Dieser Stellplatz ist ein digitales Rentner-Paradies in Oberschwaben: Camp Storchennest

Ein brandneuer Wohnmobilstellplatz ist kürzlich im beschaulichen Riedlingen auf der Schwäbischen Alb eröffnet worden. Er will explizit Camperinnen und Camper beherbergen, die ruhige, naturnahe Plätze schätzen. Gleichzeitig setzt der Platz auf gänzlich digitales Buchen und Bezahlen ‒ dafür gibt es natürlich Kritik vom Camping-Publikum im gehobenen Alter. Wie passen diese Gegensätze von "Ruhestand" und neuester Technik zusammen?

Riedlingen liegt direkt an der Donau, nicht weit entfernt vom Hohenzollernsitz Sigmaringen. Geprägt wird die Stadt von ihrer pittoresken historischen Altstadt mit dutzenden Fachwerkhäusern und einem abwechslungsreichen Angebot aus Märkten, Konzerten und Gruppenwanderungen. Die Donaulandschaft lädt zu ausgedehnten Touren zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein, und das stadteigene Naherholungsgebiet Mißmahl'sche Anlagen mit bildhübschen Weihern, Spielplätzen und Grillstelllen ermöglicht Erholung direkt vor Ort.

Für Genießerinnen und Genießer Diese Freizeitmöglichkeiten zeigen, warum der Wohnmobilhafen Storchenfest gezielt Camperinnen und Camper im Ruhestandsalter ansprechen will. Kein Großstadttrubel, keine Partymeilen, sondern ein breites Angebot an Kultur, Kulinarik und Natur. Direkt am Platz schlägt sich dies nieder. Die Lage am Stadtrand und direkt an der Donau verbindet den Wunsch nach Ruhe mit der Möglichkeit, die Riedlinger Altstadt trotzdem in wenigen Gehminuten zu erreichen.

Auf dem Platz gibt es ein kleines Bistro samt gemütlichen Sitzmöglichkeiten, ein Boulefeld sowie den ganz neu eröffneten Donaustrand. Auf 21 geschotterten Plätzen in drei unterschiedlichen Größen finden Reisemobile aller Art Platz und werden mit Strom und WLAN versorgt. Einige Bäume spenden dabei etwas Schatten.

Für die Versorgung mit Frischwasser sowie Entsorgung gibt es eine zentrale Station. Außer Strom sind alle diese Leistungen im Übernachtungspreis enthalten. Ein Sanitärgebäude sucht man leider bisher vergeblich, die Planung ist jedoch laut Inhaber in vollem Gange. Immerhin gibt es ein WC am platzeigenen Bistro.

Digitale Systeme und Kartenzahlung Nun zum brenzligen Thema der Digitalisierung, denn diese Entwicklung macht nicht vor Camping- und Stellplätzen halt ‒ und das aus gutem Grund. Natürlich ist eine Umgewöhnung vom Bezahlen einer kleinen Gebühr mit Münzgeld auf Apps und QR-Codes erst einmal schwer, jedoch eröffnen die digitalen Systeme auch völlig neue Möglichkeiten. Auf dem Wohnmobilhafen Storchenfest funktioniert der Buchungsprozess wie folgt:

Erstellung eines Kontos im Portal "Direst" Gewünschten Platz, Zeitraum und optionalen Strombedarf buchen Check-In am Platz mit erhaltenem QR-Code Check-Out mit QR-Code, nicht verbrauchtes Stromguthaben wird gutgeschrieben Mit diesen neuen Prozessen wollen Betreiberinnen und Betreiber den Campenden eine schnelle An- und Abreise sowie reibungslose Buchungsprozesse ermöglichen. Im Ausland zum Beispiel wird so keine Fremdwährung mehr benötigt, hier in Riedlingen der nicht verbrauchte Strom ganz einfach zurückgebucht. Außerdem entfällt so die Gefahr, dass Camperinnen und Camper nach einer langen Anreise vor einem völlig belegten Platz stehen und die Nacht im schlimmsten Fall an der Straße verbringen müssen. Denn über die digitalen Buchungssysteme oder die Website des Wohnmobilhafens Storchenfest ist immer ersichtlich, ob und wie viele Stellplätze noch frei sind.

Die Kritik am digitalen Buchungssystem in einigen Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App ist verständlich, jedoch sollten Camperinnen und Camper sich auch der nicht von der Hand zu weisenden Vorteile bewusst sein. Der Wohnmobilhafen Storchenfest verbindet diese modernen, komfortablen Abläufe mit einer tollen naturnahen Lage und einem breiten Freizeitangebot in der Umgebung. Eine gute Möglichkeit für Ruheständler, mit der nächsten Generation der Stellplätze warmzuwerden.

Wohnmobilstellplatz Camp Storchenfest "Freiheit kennt keinen Ruhestand" in Riedlingen

88499 Riedlingen (D) Camp Storchenfest „Freiheit kennt keinen Ruhestand“ 4 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz: geschotterter Untergrund, vereinzelte Bäume, Bundesstraße in der Nähe

geschotterter Untergrund, vereinzelte Bäume, Bundesstraße in der Nähe Preise: 18/24/32 € pro Nacht, Strom 0,80 €/kWh, Entsorgung für Durchreisende 3 €

18/24/32 € pro Nacht, Strom 0,80 €/kWh, Entsorgung für Durchreisende 3 € Öffnungszeiten: Anreise ab 12 Uhr, Abreise bis 11:30, Reservierungen werden bis 18 Uhr freigehalten

Anreise ab 12 Uhr, Abreise bis 11:30, Reservierungen werden bis 18 Uhr freigehalten Ausstattung: Bistro, Boulefeld, V+E, Strom, Donaustrand, WLAN, Video-Überwachung