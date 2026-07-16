Wohnmobile mit Einzelbetten und Raumbad: 1 Grundriss, 7 Wohnmobile

Wer Platz und Privatsphäre im Wohnmobil sucht, landet früher oder später bei dieser Kombination. Wir zeigen sieben Modelle – vom Budget-Teilintegrierten bis zum vollausgestatteten Liner – mit Einzelbetten und getrennten Räumen für WC und Dusche und erklären, worauf es bei der Wahl ankommt. Die Preisspanne reicht von 65.000 bis 160.000 Euro.

Das erste Wohnmobil ist fast immer ein Kompromiss. Man will etwas sehen für sein Geld, aber auch nicht gleich einen Sieben-Meter-Koloss durch die Gassen manövrieren.

Nach ein paar Urlauben wächst der Mut. Sieben Meter? Eigentlich gar kein so großer Unterschied. Und plötzlich steht einem beim nächsten Kauf ein ganz anderes Raumgefühl zur Verfügung.