modernen Kontrast zur hellen Einrichtung. Den Grundriss sowie Bad und Küchenausstattung des Facelifts von 2024 übernimmt die Evolutionsstufe 2026.

VW hat auch an der Funktionalität gearbeitet. Der Esstisch lässt sich nun außen am Küchenblock einhängen – praktisch für Mahlzeiten unter freiem Himmel. In den Oberschränken halten neue Gepäcknetze Shirts, Pullover und Zubehör sicher an Ort und Stelle. Ein Verdunkelungsset aus Thermomatten schirmt die Fahrerhausscheiben passgenau ab – gegen Sonne, Kälte und neugierige Blicke.